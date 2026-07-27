Uyuşturucu testi negatif çıkan Sıla suskunluğunu bozdu: Ben kendimden emindim

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu operasyonu kapsamında 16 Temmuz 2026 tarihinde ifadesine başvurulan ve adli incelemeye tabi tutulan ünlü şarkıcı Sıla Gençoğlu’nun Adli Tıp raporu açıklandı. Test sonuçlarının temiz çıktığını belirten Sıla, sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama paylaşarak kamuoyuna duyuruda bulundu.

"BEN KENDİMDEN EMİNDİM"

Sosyal medya hesabı üzerinden sevenlerine seslenen Sıla Gençoğlu, süreç boyunca topluma ve gençlere örnek olma sorumluluğuyla hareket ettiğini vurguladı. Rapordan çıkan sonucun kendisini doğruladığını belirten ünlü sanatçı, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Kıymetli dostlarım,

Meslek hayatım boyunca bir sanatçı olarak topluma, gençlere hep örnek olmaya çalıştım. Hem mesleki hayatımda hem de özel hayatımda her zaman bu hassasiyetle hareket etmeye özen gösterdim.

Geçtiğimiz günlerde, yürütülen süreç kapsamında ifademe başvuruldu ve çeşitli testler verdim. Sürecin sağlıklı ve sağduyulu biçimde ilerlemesi kıymetliydi.

Bugün adli tıp raporum çıktı.

Ben kendimden emindim. Adli tıp raporu da benim herhangi bir uyuşturucu ve uyarıcı maddeyle ilişkimin olmadığını net bir şekilde ortaya koydu."*

Sıla, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma dahilinde gözaltına alınmış ve gerekli numuneleri verdikten sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.