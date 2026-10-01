İmamoğlu davasında 4 sanık tahliye edildi, tutuklu sayısı 53'e düştü

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"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne ilişkin 57'si tutuklu 436 sanığın yargılandığı davanın 91. duruşmasında mahkeme, 4 sanığın tahliyesine karar verdi.

İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki salonda yapılan duruşmada, aranın ardından aylık tutukluluk incelemesi ile ilgili kararını açıkladı.

Mahkeme, tutuklu sanıklar muhasebeci Sinan Sepetçi, iş insanı Hasan Tahsin Sönmez, İBB Raylı Sistemler Daire Başkanı Ceyhun Avşar ve iş insanı Turgay Tokdemir'in tahliyesine karar verdi.

Mahkeme Başkanı Selçuk Aylan, "İki hafta sonra celseyi kapatmayı planlıyoruz. Tekrar değerlendirme yapacağız. Pazartesi savunmalara devam edeceğiz." dedi.

Tutuklu sanık Ekrem İmamoğlu, salondan çıkartılırken, "Bizi yalnız millet yargılayacak, unutmayın. Bizi yalnız millet yargılayacak." dedi.

Duruşma, 5 Ekim Pazartesi gününe ertelendi.

Yargılama sürecinde, birleşen dosyalarla birlikte 63 sanığın tahliye edilmesiyle davada 53 tutuklu sanık bulunuyor. Öte yandan, duruşmalarda toplam 290 tutuksuz sanığın savunması tamamlanmış oldu.

Kaynak: AA