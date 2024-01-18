Üye Girişi
Haberler

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok'tan ilk sözler

Geniş Video İzle
Güncelleme:
Abone Ol

Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Turgut Altınok'tan ilk açıklama geldi. Altınok, "Ankara'da yapılan anketler var. Her partiye mensup olup 'Altınok olsun, oy vereceğim' diyen bütün Ankaralılara teşekkür ediyorum. Çünkü biz bütün Ankara'nın hizmetkarı olacağız. Ankara hak ettiği ve layık olduğu hizmetleri alacak." ifadelerini kullandı.

Ak Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, Ankara'nın hak ettiği ve layık olduğu hizmetleri alacağını belirterek, bütün Ankara'nın hizmetkarı olacaklarını söyledi. Altınok, Ankara'yı dünya başkenti yapacaklarını ve ayrımcılık yapmadan birçok eser ve hizmetlerle şehri donatacaklarını ifade etti.

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok'tan ilk sözler

AK PARTİ'NİN ANKARA ADAYI TURGUT ALTINOK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da düzenlenen AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı belediye başkan adaylarını açıkladı. Turgut Altınok, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu.

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok'tan ilk sözler

"ANKARA HAK ETTİĞİ VE LAYIK OLDUĞU HİZMETLERİ ALACAK"

Adaylığının açıklanmasının ardından Turgut Altınok'tan ilk açıklama geldi. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhur İttifakı'na aday olmasını sağladıkları için teşekkür eden Altınok, "Ayrıca Ankara'da yapılan anketler var. Her partiye mensup olup 'Altınok olsun, oy vereceğim' diyen bütün Ankaralılara teşekkür ediyorum. Çünkü biz bütün Ankara'nın hizmetkarı olacağız. Ankara hak ettiği ve layık olduğu hizmetleri alacak." diye konuştu. Ankara'nın layık olduğu yerde bulunmadığını söyleyen Altınok, Ankara'yı dünya başkenti yapacaklarını, birçok eser ve hizmetlerle asla ayrımcılık yapmayacaklarını kaydetti.

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok'tan ilk sözler

"ANKARA ÇOK ŞEY KAZANACAK"

Bütün Ankara'yı ilmek ilmek, dantel gibi nakış nakış eserle ve hizmetlerle öreceklerini dile getiren Altınok, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu kadim şehri, Başkentimizi nice eserler ve nice hizmetlerle donatacağız. Ankara çok şey kazanacak, hayal edilemeyen hizmetler... Ama bunların hepsini gerçekleştireceğiz. Verdiğimiz her sözü yapacağız ama vermediğimiz vaatler de olacak bunların içerisinde, Keçiören'de bunları yaptık biliyorsunuz.

"KEÇİÖREN'DE GECEKONDU PROBLEMİNİ ÇÖZDÜK"

Keçiören, Ankara'da en çok gecekondusu olan ilçeydi. Bir gecekondu şehrinden birçok güzelliklerin merkezi haline getirdiğimiz bir şehir oldu. Gecekondu problemini çözdük, Ankara'mızın akciğeri oldu, bir turizm merkezi oldu ama nice eserler, nice hizmetler yaptık. Az bütçeyle bunları yaptık. Keçiören, Ankara'mızın nüfus olarak altıda biridir fakat bütçemiz büyükşehir belediyesinin 45'te biridir. 45'te bir bütçeyle büyükşehirden daha çok iş, eser ve hizmet yaptık. O 45 misli bütçeyle düşünün Ankara'ya nice hizmetler, nice eserler yapacağız."

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok'tan ilk sözler

Turgut Altınok, herkese, her kesime dokunacaklarını belirterek, emeklilere ve gençlere de müjdelerinin olacağını ve bunu yakın zamanda duyuracaklarını söyledi.

TURGUT ALTINOK KİMDİR?

Turgut Altınok, 1962 yılında Ankara'nın Balâ ilçesinde doğdu. İlköğrenimini Keçiören Fevzi Atlıoğlu İlkokulu'nda, ortaöğrenimini Keçiören Kalaba Lisesi'nde tamamladı. Yükseköğrenimini uluslararası hukuk alanında yapan Altınok, Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin geliştirilmesi için yürüttüğü çalışmalardan dolayı Azerbaycan Uluslararası Vektör İlim Merkezi tarafından "Fahri Doktora" unvanına lâyık görüldü. Kazakistan Abay Devlet Üniversitesi`nde ders verme yetkisiyle "Profesör" oldu.

28 YAŞINDA MHP GENEL SEKRETER YARDIMCISI OLDU

Asıl mesleği avukatlık olan Altınok'un siyasi hayatı, Ülkü Ocakları'nda başladı. 25 yaşındayken Milliyetçi Çalışma Partisi (MÇP) Keçiören İlçe Başkanlığı görevini üstlenen Altınok, daha sonra MÇP Ankara İl Başkanlığı ve Merkez Yürütme Kurulu Üyeliği yaptı. 12 Eylül Darbesi'nden sonra 28 yaşında, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Sekreter Yardımcısı oldu.

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok'tan ilk sözler

2004 YILINDA KEÇİÖREN BELEDİYE BAŞKANI SEÇİLDİ

1994 yerel seçimlerinde MHP'den, 1999 yerel seçimlerinde ise Fazilet Partisi'nden Keçiören Belediye Başkanı seçildi. Altınok, kuruluş aşamasında içerisinde bulunduğu AK Parti'den 2004 yerel seçimlerinde Keçiören Belediye Başkanı seçilirken, 31 Mart 2019'da yapılan son yerel seçimlerde yeniden Keçiören Belediye Başkanlığı görevini üstlendi. Turgut Altınok, evli olup iki kız, iki erkek çocuk babasıdır.

Kaynak: AA / Politika

Turgut Altınok AK Parti Ankara Politika Haberler

Bakmadan Geçme

19 Ocak Cuma Hutbesi yayınlandı! 19 Ocak Cuma Hutbesi tam metni! Diyanet 19 Ocak Cuma Hutbesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 18 Ocak 2024 Ankara su kesintisi listesi! Hudutsuz Sevda CANLI izle! Hudutsuz Sevda 16. Bölüm FOX TV CANLI izle! Sakla Beni CANLI İzle! Star TV Sakla Beni 12. Bölüm HD CANLI izleme linki! Mandıra Filozofu İstanbul filmi oyuncuları kim? Mandıra Filozofu İstanbul konusu, oyuncuları ve Mandıra Filozofu İstanbul özeti! Mandıra Filozofu İstanbul nerede çekildi? Mandıra Filozofu 1,2 ne zaman çekildi? Mandıra Filozofu hangi yılda, hangi şehirde, hangi köyde çekildi? AK Parti belediye başkan adayları tam liste! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı AK Parti adayları kimler? Mandıra Filozofu konusu ne? Mandıra Filozofu oyuncuları kimler? Mandıra Filozofu nerede çekildi? Müfit Can Saçıntı öldü mü? Müfit Can Saçıntı yaşıyor mu? Müfit Can Saçıntı kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Müfit Can Saçıntı'ın hayatı ve biyografisi! Aldatmak canlı izle! 18 Ocak ATV Aldatmak 54. bölüm canlı izle! Aldatmak son bölümde neler oldu? ATV canlı izle! 19 Ocak 2024 Günlük Burç Yorumları: 19 Ocak Cuma burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 18 Ocak GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! AK Parti Zonguldak adayı belli oldu mu? SON DAKİKA AK Parti Zonguldak Belediye başkan adayı kim oldu 2024? AK Parti Yozgat adayı belli oldu mu? SON DAKİKA AK Parti Yozgat Belediye başkan adayı kim oldu 2024?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title