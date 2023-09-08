AK Parti Milletvekili Ölmeztoprak, Pütürge ilçesindeki yatırımları inceledi

Ak Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Pütürge ilçesini ziyaret ederek deprem sonrası yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak beraberinde AK Parti İl Başkan Yardımcısı Bayram Apaçık ve İl Yönetim Kurulu Üyesi Zeynal Abidin Ayaydın, İl Kadın Kolları ve Gençlik Kolları teşkilat mensupları ile birlikte Pütürge ilçesini ziyaret etti.

AK Parti İlçe Başkanlığı'nda İlçe Belediye Başkanı Mikail Sülük, AK Parti İlçe Başkanı Bülent Karayılan ve teşkilat mensupları ile bir araya gelen Milletvekili Ölmeztoprak, 2020 depremi sonrasında ilçeye yapılan yatırımları değerlendirerek, teşkilatın çalışmaları hakkında bilgiler aldı.

Burada konuşan Milletvekili Ölmeztoprak, Pütürge ilçesinin her geçen gün geliştiğini ifade ederek, "6 Şubat depremlerinden sonra bir dayanışma, birlik ve beraberli en çok ihtiyacımız olan şey. Bu konuda asla taviz vermemeye gayret ediyoruz. Çünkü birçok şey hızla gerçekleşiyor. Bunları hep birlikte bir bütün olarak tamamlamamız gerekiyor" dedi.

Pütürge'nin durumunun ve taleplerinin de farkında olduklarını ifade eden Ölmeztoprak, "İlçe Başkanımız, Belediye Başkanımız, hemşehrilerimiz sizler yakından takip ediyorsunuz. Depremler sonrasında özellikle sahada olma gayretindeydik. Meclisimizin yaz dönemi çalışmalarında da sürekli olarak sahadaydık, alandaydık, özellikle hemşehrilerimizin yanında olma gayretindeydik. Bundan sonra da böyle olmaya devam edecek, Pütürge'miz özelinde de başkanlarımız, teşkilatımız, hemşehrilerimiz ile el birliği ile bu talep ve sorunların üzerinde duracağız ve katkılar sunacağız" ifadelerine yer verdi.

İlçe merkezinde esnaf ziyaretinde bulunan Milletvekili Ölmeztoprak, 2020 depremi sonrası yapılan yatırımlar hakkında bilgiler alarak, esnafların taleplerini dinledi. 6 Şubat depremleri sonrası yaşanan süreç hakkında vatandaşlardan bilgiler alan Ölmeztoprak, sosyal alanlar, elektrik ve internet ile ilgili talepleri hakkında Belediye Başkanı ve İlçe Başkanı ile istişarelerde bulundu.

Milletvekili Ölmeztoprak daha sonra Belediye Başkanı Mikail Sülük ile birlikte 2020 yılında yaşanan Sivrice depremi sonrası Pütürge'de, Hatip, Köylü ve Ağlar mahallelilerinin konaklayacağı, Kentsel Dönüşüm çerçevesinde çalışmaları yerinde inceledi. Burada 214 villa tipi konut, 38 ticarethane ve 1 Cami'den oluşan şantiye alanında konuşan Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük, "Bu hizmetlerin ilçemize kazanımında desteklerini esirgemeyen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere tüm vekillerimize ve bakanlarımıza şahsım ve Pütürgem adına teşekkür ediyorum. Müstakil evler ve vatandaşlarımız inşallah önümüzdeki yılın başında da dağıtımlarına başlamış olacağız. Bütün hemşehrilerimize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Milletvekili Ölmeztoprak'da köy tipi yerleşim alanlarının kot farkına göre en iyi şekilde düşünülüp yapıldığını aktararak, "130 metrekareden 180 metrekareye kadar gerçekten çok güzel bir alan oluşmuş. Belediyeler, kamu kurum ve kuruluşları nezdinde çok ciddi anlamda emek sarf edilmiş. Bu evlerde özel bir durum var hem doğalgazlı hem sobalı olabilmesi için gereken alt yapı çalışmaları yapılmış. Doğalgazla birlikte burada ki örnek mahalle oluşacak ve Pütürge'nin çehresi değişecek. Hemşehrilerimize konforlu ve güzel bir hayat diliyorum. Hem tarımıyla hem de gelişen iş imkanlarıyla beraber zor bir coğrafyada güçlü bir konumlanma içindeyiz. Bu anlamda başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımızı sunuyor, Bakanlıklarımıza, Milletvekillerimize, Belediye Başkanlarımıza, hemşehrilerimize, şantiye alanında çalışan işçi kardeşlerimize, kısaca emeği geçen herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz" diye konuştu.

Pütürge Belediyesi tarafından vatandaşların hizmetine açılan Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi ve sosyal tesisinde de incelemelerde bulunan Ölmeztoprak, daha sonra Pütürge Ziraat Odası Başkanımız Kürşat Ayaydın'ı ziyaret etti. İlçede tarımsal üretimin gelişimi için yapılan yatırımlar, Şiro Çayı sulama kanalları ve 7900 dekar alanı sulayacak Miryaylası baraj projesi hakkında istişarelerde bulundular. - MALATYA