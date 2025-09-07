AK Parti Sözcüsü Çelik, Kocaeli'de gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu: (2)

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Cumhuriyet Halk Partisi yönetiminde ve Sayın Özgür Özel'de çok ciddi bir siyasi navigasyon problemi var, çok ciddi bir siyasi pusula meselesi var. Yani navigasyona herhangi bir şey yüklediğinde Cumhuriyet Halk Partisine söylemesi gereken sözü Ak Parti'ye söylüyor. Aynaya bakarak yüzleşmesi gereken meselelerde Sayın Cumhurbaşkanı'mıza karşı hadsiz ifadeler kullanıyorlar." dedi.

"Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" kapsamında Kocaeli'ne gelen Çelik, AK Parti İl Başkanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in, son birkaç haftadır Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, partilerine ve Cumhur İttifakı'na yönelik sürekli tekrar ettiği "çirkin" ve "yakışıksız" ifadeler olduğunu söyledi.

Özel'in birinci meselesinin, kendi partisiyle uğraşmak olması gerektiğini değerlendirdiklerini belirten Çelik, "Cumhuriyet Halk Partisi gibi köklü bir parti bu skandalların içine nasıl düşmüştür, Cumhuriyet Halk Partisi gibi köklü bir partinin her tarafından bu kadar skandallar patlarken Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi neyle meşgul? Esasında ilgilenmesi gereken konu budur." diye konuştu.

Çelik, konunun en başından beri kendileriyle ilgili olmadığını, parti içinde üyelerin birbirinden şikayetçi olduğunu, bu şikayetlerin içerisinde geçen rüşvet, şantaj gibi birtakım skandalların yargı tarafından gündeme alındığını anlattı.

Süreçlerin tamamının basına yansıdığını ve gelişmeleri ekranlarda Cumhuriyet Halk Partililerden dinlediklerini belirten Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kimisi belediye başkanı, kimisi milletvekiliydi. Burada Sayın Özgür Özel'e de baştan beri şunu söyledik. Dedik ki: 'Siz bütün bu gündemi önünüze alın ve diyebiliyor musunuz ki bunların hiçbiri söz konusu değildir, ben kefilim.' Çünkü bunu söyleyenler de Cumhuriyet Halk Partili. ya dönün o Cumhuriyet Halk Partililere bir şey söyleyin ama baştan beri söylediğim, gerçekten şimdiki Cumhuriyet Halk Partisi yönetiminde ve Sayın Özgür Özel'de çok ciddi bir siyasi navigasyon problemi var, çok ciddi bir siyasi pusula meselesi var. Yani navigasyona herhangi bir şey yüklediğinde Cumhuriyet Halk Partisine söylemesi gereken sözü AK Parti'ye söylüyor. Aynaya bakarak yüzleşmesi gereken meselelerde Sayın Cumhurbaşkanı'mıza karşı hadsiz ifadeler kullanıyorlar."

"Neredeyse 'Gelin bu meseleleri yönetin' diye bize çağrı yapacaklar"

"Özgür Özel'in Cumhuriyet Halk Partisini yönetmekte gösterdiği zaaf, Cumhuriyet Halk Partisi yönetiminin Cumhuriyet Halk Partisindeki gelişmelere hakim olmaktaki cari açığı, Cumhurbaşkanı'mıza ve Cumhur İttifakı'na saldırılarak kapatılamaz." diyen Çelik, bu açığın giderek büyüdüğünü söyledi.

Çelik, bu açığın, Cumhuriyet Halk Partisine gönül vermiş vatandaşları da inciten, Cumhuriyet Halk Partisine gönül vermiş vatandaşların, milletin ve siyaset hayatının hak etmediği bir noktaya geldiğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Dolayısıyla bunu yönetmesi gereken Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi. Yani neredeyse 'Gelin bu meseleleri yönetin' diye bize çağrı yapacaklar. Bu konunun bizimle hiçbir ilgisi yok. Yine mahkeme süreci devam etmiş, şikayet edenler bu kongrelerle ilgili olarak AK Partililer değil, bütün vatandaşlarımıza ifade ediyorum, özellikle Cumhuriyet Halk Partisine gönül vermiş değerli vatandaşlarımıza ifade ediyorum, bütün bu şikayetleri yapan yine Cumhuriyet Halk Partililer. Bu kongrelerle ilgili şikayetleri yapanlar da onlar. Yine ekranlarda görüyorsunuz bunları. Ondan sonra zaten yargı bu konuya el atmış. Cumhuriyet Halk Partili birini uzaklaştırmışsa yerine bir Cumhuriyet Halk Partiliyi getirmiş. Dolayısıyla bu konu esasında Cumhuriyet Halk Partisinin yönetilmesiyle ilgili siyasi navigasyon problemini, siyasi pusula problemini, esas olarak da siyasi anlayış konusundaki zaafı ve yüksek cari açığı göstermektedir. Bunu halletmesi gereken biz değiliz, onlardır."

Çelik, Cumhuriyet Halk Partisinin probleminin Cumhuriyet Halk Partisi ile olduğunu söyleyerek, "Dolayısıyla bu, Cumhuriyet Halk Partisine gönül vermiş vatandaşlarımızın da hak etmediği bir meseledir. Onu çözmeleri gerekir. Bazen hani şöyle bir espri yapılır, umulmadık bir şey ortaya çıktığında 'Mutfakta biri mi var' derler. Cumhuriyet Halk Partisinde anlaşılıyor ki mutfakta hiç kimse yok. Herkes mutfağı terk etmiş. Kendi kendine yürüyen bir şey. Esas olarak Özgür Özel'in değerlendirmesi gereken konu budur." diye konuştu.

"Hiç kimse Filistinlilerin sesini kısamaz. Niye? Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan var"

Gazze konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hassasiyetini sorgulamaya çalışanların olduğuna değinen Çelik, şunları kaydetti:

"Bunların tabii hiçbir karşılığı yok da hani o gün de Meclis'te söyledi: 'Erdoğan'ın Gazze'yi turistik bölge yapacağız, tesis yapacağız diyenlere karşı bir sözü yok, isteyen Google'a girsin, baksın' diye. Girip baktı herkes, Cumhurbaşkanımızın onlarca sözü var. Daha hiç kimse bunları dillendirmezken İsrail'in işgal haritasını gösterip yıllardır Birleşmiş Milletler'de bunu dile getiren Cumhurbaşkanı'mızdır. Bugün Abbas yönetimine ve Filistinlilere vizenin koyulması, aslında Filistinlilerin sesini kısmak anlamına geliyor ama hiç kimse Filistinlilerin sesini kısamaz. Niye? Cumhurbaşkanımız var, Recep Tayyip Erdoğan var."

Çelik, eylülde yapılacak Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Filistin davasının gür sesi olacağını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Cumhuriyet tarihinde ilk defa bir devlet başkanı Filistin davasını 'milli davamız' olarak tanımlamıştır. O da Cumhurbaşkanı'mızdır. Dolayısıyla çok basit bir test öneriyorum Sayın Özgür Özel'e. Cumhurbaşkanımızın Gazze konusundaki, Filistin konusundaki hassasiyetini sorgulaması son derece yanlış bir şey ama bununla ilgili olarak kimin ne düşündüğünü öğrenmek istiyorsa Gazzeli bir kardeşimize, Filistinli bir kardeşimize bunları söylesin. Bakalım ne cevap alıyor. Bugün Filistin bayrağının yanına Gazzeli, Filistinli kardeşlerimiz durduk yere Türk bayrağını asmıyorlar. Durduk yere Cumhurbaşkanı'mızın resmini oraya koymuyorlar."

Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğine dikkati çekerek, "Deprem konutlarından Ukrayna savaşına, oradan insanlığın sesi olmaya kadar bu büyük liderlik çerçevesinde bütün teşkilatlarımız olarak önderlikleri dolayısıyla Cumhurbaşkanı'mıza şükranlarımızı sunuyoruz. Bütün teşkilatlarımız Türkiye'nin her tarafında bu çalışmaları sürdürmeye devam edecek." dedi.

AK Parti teşkilatlarının çalışmalarına değinen Çelik, "Cumhuriyet Halk Partisinden ya da diğer yerlerden gelen sözlere cevap verecek, teşkilatlarımızın herhangi bir şekilde buna ayıracak vakti yok. Vatandaşlarımızla buluşuyorlar. Biz onları kendi hallerine bırakıyoruz. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak 7 gün 24 saat esasına göre 'Terörsüz Türkiye' başta olmak üzere bütün konularda, Cumhurbaşkanı'mızın çizdiği çerçevede vatandaşlarımızla buluşmaya devam ediyoruz." diye konuştu.

Açıklamada Çelik'e, Kocaeli milletvekilleri Radiye Sezer Katırcıoğlu, Veysal Tipioğlu ve Cemil Yaman, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus eşlik etti.

