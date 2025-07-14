AK Partili Bakan'dan terörsüz Türkiye açıklaması: 'Tarihi bir eşiğe tanıklık ediyoruz'

Ak Parti Malatya İl Başkanı Ali Bakan, "Terörsüz Türkiye" temalı basın toplantısında, 41 yıllık terör belasının sona erme sürecine girildiğini belirterek, bu dönemin Türkiye Yüzyılı'nın kapılarını aralayacak tarihi bir eşik olduğunu vurguladı.

Ak Parti Malatya İl Başkanı Ali Bakan, "Terörsüz Türkiye" başlığıyla il binasında düzenlenen basın toplantısında konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önceki gün yaptığı değerlendirmeleri hatırlatan Bakan, Ak Parti'nin 3 Kasım 2002'de iktidara gelmesiyle birlikte terörle mücadelenin çok boyutlu şekilde ele alındığını söyledi.

Terörle mücadelede hem sahada operasyonel başarı sağlandığını hem de teröre zemin hazırlayan bataklığın kurutulması yönünde politikalar izlendiğini ifade eden Bakan, "Özellikle Kürt kardeşlerimizin terör örgütünün tuzağına düşmesini önlemek adına tarihi adımlar atıldı. Demokrasi ve insan hakları alanında reformlar gerçekleştirildi. Savunma sanayiinde yerlilik oranı yüzde 12'lerden bugün yüzde 85'lere ulaştı. Artık sadece içeride değil, sınır ötesinde de terörle mücadelede kendi silahlarımızı kullanır hale geldik" ifadelerine yer verdi.

FETÖ ile mücadeleye de değinen Bakan, "15 Temmuz'daki hain darbe girişiminin ardından AK Parti hükümeti, devletin her kademesinden bu terör örgütünü temizlemek için büyük bir kararlılık gösterdi. İçerideki ve dışarıdaki hainlerle mücadele edildi, terör örgütleri geriletildi" ifadelerini kullandı.

"Dün itibarıyla 41 yıllık terör belası, inşallah silahların bırakılmasıyla sona erme sürecine girmiştir" diyen Bakan, "Cumhuriyet tarihinin yeni bir günündeyiz. Bu, büyük Türkiye'nin, güçlü Türkiye'nin ve Türkiye Yüzyılı'nın kapılarını aralayan tarihi bir eşiğe işaret ediyor" şeklinde konuştu.

Ali Bakan, açıklamasında Türkiye'nin birlik ve beraberliğine vurgu yaparak, "Farklılıklarımız zenginliğimizdir. Kürt kardeşlerimizin, Alevi kardeşlerimizin bir meselesi varsa oturulup konuşulur, çözüme kavuşturulur. Terörle mücadelede harcanan kaynaklar bundan sonra soframıza bereket, geleceğimize yatırım olarak dönecek" dedi.

Bakan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bu süreçte gösterdiği kararlılığa da dikkat çekerek, "Bu süreç bir pazarlık veya müzakerenin değil, devlet aklıyla yürütülen bir politik duruşun ürünüdür. Bin yıllık kardeşliğimizin bozulmasına asla müsaade etmeyeceğiz" şeklinde konuştu.

Şehit ailelerine de özel bir paragraf ayıran Ali Bakan, "Bugün eğer bu noktaya gelindiyse bunda en büyük bedeli ödeyenler şehitlerimizdir. Onların hatırasına kimsenin el uzatmasına izin vermeyiz. Şehit yakınları bizden sadece bir şey istiyordu. Akan kan dursun. Bugün bu temenninin karşılık bulduğu gündür" ifadelerini kullandı.

Ali Bakan, açıklamasının sonunda "Terörsüz Türkiye mücadelesi, milletimizin kardeşliği ve devletimizin bekası için yürütülen kutlu bir mücadeledir. Bu süreci hep birlikte sürdüreceğiz. Büyük Türkiye'yi, güçlü Türkiye'yi ve Türkiye Yüzyılı'nı hep birlikte inşa edeceğiz" dedi.

Önümüzdeki hafta boyunca teşkilat olarak ev ve iş yerlerini ziyaret edeceklerini, Türk bayraklarını vatandaşlarla birlikte asacaklarını ifade eden Bakan, 15 Temmuz'un yıl dönümüne de dikkat çekerek, "O gece olduğu gibi yine birlik ve beraberlik içinde olacağız" diye konuştu. - MALATYA