AK Parti'nin Seçim Zaferi Meydanlarda Kutlandı

Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Kütahya, Bilecik ve Yalova'da meydanlarda toplananlar, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim başarısını kutladı. Kutlamalarda havai fişek gösterileri yapıldı.

Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Kütahya, Bilecik ve Yalova'da meydanlarda toplananlar, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim başarısını kutluyor.

Bursa'da, sandıkların çoğunun açılmasının ardından 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda toplanan kalabalık, sevinç gösterisinde bulundu. Bazı vatandaşlar araçlarına AK Parti ve Türk bayrakları asarak tur attı.

Meydana kurulan platformdan vatandaşlara hitap eden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, milletin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir kez daha sahip çıktığını söyledi.

Muhalefetin ne yapacağını şaşırdığını belirten Aktaş, "Yarın sabahtan itibaren gelişmeleri takip edin. Biz bu milletin ekonomisini düzeltmek için bu zor coğrafyada Türkiye'yi dimdik ayakta tutmak için muasır medeniyetler seviyesine erişmek için durmadan, yorulmadan, çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan da "Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle bu seçimin kaybedeni olmadı, herkes kazandı. Sonuçta adam gibi adam kazandı. Rabb'imize hamdolsun bu gururu bize yaşattığı için. Bu süreçte bizleri yalnız bırakmayan Cumhur İttifakı ortaklarına da teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Havai fişek gösterilerinin de yapıldığı kutlamalarda, AK Parti Bursa milletvekilleri ile MHP İl Başkanı Cihangir Kalkancı ve BBP İl Başkanı Haldun Filizli de katılımcılara hitap etti.

Balıkesir

Balıkesir'de vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim başarısını kutlamak için ellerinde bayraklarla 15 Temmuz Kuvayi Milliye Meydanı'nda toplandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, havai fişek gösterisinin de yapıldığı kutlamalarda, seçim başarısında emeği geçen herkese teşekkür etti.

Kutlamalara AK Parti Balıkesir milletvekilleri Mustafa Canbey ve İsmail Ok, AK Parti'den Balıkesir Milletvekili seçilen Ali Taylan Öztaylan, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, AK Parti İl Başkanı Ekrem Başaran, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda partili katıldı.

Çanakkale

Çanakkale'de vatandaşlar, seçim sonuçlarının netleşmesinin ardından AK Parti İl Başkanlığı önünde toplandı.

Davul zurna eşliğinde oynayan çok sayıda kişi, araçlarla şehir turu attı.

İskele Meydanı'nda toplananlar AK Parti seçim şarkılarını söyledi.

Kutlamalara 27. Dönem Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, AK Parti İl Başkanı Naim Makas, Merkez İlçe Başkanı Aynur Tuna Yavaş ile parti yöneticileri ve vatandaşlar katıldı.

Kütahya

Kütahya'da, AK Parti İl Başkanlığı binası önünde başlayan kutlamalar, Zafer Meydanı'nda devam etti.

Araçlarıyla konvoy oluşturan partililer, kentin ana caddelerinde bayraklarla tur attı.

AK Parti İl Başkanı Mustafa Önsay, meydanda yaptığı konuşmada, Kütahya halkının yüzde 70'i aşkın oyla tercihini Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yana kullandığını belirterek, partililerine ve Cumhur İttifakı'nı oluşturan diğer partilerin mensuplarına desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Bilecik

Bilecik'te de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyen vatandaşlar, Tevfikbey Caddesi'nde toplanarak sevinç gösterilerinde bulundu.

Vatandaşlar, Atatürk Caddesi'nden Otogar Kavşağı'na kadar olan bölümde kutlamaları sürdürdü.

Kutlamalara, AK Parti Bilecik milletvekili seçilen Halil Eldemir, AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım ve Cumhur İttifakı'nı oluşturan diğer partilerin il başkanları ile çok sayıda kişi katıldı.

Yalova

Yalovalılar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim başarısını kutlamak için araçlarıyla caddelerde tur attı.

15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda toplananlar sevinç gösterilerinde bulundu.