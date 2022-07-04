Akdeniz Belediye Meclisi'nde 'PKK' gerginliği

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediye Meclisi'nde Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ile 'kardeş belediyecilik' protokolü imzalanmasıyla ilgili teklifin görüşülmesi sırasında ' Pkk' gerginliği yaşandı. Belediye Başkanı Mustafa Gültak'ın, ' Pkk terör örgütü müdür' oylamasına CHP'li bazı meclis üyeleri sessiz kalırken, HDP'li meclis üyesi Ali Tanrıverdi'nin, Cumhur İttifakı mensubu Kürt kökenli meclis üyelerine dönerek, 'Yazıklar olsun sizin gibi Kürtlere' ifadeleri gerginliğe neden oldu.

Akdeniz Belediye Meclisi'nin Temmuz ayı birinci oturumunda, Akdeniz Belediyesi ile Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi arasında 'kardeş belediyecilik' anlaşması amacıyla protokol hazırlanması ve sözleşmeler imzalanması için Başkan Gültak'a tam yetki verilmesiyle ilgili gündem maddesi görüşüldü. Haziran ayında muhalefet meclis üyeleri tarafından Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine kayyum atanması gerekçe gösterilerek oy çokluğu ile reddedilen teklif, aynı gerekçelerle yine reddedildi.

Teklifin görüşülmesi sırasında konuşan Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, hiç kimsenin Türkiye Cumhuriyetinden, birlik beraberlikten ve Misakı Milli sınırlarından büyük olmadığını söyledi. Muhalefet meclis üyelerinin 'ret' kararına tepki gösteren Gültak, "Kimse ülkemizden büyük değildir. Bayrağımıza, askerimize, polisimize karşı çıkan kim olursa olsun karşısında duracağız. Şimdi soruyorum sizlere PKK terör örgütü müdür, değil midir? Hadi oylama yapalım. PKK terör örgütüdür diyenler el kaldırsın" dedi. Gültak'ın yaptığı oylamada Cumhur İttifakı üyesi meclis üyeleri ve bağımsız meclis üyeleri el kaldırırken, CHP'li bazı üyeler ile HDP'li meclis üyeleri el kaldırmadı.

Gerginlik yaşandı

Bu sırada HDP'li meclis üyesi Ali Tanrıverdi, Cumhur İttifakı mensubu Kürt kökenli meclis üyelerine dönerek, "Yazıklar olsun sizin gibi Kürtlere" ifadelerini kullanınca mecliste tartışma çıktı. Yaşanan gerginlik sırasında bazı meclis üyeleri birbirinin üzerine yürüdü. Tanrıverdi daha sonra mecliste söylediği sözünü geri aldı.

Yaşanan tartışmanın ardından, "Tüm dünyanın, NATO'nun terör örgütü dediğine siz demiyorsunuz" diyen Başkan Gültak, oturuma 5 dakika ara verdi. - MERSİN

İhlas Haber Ajansı / Politika