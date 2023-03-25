Üye Girişi
Haberi Paylaş

AK Parti, milletvekili adaylarını belirliyor! Temayül yoklaması başladı

Politika Haberleri

AK Parti'de 14 Mayıs'ta yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için 81 ilde aday belirleme işleminin ilk ayağı olan teşkilat temayül yoklaması başladı.

Partide 13 Mart'ta başlayan milletvekili aday adaylığı başvuru süresi, 23 Mart'ta sona erdi. Aday adaylığı için başvuran 6 bin 25 kişi için teşkilat temayül yoklaması, bugün 81 il başkanlığınca elektronik ortamda yapılacak.

Temayül yoklamalarından çıkacak sonuçlar, Merkez Yürütme Kurulu (MYK) ile Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyelerinden oluşturulan ve 27 Mart'ta çalışmaya başlayacak alt komisyonlara sunulacak.

AK Parti, milletvekili adaylarını belirliyor! Temayül yoklaması başladı

Milletvekili aday listesinin belirlenmesi için alt komisyonların yapacağı değerlendirmelerin ardından nihai karar, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığındaki üst komisyonca verilecek.

AK Parti, milletvekili adaylarını belirliyor! Temayül yoklaması başladı

Üst komisyon 3 Nisan'da çalışmalarına başlayacak. Nihai milletvekili aday listeleri, 9 Nisan'a kadar Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim edecek. AK Parti, 11 Nisan'da düzenleyeceği milletvekili aday tanıtım toplantısıyla bu isimleri kamuoyuna açıklayacak.

AK Parti, milletvekili adaylarını belirliyor! Temayül yoklaması başladı

Genelde siyasi partiler tarafından kullanılan temayül yoklaması, seçmenin adaylardan hangisine daha fazla ilgi, meyyal gösterdiğini anlamak için kullanılan bir araştırma yönetimidir.

AK Parti, milletvekili adaylarını belirliyor! Temayül yoklaması başladı

AK Parti, milletvekili adaylarını belirliyor! Temayül yoklaması başladı

Seçim Sonuçları

Kaynak: AA / Politika

Yüreğir Kültür Merkezi Milletvekili AK Parti Adana Politika Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title