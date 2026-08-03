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İETT otobüsünde cinnet anları: Tüm yolcularla tartışan kadın sonra araca saldırdı

İETT otobüsünde cinnet anları: Tüm yolcularla tartışan kadın sonra araca saldırdı Haber Videosunu İzle
İETT otobüsünde cinnet anları: Tüm yolcularla tartışan kadın sonra araca saldırdı
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Kuzguncuk'ta seyir halindeki İETT otobüsünde bir kadın, otobüsteki tüm yolcularla kavga ettikten sonra bir de araca saldırdı. Öfkesine hakim olamayarak otobüs kapısını kapatılmasına engel olan ve içeridekilere saldırmaya çalışan kadını duraktakiler ve yolcular zorlukla sakinleştirmeye çalıştı.

İstanbul Kuzguncuk’ta sefer halindeki bir İETT otobüsünde bir kadın, henüz bilinmeyen bir nedenle otobüsteki yolcularla tartışmaya başladı. Öfkesini kontrol edemeyen kadın, hem otobüstekilere ağır hakaretler yağdırdı hem de araca saldırdı. O anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

OTOBÜSTEKİ TÜM YOLCULARLA KAVGA ETTİ 

Olay, Üsküdar Kuzguncuk sahil yolunda seyir halinde olan sarı İETT otobüsünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; otobüs içerisinde başlayan tartışma kısa sürede büyüdü. Durakta duran otobüsün kapısında durarak içerideki yolcuları hedef alan kadın, sinir krizleri geçirerek yolculara küfür ve hakaretler savurdu.

HEM HAKARET ETTİ HEM ARACA SALDIRDI 

Otobüsün açık kapısının önünde durarak yolcuların üzerine yürümeye çalışan öfkeli kadın, çevredeki vatandaşların ve otobüstekilerin şaşkın bakışları arasında bağırarak araca saldırdı. Görüntü alan gazeteciyi ve olayı yatıştırmaya çalışan çevredekileri de hedef alan kadının agresif tavırları pes dedirtti.

O ANLAR KAMERALARA YANSIDI 

Otobüsteki diğer yolcuların tepki göstermesi ve durumun yatıştırılmaya çalışılmasıyla yaşanan gerginlik, durakta bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Elif Yeşil
Elif Yeşil
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