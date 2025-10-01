AK Partili Nasıroğlu canlı yayında müjdeyi verdi: Bir ilimiz büyükşehir oluyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 28. Dönem 4. Yasama Yılı başladı. Meclis bahçesinden canlı yayınlarla Ankara gündemine ışık tutan Haberler.com'un konukları arasında AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu ile AK Parti Elazığ Milletvekili Prof. Dr. Erol Keleş de yer aldı.

"BATMAN 5 YIL İÇERİSİNDE BÜYÜKŞEHİR OLACAK"

Haberler.com Haber Müdürü Olgun Kızıltepe ve sunucu Melis Yaşar'ın sorularını yanıtlayan iki isimden Nasıroğlu, hemşerilerine dikkat çeken bir müjde verdi. Nasıroğlu, "Tabii biz Batman'da şunu da belirtmek istiyorum. Batman işte büyükşehir olacak iddiamız var. Batman niçin büyükşehir olacak diyoruz. Birçok alanda başarılı hamleler yaptığı için. Yani şu anda tersine bir göç var. Eskiden İstanbul'a, İzmir'e, Ankara'ya Batmanlılar gidiyor. Şimdi çok ilginçtir. Geri dönmeye başladılar. Sadece Batmanlılar değil. Mardinliler de geliyor, Elazığlılar da geliyor, Şırnaklılar da geliyor, Siirtliler de geliyor Batman'a. Biz geçen Milli Eğitim Müdürümüz ile beraber okullarda bir istatistik yaptırdık. Bizim okullarımızda İstanbul'dan, İzmir'den gelen çocuklar var. Bu ne demektir? Aileler demek ki gelip yerleşmiş. Kendi yaşam alanlarını Batman olarak tercih etmişler. Çalışma hayatlarını ve çocuklarının eğitimini Batman'da sürdürüyorlar. Bu son derece kıymetlidir. Son derece kıymetlidir ve bu aslında Batman'ın bu büyüme hızı ve şeyine baktığımızda 5 yıl içerisinde Batman büyükşehir olacak diyoruz. Dolayısıyla altyapısını da ona göre hazırlıyoruz. Yeni organize sanayi bölgeleri kuruyoruz. Çünkü istihdam olması gerekiyor. Yani bu gelen göçü sizin bir şekilde istihdam edecek, iş olanaklarını arttıracak alanlar oluşturmanız lazım." ifadelerini kullandı.

"ÖNÜMÜZDEKİ YILLARDA HASTANE RANDEVULARIYLA İLGİLİ SIKINTILARIN DA ÖNÜNE GEÇMİŞ OLACAĞIZ"

Bir hekim olan Prof. Dr. Keleş ise sağlık alanında vatandaşlardan gelen şikayetler, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden randevu ve doktor bulamama gibi sorunlarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Keleş, şu ifadeleri kullandı: "Şöyle söyleyeyim, aslında böyle biraz 2000'li yıllardan önceye gittiğimiz zaman çok ciddi sıkıntılarımız olduğunu hepimiz çok net bir şekilde hatırlıyoruz. Ve 2000'li yıllardan sonra bizim iktidarımıza gerçekten sağlıkta devrim niteliğinde dönüşümler gerçekleşti. Bunları anlatmaya kalksak gerçekten burada saatlerce anlatmamız gerekir ama geldiğimiz noktada Özellikle işte bu randevu sistemindeki problemlerle ilgili vs. ile ilgili şu anda Sağlık Bakanlığımızın da, Bakan Bey'in de bu konuda çok ciddi anlamda önlemleri oldu. Aslında problemimiz şu. Bizim sağlıkta basamak sistemimiz, birinci basamak, ikinci basamak ve üçüncü basamak sistemimiz vardır. Üçüncü basamak dediğimiz üniversite hastaneleri ya da eğitim veren hastaneler akla gelir. Vatandaşlarımız tabii ister istemez sağlıktaki bu dönüşümle birlikte üçüncü basamağa bir yönlenme oldu. Bizim aslında yapmamız gereken birinci basamak yani aile sağlığı, aile hekimliğini güçlendirmemiz lazım. Sayın Bakanımızın özellikle üzerinde durduğu birinci basamağı güçlendirmek. Bu amaçla özellikle aile sağlığı merkezlerinin hem fiziki hem de teknolojik açıdan güçlendirilmesi sağlandı. Yani bir vatandaşımız aile hekimine gittiğinde bütün tahllilerini yaptırabiliyorsa, muayenesini olabiliyorsa ve bunlarda bir problem yoksa niçin bir üçüncü basamağı tercih etsin? Dolayısıyla birinci basamakta bizim bu işi çözmemiz lazım. Şunu söylemek gerekir. Üçüncü basamak hastanelerimiz gereksiz hastalarla dolmaya başladı. Gereksizden kastım şu yani, tedavi ihtiyacı olmayan ama vatandaşın kafasında soru işareti. Acaba ya ben de gidip bir tahlillerimi yaptırsam bir baktırsam dediği bu işleri biz birinci basamakta çözmemiz lazım. Üçüncü basamak hastaneler bizim daha özellikle tedavi gerektiren hastalarla ve eğitim açısından bu hastanelerin donanım ve eğitim vermesi gerektiğini düşünüyorum. Çok güzel gidiyoruz. İnşallah birinci basamak, ikinci basamak bu sevk zincirini kurursak ben eminim ki bundan sonra özellikle üçüncü basamaklarda randevu almadaki sıkıntılarında önüne geçmiş olacağız ki bunun verileri de son dönemdeki verileri de bunu gösteriyor. Mesela aile hekimlerine bu son dönemde randevu almayı etkisi verildi. Yani siz aile hekimine gittiğiniz zaman eğer aile hekiminiz de uygun görüyorsa sizin adınıza hastaneden randevu alabiliyor. Yani aile hekimlerine bir kota verildi. Bu da son derece önemliydi. Tabii basamak basamak gidiyoruz. İnşallah önümüzdeki yıllarda bu randevuyla ilgili sıkıntıların da önüne geçmiş olacağız."

BAKAN ŞİMŞEK DE BATMAN'I İŞARET ETMİŞTİ

Öte yandan, geçtiğimiz günlerde bir dizi ziyaret ve açılış için gittiği Batman'da konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de, "Batman'ımız muhtemelen 7 ila 10 yıl içerisinde, bu gidişle büyükşehir olacak. Büyükşehir demek, büyümek demek, gelişmek demek. Şu anda inşa halinde ve planlama evresinde, birçok organize sanayi bölgesi var" demişti.