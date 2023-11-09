Akşener'in banka hesaplarını incelettiği iddia edilen Ümit Dikbayır'dan hodri meydan! TBMM grubuna dilekçe verdi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in partisinin grup toplantısında "Parmaklarını kıracağım" sözleriyle hedef aldığı iddia edilen Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır hodri meydan dedi. Dikbayır, "Akşener'in banka hesaplarını incelettiği" ve "belediyelerle ticari ilişkileri olduğu" iddialarının araştırılması için partisinin disiplin kurulu ve TBMM grubuna dilekçe vererek "Gerçekler ve suçlular ortaya çıkarılsın" dedi.

İyi Parti lideri Meral Akşener partisinin dünkü grup toplantısında parti içinden hançerlediğini ima ederek "En fazla naz edilen, sözü kesilen, akıl verilen, en fazla parmak sallanan genel başkan benim. Allah nasip ederse o parmakları tek tek kıracağım" ifadelerini kullandı. Akşener'in sözlerinin hedefi olduğu iddia edilen Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, partisinin disiplin kurulu ve TBMM grubuna dilekçe vererek "Gerçekler ve suçlular ortaya çıkarılsın" dedi.

AKŞENER'İN KÜRSÜDE SARF ETTİĞİ SÖZLER DİKKAT ÇEKTİ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin dünkü grup toplantısında Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP kurultayında sarf ettiği "Sırtımdan hançerlendim" sözlerine tepki gösterirken bir yandan da kendi partisinde yaşananlara ilişkin bilgiler verdi.

"KAZIK ATAN HERKESİ SİLMEZSEM ADIMI DEĞİŞTİRECEĞİM"

Akşener konuşmasında Akşener'in dikkat çeken sözleri şu şekilde: "En fazla naz edilen, sözü kesilen, akıl verilen, en fazla parmak sallanan genel başkan benim. Allah nasip ederse o parmakları tek tek kıracağım. Toprak bizde, iklim bizde, su bizde ama parayı başkaları kazanıyor. Bu eğri düzeni mutlaka değiştireceğiz. İsterse en yakınım olsun. Vallahi billahi değiştireceğim. En yakınım olsun, en güvendiğim olsun. Kazık atan herkesi buradan silmezsem adımı değiştireceğim.

"YOLSUZLUĞUN EN MİNİĞİ DAHİ OLSA GEREĞİNİ YAPMAYAN NAMERTTİR"

İyiler Hareketi her türlü pisliğin, güç kullanımının, garibanı ezen anlayışın ve abidik gubidik yapıp cep doldurmaya kalkışanların karşısında, sırtında yara olmayan, tertemiz, gözümün içine baksan arkasının görüldüğü insanlardan oluşan bir partidir. Bunun dışında davrananların içimizde yeri yoktur. Garibanın hakkına giren, bir taraftan insanların emeği karşılığı aç gezdiği Türkiye'de saray rejiminin getirdiği yolsuzlukların, israfların, cebellezilerin en miniği dahi olsa gereğini yapmayan namerttir.

İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır.

HEDEFİNDEKİ 2 KİŞİDEN BİRİNİN DİKBAYIR OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "Parmaklarını tek tek kıracağım" sözleriyle hedef aldığı 2 kişiden birinin Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır olduğu iddia edildi.

TBMM GRUBUNA DİLEKÇE VERİP "HODRİ MEYDAN" DEDİ

Akşener'e adeta "hodri meydan" diyen Dikbayır bugün gazeteci İsmail Saymaz'ın gündeme getirdiği iddiaların ardından harekete geçti. Dikbayır,"Akşener'in banka hesaplarını incelettiği" ve "belediyelerle ticari ilişkileri olduğu" iddialarının araştırılması için partisinin disiplin kurulu ve TBMM grubuna dilekçe vererek "Gerçekler ve suçlular ortaya çıkarılsın" dedi.