AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, su baskını mağdurlarıyla buluştu

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, sağanak ve deniz taşkını sonucu ev ve iş yerlerini su basan vatandaşlarla buluştu.

Partiden yapılan açıklamaya göre Konak ilçe teşkilatı üyeleriyle birlikte su baskınlarından etkilenen Alsancak, Cumhuriyet Bulvarı ve 1. Kordon Atatürk Caddesi üzerindeki konut ve iş yerlerini ziyaret eden Çankırı, apartman görevlileriyle toplantı yaptı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Çankırı, İzmir'deki altyapı eksikliğinin doğal afetleri felakete dönüştürdüğünü belirterek, meteoroloji uzmanlarının uyarılarına rağmen önlem alınmadığını savundu.

Hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü, devletin konut olarak kullanılan yerlerde hasara göre gerekli yardımı sağlayacağını kaydeden Çankırı, "Bilinen bir durumdu. Ancak tedbirsizlik mağduriyeti ikiye katladı. Su seviyesinin diz boyunu aştığı evleri gördük. Esnafın hali de ortada, perişan durumdalar. Açılışa gün sayan işletme sahiplerinin mağduriyeti, öfkesine tanık olduk. İzmir felaketi iki kat pisliğin içinde yaşadı. Taşkın sonrası rögarların çapları yeteri kadar geniş olsaydı ve anında müdahale edilseydi bu kadar yoğun bir baskın yaşanmayabilirdi. Kanalizasyon sularının karıştığını da gördük. Bu da halk sağlığını ciddi oranda etkileyecektir. Gelinen noktada görüyoruz ki kötü ve beceriksiz yönetimlerle bu kentin vatandaşları artık hem canlarıyla hem de mallarıyla da sınanır hale geldi." ifadelerini kullandı.