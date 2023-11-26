AK Parti Manisa İl Teşkilatında Temayül Heyecanı

Tüm yurt genelinde olduğu gibi AK Parti Manisa İl Teşkilatında da temayül heyecanı yaşandı. Temayül yoklamasına katılan AK Parti Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, "2024 yerel seçimlerinde Türkiye yüzyılına yakışır şehirleri hayata geçirmek için AK Parti belediyeciliğini halkımızla tekrar buluşturmak noktasında son derece kararlıyız. Elimizden gelen en büyük çabayla bu istikametle çalışıyor olacağız." dedi.

Manisa'da AK Parti'de belediye başkan adaylarının belirlenmesine yönelik temayül yoklaması, Atatürk Spor Salonu'nda yapıldı. 31 Mart'ta gerçekleştirilecek olan seçimlerde ilçelerinden belediye başkan adayı olmak isteyenler spor salonunun önünde partilileri tek tek karşıladı. Sabah saat 10.00'da başlayan oy kullanma işlemi 16.00'da sona erdi. Spor salonunda kurulan özel alanlarda partililer e-temayül uygulamasıyla oylarını kullandı. Temayül yoklamasında yaklaşık 3 bin delege, 63 belediye başkan aday adayı için oy kullandı. 2019 yılındaki yerel seçimlerde ittifak ile MHP'nin adayının gösterildiği Manisa Büyükşehir Belediye başkanlığı konusunda ise partililere temayül yoklaması ile 'Büyükşehir adaylığında kimin ismini görmek istersiniz' sorusu da yönlendirildi.

Spor salonundaki temayül yoklamasına delegeler büyük ilgi gösterdi. Temayül yoklamasına AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı, AK Parti MKYK Üyesi Ensar Topçu, Merkez Disiplin Kurulu Üyesi Aydoğan Ahıkan, Uşak Milletvekili İsmail Güneş, Kadın Kolları MKYK Üyesi Tülay Beşkonak Özçay, Gençlik Kolları MKYK Üyesi Orkun Güzel katıldı. Oylama sırasında tarafsızlığın korunması için komisyon üyesi olacak milletvekillerinin, kendi seçim çevreleri veya memleketlerinde görevlendirilmemesine özen gösterildi.

Temayül yoklamasına katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, "Türkiye genelinde teşkilat temayül yoklamalarımızı hayata geçiriyoruz. 81 ilde 160 binden fazla delegemiz tercihlerini belirtmek üzere temayül yoklamasına katıldı. Temayül yoklamaları teşkilat kültürümüzün önemli bir parçası. Teşkilat olarak istişareye çok önem veriyoruz. 2024 yerel seçimlerinde Türkiye yüzyılına yakışır şehirleri hayata geçirmek için AK Parti belediyeciliğini halkımızla tekrar buluşturmak noktasında son derece kararlıyız. Elimizden gelen en büyük çabayla bu istikametle çalışıyor olacağız. Sistematik ve düzenli bir süreci hayata geçiriyoruz. Büyük bir sükünet içerisinde delegelerimiz kararlılıkla buraya geldiler, tercilerini belirttiler. Teknolojinin son imkanlarını da kullanarak bu süreç sonucu ortaya çıkan değerlendirmeleri ilerleyen aşamalarda hesaba katıyor olacağız" diye konuştu.

Genel Başkan Yardımcısı İleri, Manisa'da 63 belediye başkan aday adayının yarıştığını ve 3 bine yakın delegenin oy kullanacağını söyledi. İleri, "Önemli ölçüde katılımı sağladık. Genel merkezimizle de e- temayülün sonuçları anında belirlenmiş olacak. Bundan sonraki aşama gidişata göre devam edecektir" dedi. - MANİSA