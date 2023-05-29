Ak Parti İzmir'den seçim kutlaması

Ak Parti İzmir İl Başkanı Saygılı: "İzmir'in dağlarında bu gece demokrasi çiçekleri açtı, denizinde Türkiye yüzyılı başladı"

"Artık İzmir'in zamanı geldi"

İZMİR - Resmi olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 13. Cumhurbaşkanı olarak seçilmesinin ardından AK Parti İzmir Milletvekilleri ile il binasında partililere seslenen AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, "İzmir'in dağlarında bu gece demokrasi çiçekleri açtı, denizinde Türkiye yüzyılı başladı. Yarın İstanbul'un fethi. Bugün de artık gönüllerin fethedildiği gün olmuştur. Bizde rehavet yok. Bir zaferden diğer zafere koşma zamanı. Türkiye yüzyılına, İzmir yüzyılına başlama zamanı. Artık İzmir'in zamanı geldi" dedi.

Türkiye siyasi tarihinde ilk kez yapılan cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 13. Cumhurbaşkanı oldu. AK Parti'li İzmirliler sonuçların açıklanmaya başlanmasıyla birlikte soluğu AK Parti İzmir İl Başkanlığı binasında aldı. Bina önündeki alanda ellerinde bayraklarla hazır bulunan partililer, led ekrandan Erdoğan'ın ilk açıklamasını izledi. Sloganlar atarak seçim sonuçlarını kutlayan vatandaşlara, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı seslendi. 14 Mayıs'ta yapılan milletvekilliği seçimlerinde AK Parti'den milletvekili seçilen vekillerle birlikte açıklama yapan Saygılı, "Bugün senin zaferin. Bugün senin kararının zaferi. Bugün büyük Türkiye'nin zaferi. Bugün Türkiye yüzyılının mimarı Recep Tayyip Erdoğan'ın, siz dava arkadaşlarının zaferi. Gururluyuz, sevinçliyiz. Tarihe tanıklık ediyoruz. 13. Cumhurbaşkanımız, reisimiz, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan milletimize, Türk dünyasına ve İslam dünyasına hayırlı uğurlu olsun. Milli irade, özgürlük, istikrar, güven, bu necip millet kazandı. İzmir'in dağlarında bu gece demokrasi çiçekleri açtı, denizinde Türkiye yüzyılı başladı. Yarın İstanbul'un fethi. Bugün de artık gönüllerin fethedildiği gün olmuştur. Bizde rehavet yok. Bir zaferden diğer zafere koşma zamanı. Türkiye yüzyılına, İzmir yüzyılına başlama zamanı. Artık İzmir'in zamanı geldi. Büyük Türkiye zaferini büyük İzmir zaferi ile taçlandırıyor muyuz?" diye sordu.

"İzmir'i beklediği hizmetlere kavuşturmaya var mısınız?"

"24 yıldır ilimizi yönetenlere seslenmek istiyorum" diyen Saygılı, şöyle devam etti: "Lafla peynir gemisi yürümez. 'İzmir hakkını alacak' diyorlar. 'Aşka İzmir' diyorlar. İzmirlilerle adeta dalga geçiyorlar. El insaf; onlar bugüne kadar milletimize hangi sözünü tuttu? Yollarımız delik deşik değil mi? Körfez korkuyor değil mi? Trafik her gün kilitleniyor mu? Gecekondudan İzmir geçiliyor mu? Her yağışta İzmir'i seller basıyor mu? Yakışıyor mu? Bu gidişata 'Dur' diyecek miyiz? Ak davanın elleri; İzmir'i beklediği hizmetlere kavuşturmaya var mısınız? Aylardır iktidar hayali kuranlar; bay bay Kemal boş söz söyler, bizim reis son sözü söyler" dedi.

"Tüm kardeşlerimizin bayramı"

Saygılı, şöyle devam etti: "Bugün kaybedenin olmadığı, kazananın Türkiye olduğu bir gündür. Herkesin kendini daha fazla özgür, daha mutlu hissedeceğiz günlerin ilkidir. Kime oy vermiş olursa olsun tüm kardeşlerimizin de bayramıdır. Bugün bütün vatandaşlarımızı sevgiyle kucaklıyoruz. Sorunluluğumuz daha da arttı. Yerel seçimler için ayrı bir sorunluluk yükledi. Seçim çalışmalarını hemen şimdi başlatıyor muyuz? Yerel seçimlerde başarılı olmak için durmak yok yola devam. Söz veriyor muyuz?"

"Şehitlerimizin kefenindeki kurumayan kanın zaferidir"

Büyük Birlik Partisi İzmir İl Başkanı Erdem Öksüz, "Bu güzelliği yaşayan Rabbimize hamdolsun. Bugünkü zafer şehitlerimizin kefenindeki kurumayan kanın zaferidir. Nerede mazlum coğrafyada yaşayan Müslüman Türk varsa onların umudunun zaferidir, yüce Türk milletinin zaferidir. Bizleri Rabbim birlikten, dirlikten ayırmasın" sözlerine yer verdi.

"Bu seçim İslam ümmeti seçimiydi"

HÜDAPAR Genel Merkez Teşkilat Başkanı Hazar Aşkın, "Selam olsun ümmetinin gözü Türkiye'de olan tüm Müslüman kardeşlerimize. Ne kadar sevinsek az. Bu seçimin özelde ülkemize, genelde İslam ümmetine hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bize bu sevinci yaşatan Rabbime hamdolsun. Bu seçim bir ümmet seçimiydi. İslam ümmeti seçimiydi. Rabbime şükürler olsun, alnımız akıyla reisimizi tekrar cumhurbaşkanı ilan ettik. Bizler bu sevincimizle beraber mütevazılığımızı, vakarlığımızı, olgunluğumuzu elden bırakmamamız lazım. Zafer sarhoşluğu tuzağına düşmememiz lazım. İslam ümmeti ve özellikle milli ve yerli değerlere sahip olan kardeşler olarak bir araya geldiğimizde bu işi başarabileceğimizi ispat ettik. Biliyoruz ki eğer seçini kaybetseydik ülkemiz 100 yıl geri gidecekti. Ne kadar şükretsek azdır. Bundan sonra değer yargılarımıza bağlı kalmak kaydıyla olgunluğumuzla hizmet etmeye devam edeceğiz ki 9 ay sonraki yerel seçimde İzmir'i hak ettiği hizmete kavuşturacağız" ifadelerini kullandı.

Bina önünde bulunan vatandaşlar, Erdoğan'ın balkon konuşmasını led ekrandan izleyecek.