AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok'tan ilk sözler

Ak Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, Ankara'nın hak ettiği ve layık olduğu hizmetleri alacağını belirterek, bütün Ankara'nın hizmetkarı olacaklarını söyledi. Altınok, Ankara'yı dünya başkenti yapacaklarını ve ayrımcılık yapmadan birçok eser ve hizmetlerle şehri donatacaklarını ifade etti.

AK PARTİ'NİN ANKARA ADAYI TURGUT ALTINOK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da düzenlenen AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı belediye başkan adaylarını açıkladı. Turgut Altınok, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu.

"ANKARA HAK ETTİĞİ VE LAYIK OLDUĞU HİZMETLERİ ALACAK"

Adaylığının açıklanmasının ardından Turgut Altınok'tan ilk açıklama geldi. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhur İttifakı'na aday olmasını sağladıkları için teşekkür eden Altınok, "Ayrıca Ankara'da yapılan anketler var. Her partiye mensup olup 'Altınok olsun, oy vereceğim' diyen bütün Ankaralılara teşekkür ediyorum. Çünkü biz bütün Ankara'nın hizmetkarı olacağız. Ankara hak ettiği ve layık olduğu hizmetleri alacak." diye konuştu. Ankara'nın layık olduğu yerde bulunmadığını söyleyen Altınok, Ankara'yı dünya başkenti yapacaklarını, birçok eser ve hizmetlerle asla ayrımcılık yapmayacaklarını kaydetti.

"ANKARA ÇOK ŞEY KAZANACAK"

Bütün Ankara'yı ilmek ilmek, dantel gibi nakış nakış eserle ve hizmetlerle öreceklerini dile getiren Altınok, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu kadim şehri, Başkentimizi nice eserler ve nice hizmetlerle donatacağız. Ankara çok şey kazanacak, hayal edilemeyen hizmetler... Ama bunların hepsini gerçekleştireceğiz. Verdiğimiz her sözü yapacağız ama vermediğimiz vaatler de olacak bunların içerisinde, Keçiören'de bunları yaptık biliyorsunuz.

"KEÇİÖREN'DE GECEKONDU PROBLEMİNİ ÇÖZDÜK"

Keçiören, Ankara'da en çok gecekondusu olan ilçeydi. Bir gecekondu şehrinden birçok güzelliklerin merkezi haline getirdiğimiz bir şehir oldu. Gecekondu problemini çözdük, Ankara'mızın akciğeri oldu, bir turizm merkezi oldu ama nice eserler, nice hizmetler yaptık. Az bütçeyle bunları yaptık. Keçiören, Ankara'mızın nüfus olarak altıda biridir fakat bütçemiz büyükşehir belediyesinin 45'te biridir. 45'te bir bütçeyle büyükşehirden daha çok iş, eser ve hizmet yaptık. O 45 misli bütçeyle düşünün Ankara'ya nice hizmetler, nice eserler yapacağız."

Turgut Altınok, herkese, her kesime dokunacaklarını belirterek, emeklilere ve gençlere de müjdelerinin olacağını ve bunu yakın zamanda duyuracaklarını söyledi.

TURGUT ALTINOK KİMDİR?

Turgut Altınok, 1962 yılında Ankara'nın Balâ ilçesinde doğdu. İlköğrenimini Keçiören Fevzi Atlıoğlu İlkokulu'nda, ortaöğrenimini Keçiören Kalaba Lisesi'nde tamamladı. Yükseköğrenimini uluslararası hukuk alanında yapan Altınok, Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin geliştirilmesi için yürüttüğü çalışmalardan dolayı Azerbaycan Uluslararası Vektör İlim Merkezi tarafından "Fahri Doktora" unvanına lâyık görüldü. Kazakistan Abay Devlet Üniversitesi`nde ders verme yetkisiyle "Profesör" oldu.

28 YAŞINDA MHP GENEL SEKRETER YARDIMCISI OLDU

Asıl mesleği avukatlık olan Altınok'un siyasi hayatı, Ülkü Ocakları'nda başladı. 25 yaşındayken Milliyetçi Çalışma Partisi (MÇP) Keçiören İlçe Başkanlığı görevini üstlenen Altınok, daha sonra MÇP Ankara İl Başkanlığı ve Merkez Yürütme Kurulu Üyeliği yaptı. 12 Eylül Darbesi'nden sonra 28 yaşında, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Sekreter Yardımcısı oldu.

2004 YILINDA KEÇİÖREN BELEDİYE BAŞKANI SEÇİLDİ

1994 yerel seçimlerinde MHP'den, 1999 yerel seçimlerinde ise Fazilet Partisi'nden Keçiören Belediye Başkanı seçildi. Altınok, kuruluş aşamasında içerisinde bulunduğu AK Parti'den 2004 yerel seçimlerinde Keçiören Belediye Başkanı seçilirken, 31 Mart 2019'da yapılan son yerel seçimlerde yeniden Keçiören Belediye Başkanlığı görevini üstlendi. Turgut Altınok, evli olup iki kız, iki erkek çocuk babasıdır.