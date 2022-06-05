AK Parti Kızılcahamam kampında bakanlar ve milletvekilleri halı saha maçı yaptı - Haberler

Ak Parti 30'uncu İstişare ve Değerlendirme Toplantısı için Kızılcahamam'da bulunan bakanlar ve Ak Parti'li milletvekilleri, siyasete ara vererek futbol maçı yaptı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın takımı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun takımını 7-3 mağlup etti.

Ak Parti kampı için Kızılcahamam'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve bazı milletvekilleri toplantıdan arta kalan zamanda futbol maçı yaptı. Maç için halı sahaya gelen Ak Parti Milletvekili Alpay Özalan, "Benim olduğum yerde her zaman iddia vardır, merak etmeyin. Maçtan sonra görüşelim, kazanan dostluk olsun" dedi. Bakan Varank ise "İddia yok bizde, biz sahada konuşuruz, maçtan önce konuşmayız. Beni kaleye koymayın" diyerek espri yaptı. Maçı izlemek için gelen Bakan Çavuşoğlu da "Sahada fazla oyuncu var, meclis takımı, uzun süredir antrenmansız olduğum için oynamadım, gelecek sene inşallah" dedi.

Bakan Varank ise "Maçı 7-3 biz kazandık. Tabii AK Parti kamplarının klasiği futbol maçları. Oynamak önemli; ama yenen takımda oynamak daha önemli. En düşük performanslı bendim ama arkadaşlar güzel mücadele etti. Mavi takım kazandı, peki yenilenler ne hissediyor. Yeneriz umudu ile maçı 20 dakika da uzattılar ama yenemediler" diye konuştu.