İBB adayı Kurum'dan ilk sözler! Ekibine yaptığı konuşma sosyal medyaya düştü

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adaylığını tebliğ ettiği eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan ilk açıklama geldi. Kurum, "İstanbul'un bu karmaşa ve düzensizliğini, insanlarımızın deprem riski kaygısını her birlikte ortadan kaldırmak için tüm ekibimizle sokak sokak, mahalle mahalle dolaşacağız." dedi.

AK PARTİ'NİN İBB BAŞKAN ADAYI MURAT KURUM

Yaklaşan yerel seçimler öncesi belediye başkan adaylarını yarın kamuoyuna tanıtacak olan AK Parti, İBB Başkan adayı olarak eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'ı seçti. İBB adaylığı için kulislerde Murat Kurum ve Tevfik Göksu'nun ismi öne çıkmıştı. AK Parti kararını Murat Kurum'dan yana kullandı. Kurum, İstanbul'da mevcut Belediye Başkanı ve CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'na karşı yarışacak.

Murat Kurum

"16 MİLYON İSTANBULLU İÇİN YOLA ÇIKACAĞIZ"

AK Parti'nin İBB Başkan adayı Murat Kurum, adaylık tebliğ edildikten sonra yaptığı ilk açıklamada, "Ekibimizle, tüm arkadaşlarımızla birlikte 16 milyon İstanbullu için yola çıkacağız. İstanbul'un bu karmaşa ve düzensizliğini, insanlarımızın deprem riski kaygısını her birlikte ortadan kaldırmak için tüm ekibimizle sokak sokak, mahalle mahalle dolaşacağız." ifadelerini kullandı.

Öte yandan görüntülerde Murat Kurum'un arkasındaki ekibinden bazı kişilerin gözyaşlarına hakim olamaması için dikkatlerden kaçmadı.

46 BELEDİYE BAŞKAN ADAYI İSE 15 OCAK'TA ANKARA'DA BELLİ OLACAK

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın açıklanacak 28 ilden geriye kalan 46 belediye başkan adayını ise 15 Ocak'ta Ankara'da duyuracak. AK Parti'nin ilçelerdeki belediye başkan adayları ise 15 Ocak'tan sonra belli olacak.

Murat Kurum

AK PARTİ'NİN İBB BAŞKAN ADAYI MURAT KURUM KİMDİR?

Murat Kurum, 1976 yılında Ankara'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Ankara'da tamamladı.1999 yılında Konya Selçuk Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. Yüksek lisansını Okan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü'nde kentsel dönüşüm üzerine 2017 yılında tamamladı.

1999-2005 yılları arasında çeşitli özel kuruluşlarda çalıştı. 2005-2006 yılları arasında TOKİ Ankara Uygulama Daire Başkanlığı'nda uzmanlık, 2006-2009 yılları arasında TOKİ İstanbul Uygulama Daire Başkanlığı Avrupa Yakası Uygulama Şube Müdürlüğü, 2009-2018 yılları arasında T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı iştiraki Emlak Konut GYO A.Ş. Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu. 2018-2023 yılları arasında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı görevinin ardından 14 Mayıs 2023 Genel Seçimleri'nde 28. Dönem AK Parti İstanbul Milletvekili olarak Meclis'e girdi. Evli ve 3 çocuk babası olan Kurum, İngilizce biliyor.