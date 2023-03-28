Akşener, Ağıralioğlu'nun istifasını sunacağı yarınki randevusunu iptal etti! Sebebi önceden televizyona yaptığı açıklama

Kılıçdaroğlu'naseçimde ona oy vermeyeceğini söyleyen İYİ Parti milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, "Meral Akşener ile vedalaşmaya gidiyorum, istifa edeceğim" dedi. Bunun üzerine Akşener, istifasını önceden televizyonda duyuran Ağıralioğlu ile yarınki randevusunu iptal etti. İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, "İstifa müessesi kişinin tek taraflı bir karar verme usulüdür. Dolayısıyla bu kapsamda bir görüşme anlamını yitirmiştir" dedi.

İyi Parti'ye altılı masada pusu kurulduğunu dile getirilerek Kılıçdaroğlu'nun adaylığına itiraz eden ve seçimde ona oy vermeyeceğini dile getiren İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, istifa kararı aldı. Habertürk kanalına yaptığı açıklamada Ağıralioğlu, "Meral Akşener ile vedalaşmaya gidiyorum, istifa edeceğim" dedi.

AKŞENER, RANDEVUYU İPTAL ETTİ

Bunun üzerine İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ağıralioğlu ile yarınki randevusunu iptal etti. Gazeteci Candaş Tolga Işık, Twitter hesabından," Size bir son dakika vereyim: Meral Akşener, Yavuz Ağıralioğlu'na yarın 13'te verdiği randevuyu az önce iptal etti. Gerekçe Yavuz Bey'in görüşme öncesin tv'ye çıkıp istifasını duyurması. Bu iptal az önce kendisine de bildirildi" dedi.

"ERKEN DAVRANIP TELEVİZYONA AÇIKLADI"

Gazeteci İsmail Saymaz ise "Yavuz Ağıralioğlu, pazartesi Akşener'den randevu istedi. Akşener, yarın saat 13'e randevu verdi. Bu arada Ağıralioğlu, istifa dilekçesini ve yapacağı açıklamanın metnini hazırladı. Fakat erken davranarak, bu akşam Habertürk TV'ye 'İstifa edeceğim, Akşener'le helalleşmeye gideceğim' diye mesaj attı. Bu durumda Akşener, yarınki randevuyu iptal edebilir." dedi.

İYİ PARTİ'DEN AÇIKLAMA: İSTİFA TEK TARAFLI OLUR

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Ağıralioğlu'nun Akşener ile görüşeceği ve partiden istifa edeceği yönündeki haberler üzerine yaptığı açıklamada "İstifa müessesi kişinin tek taraflı bir karar verme usulüdür. Böyle bir düşünce ve tutumun ifadesidir. Dolayısıyla Sayın Genel Başkanımızla bu kapsamda bir görüşme yapılması düşüncesi de anlam ve önemini yitirmiştir. Herhangi bir görüşme gerçekleşmeyecektir" dedi.

Gelişmeler sonrası Gazeteci Mehmet Akif Ersoy, Ağıralioğlu'nun hazırladığı istifa dilekçesini paylaştı. Ağıralioğlu'nun istifa dilekçesinde "Gördüğüm lüzum üzerine İYİ Parti üyeliğimden istifa ediyorum. Gereğini arz ederim" ifadeleri kullandı. Dilekçede yarının tarihi olan 29.03.2023 tarihi kullanıldığı görüldü.

İşte Ağıralioğlu'nun istifa dilekçesi: