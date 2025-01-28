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Erdoğan: Arkadaşımız da olsa otel yangınında hatası olan herkes cezasını alacak

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti MKYK toplantısında, 78 kişinin yaşamını yitirdiği faciayla ilgili olarak "Otel yangınında kim olursa olsun, hatası olan arkadaşımız dahi olsa herkes cezasını alacak" dediği öğrenildi. MHP lideri Bahçeli'nin Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u işaret etmesinin ardından Erdoğan'ın kullandığı "Arkadaşımız dahi olsa" ifadesiyle verdiği mesaj dikkat çekti.

Ak Parti MKYK, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan başkanlığında dün toplandı. AK Parti kaynaklarından alınan bilgilere göre; toplantıda yer alan bakanlar gelen sorular üzerine söz aldı.

BAKAN ERSOY: İTFAİYE DENETİMLERİYLE İLGİLİ DÜZENLEME GEREKİYOR

Kültür Ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kartalkaya'daki otel yangını ile ilgili itfaiye denetimlerinin zorunlu bir periyodunun olmadığını, bunun muhakkak düzenlenmesi gerektiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Otel yangınında kimin hatası varsa cezasını alacak

BAKAN IŞIKHAN: 4 MÜFETTİŞ SÜRECİ TAKİP EDİYOR

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kartalkaya'daki bütün kronolojik sıralamayı anlattı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise 4 müfettiş görevlendirdiklerini ve süreci takip ettiklerini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Otel yangınında kimin hatası varsa cezasını alacak

KANUN TEKLİFİ VERİLECEK

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler de Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki yangınla ilgili TBMM'de araştırması komisyonu kurulmasına ilişkin kanun teklifi vereceklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Otel yangınında kimin hatası varsa cezasını alacak

ERDOĞAN: HATASI OLAN HERKES CEZASINI ALACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da 78 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin, "Otel yangınında kim olursa olsun, hatası olan arkadaşımız dahi olsa herkes cezasını alacak" dediği belirtildi.

BAHÇELİ DE BAKAN ERSOY'U İŞARET ETTİ

Öte yandan bugün partisinin grup toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Bolu Kartalkaya'da 78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangınına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un olayda sorumluluğu olduğunu belirten Bahçeli "İlgili bakanlığın hiçbir şey olmamış gibi hareket ederek özeleştiride imtina etmesini doğru bulmadığımızı açıklamak mecburiyetindeyim" dedi.

Erdoğan: Arkadaşımız da olsa otel yangınında hatası olan herkes cezasını alacak
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - Politika
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