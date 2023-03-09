Akşener Anıtkabir Özel Defteri'ne yazdı, sosyal medyada yorumlar havada uçuştu: Bu yazı halis mi?

İyi Parti lideri Akşener, dün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlar ve partililerden oluşan heyetle Aslanlı Yol'da yürüyerek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesi önüne geldi. Akşener tarafından mozoleye çiçek bırakıldıktan sonra saygı duruşunda bulunuldu. Akşener'in saygı duruşu esnasında asker selamı vermesi dikkat çekti.

"KADINLARLA BİRLİKTE TARİH YAZACAĞIZ"

Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Akşener, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. Akşener, "Aziz Atatürk, Türk milletine medeniyet yolundaki en büyük armağanın olan Cumhuriyet'imizin 100'üncü yılında bir kez daha huzurundayız. Biz nice zor şartların ve imkansızlıkların içerisinde Cumhuriyet'imizin bizlere sunduğu fırsat eşitliğiyle bu günlere gelen köy kızlarıyız. Tarihin her döneminde olduğu gibi bugün de yılmayan, yıkılmayan ve mücadeleden asla vazgeçmeyen Türk kadınlarıyız. Cumhuriyet'imizin bizim için ne kadar büyük bir şans olduğunun da farkındayız. Türk kadını güçlü olursa Türkiye de güçlü olur. Bu bilinç ve inançla bir kez daha söz veriyoruz ki ülkemiz ve milletimiz için durmaksızın çalışacak, evlatlarımızın geleceği için yılmaz bir mücadele verecek, Cumhuriyet'imizin yeni asrında kadınlarla birlikte tarih yazacağız." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR HAVADA UÇUŞTU

Akşener'in sosyal medyaya yansıyan notu, kullanıcıların dikkatinden kaçmadı. İYİ Parti liderinin yazısındaki muntazamlığa dikkat çeken kullanıcılar konu hakkında onlarca yorum yaptı.

O paylaşımlardan bazıları: