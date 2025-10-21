Haberler

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Özgür Özel'e: Yeni bir Yassıada Çetesi kurmak istediğini ilan etti

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Özgür Özel'e: Yeni bir Yassıada Çetesi kurmak istediğini ilan etti
Güncelleme:
'Aziz İhsan Aktaş suç örgütü' iddianamesine tepki gösteren CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, "Sizi yargılayacağız" sözlerine AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten sert tepki geldi. Çelik, "Özel, Cumhurbaşkanımızı ve partimizi sözde tehdit etmeye kalkmış. Özgür Özel bu sözleriyle bugün yeni bir 'Yassıada Çetesi' kurmak istediğini ilan etmiş oldu." dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, partisinin grup toplantısındaki "Sizi yargılayacağız" sözlerine tepki gösteren AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Özel, Cumhurbaşkanımızı ve partimizi sözde tehdit etmeye kalkmış. Özgür Özel bu sözleriyle bugün yeni bir 'Yassıada Çetesi' kurmak istediğini ilan etmiş oldu." ifadelerini kullandı.

ÖZEL: SİZİ YARGILAYACAĞIZ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün partisinin TBMM grup toplantısında kullandığı ifadeler ortalığı karıştırdı. Aziz İhsan Aktaş suç örgütü iddianamesine tepki gösteren Özel, sert ifadeler kullandı. Özel, "Dünkü iftiralar çöp olmuştur. Gelecekte de yargılanmayacağız, sizi yargılayacağız." dedi.

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK: ÖZEL, CUMHURBAŞKANIMIZI SÖZDE TEHDİT ETMEYE KALKMIŞ

CHP lideri Özel'e tepkiler çığ gibi gelmeye başladı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları söyledi: "CHP Genel Başkanı Özgür Özel "sizi yargılayacağız" diye Cumhurbaşkanımızı ve partimizi sözde tehdit etmeye kalkmış.

"ÖZEL, YENİ BİR YASSIADA ÇETESİ KURMAK İSTEDİĞİNİ İLAN ETMİŞ OLDU"

Bu tehditlere gereken cevabı vereceğimizden hiç kimse kuşku duymasın. Özgür Özel bu sözleriyle bugün yeni bir 'Yassıada Çetesi' kurmak istediğini ilan etmiş oldu. "Millete kötülük yapma organizasyonu"nun yeni sürümü piyasaya sürüldü böylece.

"ÇOK VAHİM BİR SİYASİ İTİRAF"

Özgür Özel, Yüce Meclis'in çatısı altında, tarihimizde çok kere görüldüğü gibi bir kere daha 'CHP yargı düzeni' kuracağını söylüyor. Bir siyasi parti yönetimi ve genel başkanı için gerçekten çok vahim bir 'siyasi itiraf' bu. Bu siyasi kadronun dönüp dolaşıp, tarihimizin en 'karanlık' işlerini yeniden diriltmeye çalışmaktan başka bir hedefi olmaması ibretlik bir durum. Bu 'karanlık' zihniyete geçit vermeyeceğiz. Tüm teşkilatlarımızla ve milletimizle beraber bu karanlık zihniyetle mücadele edeceğiz."

AK PARTİLİ ALA'DAN ÖZEL'E SERT TEPKİ

AK Parti Genel Başkan Vekili Ala, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in grup toplantısında kullandığı ifadeleri ilişkin açıklamalarda bulundu. Açıklamasında, Özel'in, devletin en yüksek makamına ve milletin iradesine karşı seviyesiz, öfke yüklü ve edep sınırlarını aşan dil kullandığını ve bu dilin, milli iradeye karşı açık bir saygısızlık olduğunu ifade eden Ala, bu tutumun siyasi bir çaresizliği dışa vurumu olduğunu söyledi.

"CHP YÖNETİMİ ŞİMDİ DE YABANCI BAŞKENTLERDE İKTİDAR ARIYOR"

Ala, açıklamasına şöyle devam etti: "Geçmişte vesayetin koridorlarında iktidar arayan CHP yönetimi, şimdi de yabancı başkentlerde iktidar arıyor. Kendi ülkesinin başarılarını görmezden gelip yabancı başkentlerin onayını arayan bir siyasetçinin ne milli duruşu olabilir ne de milletimize karşı samimiyeti. Ortada söz söylenecek bir durum varsa o da kendilerinin içlerine düştükleri siyasi sefalettir.

"SİZİN TEHDİTLERİNİZİ KALE ALMAYIZ"

Özgür Özel'in ağzından çıkan tehditler, aslında milletimizin tercihine, Türkiye'nin bağımsız duruşuna ve istikrarına yönelmiş bir saldırıdır. 'Bağ-ı dehrin hem hazanın hem baharın görmüşüz, Biz neşatın da gamın da rüzgarın görmüşüz.' Sizin tehditlerinizi kale almayız. Cumhurbaşkanımız, milletimizin iradesiyle defalarca yetkilendirilmiş, Türkiye'yi küresel ölçekte saygın bir konuma taşımış bir liderdir. Ona yöneltilen bu saldırgan dil, her defasında milletimizin vicdan duvarına çarpacak ve tarih önünde, tıpkı diğer ucuz siyasi hamleler gibi, değersiz bir yankıdan ibaret kalacaktır."

Kaynak: Haberler.com / Politika
Yorumlar (13)

Haber YorumlarıOnur Yener:

Özgür Özel sen git eczaneden halka Parol dağıt, çünkü sadece kafa ağırtıyorsun...

Yorum Beğen16
Yorum Beğenme37
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıCHPsavar:

Kendine de fitil alsın. Ağrısı anca geçer

yanıt0
yanıt1
Haber YorumlarıŞahin:

erdogan ın güzel bir sözü var topunuz gelin

Yorum Beğen14
Yorum Beğenme38
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSelim Şahin Şahin:

AKP'nin GERÇEK ADI : "İSRAİL HOLDİNG" dir..... AKP Genel Başkan Yrd. Nihat Zeybekçi : "ALLAH İSRAİL'E AFET VERMESİN" (27-Temmuz-2014)..... Ömer Çelik : "KUŞKUSUZ İSRAİL DEVLETİ VE İSRAİL HALKI TÜRKİYE’NİN DOSTUDUR" (20-Aralık-2015).... Özlem Zengin : "İSRAİL İLE İLİŞKİLERİMİZ DÜZELTİLMELİDİR" (18-Ekim-2023, T.B.M.M Konuşması)... Hakan Fidan'ın, iğrenç pislik NETANYAHU'yu gördüğünde "ne kadar mutlu" olduğunu görmek istiyorsanız : youtube . com/watch?v=4EnRHHXVy84 ... videoyu DİKKATLİCE izleyin...

yanıt3
yanıt2
Haber YorumlarıCHPsavar:

Özel gibi adamlar yüzünden insanın diktatörlüğü savunası geliyor. Allah'ın izniyle durmak yok yola devam

yanıt3
yanıt3
Haber YorumlarıGökbey:

Aziz diye bir adam belediyelerden 594 ihale alıyor,bunlardan 473 akp, 121 chp belediyesi. Sonra bu adam çıkıyor ben chp li belediyelere rüşvet verdim diyor ve sonuçda onlarca belediye başkanı hapse atılıyor. Delil varmı yok , sadece sözlü beyan var. Başkanlar 7 aydır içerde ve denıyorki siz yatın biz size suç uyduracağız.

Yorum Beğen33
Yorum Beğenme9
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMehmet:

Kimin yaptığı yanına kar kalmış ki. Bekle " var sonunu sabreyle " Mevla neylerse guzel eyler kaçış yok. Kim neymiş çıkacak ortaya kalan günlerinizin keyfini çıkarın. O ( cc) tuttumu kaçacak yeriniz olmayacak herkesin. Rabbim bu millete bunları yapanların akıbetinden bizi korusun.

Yorum Beğen29
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBağdatlı:

iktidarın geldiği zamandan bugüne yargılanacak bir durumun olmadığını mı söylemiş sözcü bana göre de spor salonları az gelir

Yorum Beğen24
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Tüm 13 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
