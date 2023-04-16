AK Parti Trabzon Milletvekili adayı Vehbi Koç: 'Millet İttifakı terörün gölgesinde siyaset yapıyor'

AK Parti Trabzon Milletvekili adayı Vehbi Koç, siyasi duruşunu eleştirdiği Millet İttifakının terörün gölgesinde siyaset yaptığını söyledi.

AK Parti Trabzon Milletvekili adayı Vehbi Koç, davet edildiği bir programda İYİ Parti'den istifa eden İstanbul Milletvekili olan Yavuz Ağıralioğlu ile karşılaştı. Ağıralioğlu'nu milli duruşundan dolayı tebrik eden Koç, "Millet İttifakı terörün gölgesinin düştüğü yerde siyaset yapıyor. Sandıkta gereken dersi alacaklar. Trabzon bu ihaneti asla affetmez" dedi.

Türkiye'nin kritik bir seçimden geçtiğinin altını çizen Koç, "Ülkemizdeki bütün insanlar bütün siyasi partiler bütün kurum ve kuruluşlar kendi siyasi emellerini ve beklentilerini bir kenara bırakmalıdır. Yüzyılın seçimi olan 14 Mayıs'ta milletçe tam bağımsız Türkiye idealini ulaşmak için vesayetçi siyaset anlayışından tamamen kurtulmalıyız" ifadelerini kullandı.

Millet İttifakının bileşenlerinin mutabakata vardıkları ortak metnin küresel sistemin dayatması ve talimatlarıyla oluşturulduğunu ifade eden Vehbi Koç, "Millet İttifakının anlaştığı mutabakatta FETÖ ve PKK mensubu oldukları için ihraç edilenlerin görevlerin iade edilmesi de var. Zaten kendileri de bir maddelik değişiklik ile onlardan özür dileyeceklerini ve helallik alıp görevlerine iade edeceklerini söylüyorlar. Bunların helalleşme dedikleri konunun aslı da bu. İktidara gelebilme hayaliyle ülkeyi bölmek isteyen herkesle helalleşme yarışına girdiler. Fakat aziz milletimiz buna asla müsade etmeyerek 14 Mayıs'ta vereceği oylarla Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde küresel İttifakı yeniden denize dökeceğiz" şeklinde konuştu. - TRABZON