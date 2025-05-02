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AK Partili Çopuroğlu, İmamoğlu'nu tiye alıp kameraları bantla kapattı

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AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun toplantı için gittiği oteldeki kameraların kapatılması ve sonraki yapılan açıklamaları tiye alarak, katıldığı televizyon programında bantla kameraları kapattı. Çopuroğlu "Muhalefet yaptığı açıklamalarla insanların aklıyla alay ediyor" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında Ekrem İmamoğlu'nun gittiği oteldeki kameraların bantla kapatıldığı görüntüler ortaya çıkmıştı. AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, ulusal yayın yapan TV Kayseri'de katıldığı programda İmamoğlu'nu tiye alarak kameraları bantla kapatıp, programa 'jammer' olduğunu söylediği çantayla geldi.

"JAMMER GİBİ ÇANTAYI ALDIK YANIMIZA"

Konu ile ilgili açıklama yapan Milletvekili Şaban Çopuroğlu, muhalefet tarafından yapılan açıklamanın insanların aklıyla alay etmek olduğunu söyleyerek, "Dün bir televizyon kanalında programa katılmıştık, orada gelişen bir olaydı. Vatandaşlara hitap etme şansı bulduğumuz televizyon kanalında partimizin yaptığını, muhalefetin yaptığını anlatmak kadar doğal bir şey yok. Onu anlatırken kamerayı bantlayalım dedik, çünkü biraz sonra çay içeceğiz, üzerimize dökülmesin diye. Sonra da arkadaşlardan çantayı rica ettik, jammer gibi çantayı aldık yanımıza. Sonra 'Neden 2 tane değil, 2 tane olması gerekir' diye söyledik.

AK Partili Çopuroğlu, İmamoğlu'nu tiye alıp kameraları bantla kapattı

"YAYINDAN SONRA TELEFONLAR ALMAYA BAŞLADIK"

Muhalefet partisi genel başkanı diyor ki, emniyet teşkilatına atfediyor; 'Efendim, siz çorbayı içerken olur ya üzerinize dökülür, önlem açısından kamerayı kapatalım' diyorlar. Bu çok kısa bir açıklamayla milletin aklıyla alay etmek demektir. Çorba içerken kapatılıyor, cacık yerseniz ne olacak, ayran içerseniz ne olacak? O zaman açık mı kalacak? Bunlarla alakalı işlemler yapılırken insanlar o partiye oy verir vermeyebilir ama hakikaten insanların aklıyla alay etmenin çok yanlış olduğunu düşünüyoruz. Bu çerçevede de insanların bu konuyla alakalı hassasiyetlerini gündeme getirmek istedik. Yayından sonra da şehir içinden ve şehir dışından telefonlar almaya başladık.

AK Partili Çopuroğlu, İmamoğlu'nu tiye alıp kameraları bantla kapattı

İnşallah bundan sonraki süreçte de bildiğimiz doğruları söylemeye devam edeceğiz. Şunu bilmekte büyük fayda var; Cumhurbaşkanımız diyor ki 'Bunların yönetim biçimiyle bizim bir sıkıntımız yok, biz memnunuz' diyor. Bizim önümüzdeki süreçte doğru bildiğimiz uygulamaları hayata geçirme noktasında, ülkenin büyümesi ve güçlenmesi noktasında gayretlerimiz devam edecek. Bu tür şeyler çıktığında da cevap vermek en doğal hakkımızdır diye düşüyorum" dedi.

AK Partili Çopuroğlu, İmamoğlu'nu tiye alıp kameraları bantla kapattı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Erdem Aksoy - Politika
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Yorumlar (16)

Haber Yorumlarıali batuk:

bu devran da dönecek

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Haber YorumlarıSer_hat:

Hiç komik değilsin eğer omik olduğunu sanıyorsan...

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Yorum Beğenme29
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Haber Yorumlarışahabettin Ayyıldız:

Çok komik olduğunuzu sanıyorsunuz ama fazla yadırgamamak lazım çünkü körü körüne destekleyenler var

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Haber YorumlarıBenim Kkk:

Ulkeyi her alanda cokerttiniz yargiyi silah gibi kullanip muhalefeti iceri attiniz pkk suriyede devlet olmus zihniyetinizin umurunda degil israilin isleri toprak genisletme yonunde suriyede tikirinda colani denen terorist abd israil emrinde calissin ulke multeci coplugune donmuş simdide halkin umudu ile dalga,geciyorsunuz oylemi canini yaktiginiz insanlarin uzerinde kahkahalarla tepiniyorsunuz hayirdir kahkalarin sebebi bantla bile sizi kandiririz rahatligindan mi fakat artik halk yemiyor

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Haber YorumlarıHalil Kurdal:

Atın intikamı da var

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Haber YorumlarıSerkan Düzenli:

ankarayi parsel parsel satan jeliboncu adamı tiye al

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Haber YorumlarıSiyaset Üstü:

Adam demekki izlendiğini biliyormuş 1 yıl önceki kamera kaydı arşivden çıkmaz demekki o zaman yedeklemişler bu kamera kayıtlarını . Adamı niye izliyorsunuz ?

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Haber YorumlarıGökçen Uludağ:

tipe bakarsan karikatür gibi zaten her türlü şakayı yapabilir

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

sayın vekil sizin hiç suçunuz yok bu halk bizi yönetin diye sizi tercih etti çok layık oldukları gibi yönetiliyorlar tuzu kurular hariç markete pazara giderken kiralarını öderken acaba bu oyu onlara vermekle iyimi ettik diye düşünüyorlarmıdır bilmem ben gelecek seçimlerde gününüzü görürsünüz diye bir şey söylemeyeceğim elleriniz dert görmesin size oy verenlere yaşatmış olduğunuz bolluk bereket mutluluk adalet huzur ve refah için şükranlarımı sunarım

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Haber YorumlarıAlkurt:

Erdem, kabul ederseniz geri dondum:)) ama cok yorum yazmayacagim

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