AK Partili Metin Külünk'ten Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a FETÖ ve PKK iddialarını içeren 3 soru

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi Metin Külünk sosyal medya hesabından üzerinden FETÖ ve PKK iddialarını içeren 3 soru yöneltti. Yaptığı paylaşımların büyük ses getirmesi üzerine konuyla ilgili açıklama yapan Külünk, "Bu söylediğim her şey delillere dayanıyor. Bu delillerle 15 Temmuz sonrası birçok insan mahkumiyet aldı. Bir cumhuriyet savcısının benimle temasa geçmesini bekliyorum" dedi.

Ak Parti MKYK üyesi Metin Külünk, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a yönelik FETÖ ve PKK iddialarında bulundu. Sosyal medya hesabından Erbaş'a 3 soru yönelten Külünk, "Her şey delillere dayanıyor, cumhuriyet savcısının benimle temasa geçmesini bekliyorum" dedi.

AK PARTİLİ KÜLÜNK'TEN ERBAŞ'A 3 SORU

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi Metin Külünk, sosyal medya platformu X üzerinden Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a FETÖ ve PKK iddialarını içeren 3 soru yöneltti. Külünk'ün kullandığı ifadeler şu şekilde;

1) Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü olarak çalıştığı dönemde, sorumluluğuna verilen bir kısım iş ve işlemleri, kamu menfaatini ön planda tutarak, usulüne ve mevzuata uygun şekilde sonuçlandırmadığı, Başkanlığın bütün birimlerini yönetmeye çalıştığı, en önemlisi de Özel Kalem Müdürü Hasan GÜÇLÜ üzerinden Başkan olarak şahsınızı yönlendirmeye kalkıştığı, gerek bütçe imkanlarıyla ve gerekse hac ve umre hesabından yapılan bazı mal ve hizmet alımlarında, istihbarat birimlerince PKK'ya destek verdiği tespiti yapılan şirketlere fahiş ödemeler yaparak haksız kazanç sağlamalarına imkan verdiği, Cumhurbaşkanı tarafından görevden alınan kişinin, yürüttüğü hizmet ve faaliyetler gereğince, birçok mal ve hizmet alımı gerçekleştiren Uluslararası Müslüman Topluluklarla Dayanışma Vakfı'nı (MÜSDAV'ı) Yönetim Kurulu Başkan Vekili sıfatıyla, fiilen yönetmesine hangi gerekçelerle imkan verdiniz? Açıklayınız.

"GÖREVLENDİRİLMESİNİ HANGİ GEREKÇELERLE SAĞLADINIZ?"

2) Hac ve Umre Eğitim Daire Başkanı ve Dini Yayınlar Genel Müdürü olarak çalıştığı dönemde yapılan bir kısım mal ve hizmet alımlarında açık usulsüzlük ve yolsuzluklar yaptığı iddia edilen bir kişinin, milletvekili seçimlerinde aday adayı olmak istifa etmesinden sonra, Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyetine seçilmesini ve İşletmelerden Sorumlu Mütevelli Heyeti Üyesi olarak görevlendirilmesini hangi gerekçelerle sağladınız? Açıklayınız.

"BU PERSONELİN HAMİSİ GİBİ DAVRANAN..."

3) Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı olarak çalıştığı dönemde Başkan Vekili olarak görevlendirildiği zamanlarda FETÖ ile ilgili yazı ve onayları imzalamaktan imtina eden, hakkında FETÖ iddiası bulunan bir kısım personele kol-kanat gererek, bu personelin hamisi gibi davranan, en önemlisi de Başkanlıkta FETÖ ve yolsuzluklarla mücadele eden üst düzey personelin tasfiyesinde büyük çaba sarf eden birisinin hala DİB Başkan Yardımcısı ve Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli heyeti olarak çalışmasını sağlamanızın gerekçeleri nelerdir?

"SÖYLEDİĞİM HER ŞEY DELİLLERE DAYANIYOR"

10 Haber'e konuşan Metin Külünk sosyal medyadan paylaştığı iddiaların hepsinin delili olduğunu belirterek, "Bu söylediğim her şey delillere dayanıyor. Bu delillerle 15 Temmuz sonrası birçok insan mahkumiyet aldı. Bir cumhuriyet savcısının benimle temasa geçmesini bekliyorum" dedi.

DİYANET'TEN İDDİALARA YANIT GELMEDİ

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Külünk'ün söz konusu iddialarına ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.