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AK Partili Hüseyin Yayman 'Remzi Kartal' sessizliğini bozdu: Akademisyen olarak oradaydım

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Yerine kayyum atanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanma gerekçeleri arasında yer alan PKK yöneticisi Remzi Kartal'la fotoğrafı hakkında konuşan AK Partili Hüseyin Yayman, "Ben orada akademisyen olarak bulunuyorum, hiçbir siyasetçi kimliğim yok" dedi.

Tutuklanan ve yerine kayyum atanan CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in cezaevine gönderilme gerekçeleri arasında PKK'nın sözde yöneticilerinden Remzi Kartal ile telefon görüşmesi yapmasının bulunması, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda tartışmalara neden oldu.

Aynı isimle yıllar önce çekilmiş bir fotoğrafı ortaya çıkan AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman'ın bu görüşmeyi "akademisyen kimliği" ile gerçekleştiğini açıklaması, muhalefet tarafından eleştirildi. CHP, Ahmet Özer'in de akademisyen olduğuna dikkat çekerek hukukun eşitlik ilkesine işaret etti.

"GERİYE KİM KALIR?"

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Meclis'teki konuşmasında, "Belediye Başkanımız, kırmızı bültenle aranan bir terör örgütü mensubuyla telefonla görüşmüş. Hüseyin Bey, siz onunla yemek yediniz mi? Evet ya da hayır… Yemek yediniz mi? Hüseyin Yayman burada, Ahmet Özer Silivri'de. Bu olacak şey mi? AKP'liysen terör örgütü üyesiyle yemek yersin, FETÖ'nün elebaşıyla konuşursun, Amerika'ya gidersin ama muhalifsen gözaltına alınır, tutuklanırsın. Bu Meclis bu gölgelerden kurtulmalı. Son 14 yılda siyaset yapmış kişilerin FETÖ, PKK gibi örgütlerle yaptığı görüşmeleri açığa çıkaralım. O zaman geriye kim kalır?" sözleriyle eleştiride bulundu.

"AKP'NİN YARISINDAN FAZLASI CEZAEVİNDE OLMALI"

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal ise, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in Remzi Kartal ile yıllar önce yaptığı telefon görüşmesi nedeniyle cezaevine konulduğunu belirterek, "Şu anda AKP sıralarında Sayın Hüseyin Yayman Bey oturuyor. Kartal ile yemek yediniz. Ceza ve suçta eşitlik ilkesi var. AKP'nin yarısından fazlasının bugün orada değil, cezaevinde olması gerekir. Anayasanın 10. maddesine göre eşitlik istiyoruz," ifadelerini kullandı.

"ORADA HİÇBİR SİYASİ KİMLİĞİM YOKTU"

AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman ise kendisine yöneltilen eleştirilere, "Bu tartışmada şimdiye kadar sustuk, dinledik. Ben Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunuyum, Gazi Üniversitesi'nde hoca olarak çalıştım. 'Türkiye'nin Kürt Sorunu Hafızası' kitabını yazdım. O resimde, Avrupa Parlamentosu'nda çözüm süreciyle ilgili bir toplantıda akademisyen ve gazeteci olarak bulundum. Vatan gazetesinde bunları zaten yazmıştım. Orada hiçbir siyasi kimliğim yoktu" diyerek yanıt verdi.

"AKADEMİSYEN OLARAK BULUNDUM"

Akademisyen olarak Kartal'la bir araya geldiğini söyleyen Yayman, "İkincisi, ben orada akademisyen olarak bulunuyorum, hiçbir siyasetçi kimliğim yok ve asıl önemlisi benim orada ne dediğim. Ben Avrupa Parlamentosu'nda çözüm sürecini savunan, Türkler ile Kürtlerin kardeş olduğuna inanan ve Devlet Bey'in referans verdiği Ziya Gökalp'in sözünü tekrar anlatarak şunu demişim: 'Türk'ü sevmeyen Kürt olmaz, Kürt'ü sevmeyen Türk olmaz'. Biz bin yıldır beraberiz, kardeşiz, duygudaşız, tarihdaşız ve aynı gelecekte beraberiz. Nasıl ki 1071'de Sultan Alparslan'ın ordusunda beraber yer aldıysak, Çanakkale'de beraber yer aldıysak, Kıbrıs Harbi'nde beraber yer aldıysak emperyalistlere karşı da..." diye konuştu.

"O TERÖRİST OLUYOR DA SİZ NİYE OLMUYORSUNUZ"

Başarır, Yayman'ın açıklamasına cevaben, "Ben size suçlama getirmiyorum. Ahmet Özer de bir profesör, rektör yardımcısı olarak telefonla konuşmuş. O terörist oluyor da siz niye olmuyorsunuz?" diyerek tepki gösterdi.

Bu açıklamalar, Meclis'te tansiyonu yükseltirken, muhalefet eşitlik ve adalet talebini dile getirmeye devam etti.

AK Partili Hüseyin Yayman 'Remzi Kartal' sessizliğini bozdu: Akademisyen olarak oradaydım
Kaynak: ANKA / Umut Halavart - Politika
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Yorumlar (10)

Haber YorumlarıIzzettin Sonmez:

Àkp li oldunmu akademisyen başkası görüştüğünde terorist oluyor batsın bu kanun

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Haber YorumlarıYakup Çakmak:

İşine nasıl gelirse öyle anlatıyorlar. Her duruma her pozisyona göre kimlik var maşallah

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Haber Yorumlarıufo:

kıvır

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Haber YorumlarıSer_hat:

Başkası terörist...

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Haber YorumlarıVolkan Cetin:

derhal AKP de bunu partiden ihraç etmeli ki yaptıklarının tutarlı olsun bunu bir Erdoğan destekçisi olarak söylüyorum adalet lazım

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Haber YorumlarıSer_hat:

Gerçekten bu kadarına da pes yaw.

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Haber YorumlarıHalkçı:

İşte kendileri teröriste gel mecliste konuş deyince vatansever oluyor ama bir akademisyenin adını çözüm için geçirince terörist olur kayyum atanır .

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Haber YorumlarıTemel Temel:

o zaman akademisyen şimdi siyasetçi kelime oyunu yapma. madem o insan kötü ise ne işin var orada. kıvırmayın. akademisyen olmak terörle olamak demekmi yani

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Haber YorumlarıYasar Unal:

Vay arkadaş. Bunlatdan gerçekten korkulur.

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