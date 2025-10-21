AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Özgür Özel'e: Yeni bir Yassıada Çetesi kurmak istediğini ilan etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, partisinin grup toplantısındaki "Sizi yargılayacağız" sözlerine tepki gösteren AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Özel, Cumhurbaşkanımızı ve partimizi sözde tehdit etmeye kalkmış. Özgür Özel bu sözleriyle bugün yeni bir 'Yassıada Çetesi' kurmak istediğini ilan etmiş oldu." ifadelerini kullandı.

ÖZEL: SİZİ YARGILAYACAĞIZ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün partisinin TBMM grup toplantısında kullandığı ifadeler ortalığı karıştırdı. Aziz İhsan Aktaş suç örgütü iddianamesine tepki gösteren Özel, sert ifadeler kullandı. Özel, "Dünkü iftiralar çöp olmuştur. Gelecekte de yargılanmayacağız, sizi yargılayacağız." dedi.

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK: ÖZEL, CUMHURBAŞKANIMIZI SÖZDE TEHDİT ETMEYE KALKMIŞ

CHP lideri Özel'e tepkiler çığ gibi gelmeye başladı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları söyledi: "CHP Genel Başkanı Özgür Özel "sizi yargılayacağız" diye Cumhurbaşkanımızı ve partimizi sözde tehdit etmeye kalkmış.

"ÖZEL, YENİ BİR YASSIADA ÇETESİ KURMAK İSTEDİĞİNİ İLAN ETMİŞ OLDU"

Bu tehditlere gereken cevabı vereceğimizden hiç kimse kuşku duymasın. Özgür Özel bu sözleriyle bugün yeni bir 'Yassıada Çetesi' kurmak istediğini ilan etmiş oldu. "Millete kötülük yapma organizasyonu"nun yeni sürümü piyasaya sürüldü böylece.

"ÇOK VAHİM BİR SİYASİ İTİRAF"

Özgür Özel, Yüce Meclis'in çatısı altında, tarihimizde çok kere görüldüğü gibi bir kere daha 'CHP yargı düzeni' kuracağını söylüyor. Bir siyasi parti yönetimi ve genel başkanı için gerçekten çok vahim bir 'siyasi itiraf' bu. Bu siyasi kadronun dönüp dolaşıp, tarihimizin en 'karanlık' işlerini yeniden diriltmeye çalışmaktan başka bir hedefi olmaması ibretlik bir durum. Bu 'karanlık' zihniyete geçit vermeyeceğiz. Tüm teşkilatlarımızla ve milletimizle beraber bu karanlık zihniyetle mücadele edeceğiz."

AK PARTİLİ ALA'DAN ÖZEL'E SERT TEPKİ

AK Parti Genel Başkan Vekili Ala, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in grup toplantısında kullandığı ifadeleri ilişkin açıklamalarda bulundu. Açıklamasında, Özel'in, devletin en yüksek makamına ve milletin iradesine karşı seviyesiz, öfke yüklü ve edep sınırlarını aşan dil kullandığını ve bu dilin, milli iradeye karşı açık bir saygısızlık olduğunu ifade eden Ala, bu tutumun siyasi bir çaresizliği dışa vurumu olduğunu söyledi.

"CHP YÖNETİMİ ŞİMDİ DE YABANCI BAŞKENTLERDE İKTİDAR ARIYOR"

Ala, açıklamasına şöyle devam etti: "Geçmişte vesayetin koridorlarında iktidar arayan CHP yönetimi, şimdi de yabancı başkentlerde iktidar arıyor. Kendi ülkesinin başarılarını görmezden gelip yabancı başkentlerin onayını arayan bir siyasetçinin ne milli duruşu olabilir ne de milletimize karşı samimiyeti. Ortada söz söylenecek bir durum varsa o da kendilerinin içlerine düştükleri siyasi sefalettir.

"SİZİN TEHDİTLERİNİZİ KALE ALMAYIZ"

Özgür Özel'in ağzından çıkan tehditler, aslında milletimizin tercihine, Türkiye'nin bağımsız duruşuna ve istikrarına yönelmiş bir saldırıdır. 'Bağ-ı dehrin hem hazanın hem baharın görmüşüz, Biz neşatın da gamın da rüzgarın görmüşüz.' Sizin tehditlerinizi kale almayız. Cumhurbaşkanımız, milletimizin iradesiyle defalarca yetkilendirilmiş, Türkiye'yi küresel ölçekte saygın bir konuma taşımış bir liderdir. Ona yöneltilen bu saldırgan dil, her defasında milletimizin vicdan duvarına çarpacak ve tarih önünde, tıpkı diğer ucuz siyasi hamleler gibi, değersiz bir yankıdan ibaret kalacaktır."