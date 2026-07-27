Ünlü oyuncu Mark Ruffalo'dan Netanyahu'ya ağır sözler: Sen manyak bir katilsin

Marvel filmlerinde canlandırdığı Hulk karakteriyle tanınan ABD'li oyuncu Mark Ruffalo, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) eski Başsavcısı Kerim Han'ın görevden alınmasını memnuniyetle karşılayan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya sert sözlerle yüklendi. Ruffalo, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Adaletten kaçamazsın. Tarihi de etkileyemezsin. Sen manyak bir katilsin." ifadelerini kullandı.

"HER ZAMAN BÖYLE HATIRLANACAKSIN"

X platformundaki hesabından açıklama yapan Ruffalo, Kerim Han'ın görevden alınmasının Gazze'de işlendiği öne sürülen savaş suçlarını ortadan kaldırmayacağını savundu. Ünlü oyuncu paylaşımında, "Adaletten kaçamazsın. Tarihi de etkileyemezsin. Sen manyak bir katilsin Binyamin Netanyahu. Her zaman böyle hatırlanacaksın." ifadelerine yer verdi.

KERİM HAN NEDEN GÖREVDEN ALINDI?

Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde (UCM) Başsavcı olarak görev yapan Kerim Han, hakkında yürütülen cinsel suistimal iddialarına ilişkin disiplin sürecinin ardından 24 Temmuz'da üye devletlerin oyuyla görevden alındı. Han, hakkındaki suçlamaları reddederken, kararın hukuka aykırı olduğunu savunarak itiraz edeceğini açıkladı. Görevden alınması, daha önce Netanyahu ve eski İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında çıkarılan tutuklama kararlarını ise etkilemiyor.

NETANYAHU KARARI MEMNUNİYETLE KARŞILADI

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Kerim Han'ın görevden alınmasının ardından yaptığı açıklamada kararı memnuniyetle karşıladığını belirtmiş ve Han'a yönelik eleştirilerde bulunmuştu. Bunun üzerine Ruffalo'nun paylaşımı sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.