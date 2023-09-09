AK PARTİ İSTANBUL İL BAŞKANI KABAKTEPE: İBB ARTIK SERVİS DIŞIDIR

?Yeniden İstanbul? programı kapsamında Esenyurt'ta konuşan İstanbul AK Parti İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, 'İstanbul'un yeni sloganı 'en çok metro yapan şehir' değil; 'Dünyada aynı anda en çok otobüs yanan şehir'dir. İETT otobüslerine astığımız 'servis dışı' levhasını, İBB Başkanı 4 yılda başarmış ve İBB binasının önüne asmıştır. Artık İBB servis dışıdır? dedi.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, 2024 yerel seçimleri kapsamında saha çalışmalarına başladı. 'Yeniden İstanbul' programı kapsamında bugün Esenyurt'ta AK Parti İstanbul milletvekillerinin tamamı bir araya geldi. Esenyurt AK Parti İlçe Başkanlığı önünde basın açıklaması ile başlayan program, eğitim kampüsü şantiye ziyareti ile devam edip hastane kampüsü şantiye ziyareti ile son buldu.

'4 YILLIK ZAMAN GEÇTİ VE İSTANBUL İÇİN NE ÜRETTİNİZ"

Esenyurt AK Parti İlçe Başkanlığı önünde basın açıklamalarında bulunan Kabaktepe, '2024 Mart seçimlerine yeniden İstanbul, yeniden Esenyurt diyerek durmadan hazırlanıyoruz. Bu süreçte ise vatandaşlarımıza 'İstanbul'umuz CHP'li İBB yönetimi ile 4 yılda neler kaybetti' dolayısıyla CHP'li belediye ile yönetilen ilçelerimizin neler kaybettiğini anlatacağımız gibi bizzat yaptığımız programlarla da paylaşacağız. Hem Mayıs sonuçları hem de şimdiki süreç göstermektedir ki bu kayıp yıllar vesilesiyle başta CHP'li İBB Başkanı olmak üzere ilçe belediyeleri de yapmadıklarını, yapamadıklarını algıyla örtmeye çalışıyor. Beceremediklerini ve başaramadıklarını bir takım ürettikleri manipülasyonlarla gidermeye çalışıyorlar. 4 yıllık zaman geçti ve İstanbul için ne ürettiniz? Türkiye'de ve İstanbul'da en çok tartışılan problemimiz; dönüşüm, deprem ve yenileme projesi ile ilgili ne yaptınız? Bu yaz kuraklık yaşayıp, yaşamama korkusu ile baş başaydık. 4 yılda 1 metreküp daha fazla su gelmesi amacıyla İstanbul için ne yaptınız? İstanbul'da size kendi ifadenizle tıkır tıkır işleyen bir toplu ulaşım teslim edildi. Bu toplu ulaşımı aldığınız noktadan daha ileriye götürmek için ne yaptınız veya hazır giden sistemi yönetmeyi beceremeyip bozar hale mi getirdiniz?? şeklinde konuştu.

Kabaktepe sözlerine şöyle devam etti:

"Dünyada aynı anda en çok metro yapan şehir' rahmetli Kadir abinin sloganıydı. Sayın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanının hoşuna gitmiş onu da kullanıyor; kullansın bir problem yok. Ama artık İstanbul'un yeni sloganı en çok metro yapan değil; 'Dünyada aynı anda en çok otobüs yanan şehir'dir. İETT otobüslerine astığımız 'servis dışı' levhasını İBB Başkanı 4 yılda başarmış ve İBB binasının önüne asmıştır, artık İBB servis dışıdır. İstanbul bu ilgisizliğe, beceriksizliğe, başarısızlığa ve hizmet yoksunluğuna karşı gereken cevabı en güzel bir şekilde verecektir.?

'SAYIN İMAMOĞLU'NUN YALANLARINI VE ALGILARINI, BALONLARINI PATLATMAK ÇOK KOLAY'

Bir konunun altını çizmek istediğini de vurgulayan Osman Nuri Kabaktepe, şunları kaydetti:

'Şu konunun da altını çizmek istiyorum; Gerek büyükşehir gerek ilçelerdeki CHP belediye başkanlarının İBB'nin sürekli, ilçelerdekinin de zaman zaman yöntemlerden birisi de 'Biz çalışacağız ama çalışmalarımızı AK Parti grubu engelliyor' ifadelerini kullanmaktır. Şöyle bir latife de yapayım; biz Sayın İmamoğlu'nun yalanlarını ve algılarını, balonlarını patlatmak çok kolay. Elinizi kaldırıp iğne ile dokunacaksınız. Ama artık el kaldırma zahmetine de katlanmıyoruz çünkü kendi balonlarını kendisi patlatıyor. Seçim sürecinde 'Cumhur ittifakının mecliste çoğunluk olduğuna bakmayın Sayın Kılıçdaroğlu'na oy verin. Çünkü İBB'de de AK Parti grubu çoğunlukta ama ben Başkan'ım ve her şey tıkır tıkır işliyor' demişti. 4 yıl boyunca beni engelliyor dediniz ama şimdi her şey tıkır tıkır işliyor diyorsunuz. Bir de 'ben büyük yalan konuşmayı bilmem' dediğiniz bir cümleniz var. Kendi kanaatimizi belirtmeden bu cümlelerden en azından birisinin yalan olduğunu söyleyelim. Yalan konuştuğunuz kesin?

'BUNLAR KARTON SÖYLEMLERDİR, KARTON İFADELERDİR'

Kabaktepe, 'Aynı şekilde Esenyurt'ta da CHP'li belediyenin 4 yıldır yapamadığı başarısızlıkları ve beceriksizlikleri örtmek için eğitim kampüsleri tahsis edilen araziler başta olmak üzere birtakım spekülatif yorumlara başvurmak zorunda kaldığını görüyoruz. Birtakım iddialar ortaya atacaklar, atıyorlar. Bunlar karton söylemlerdir, karton ifadelerdir. Bunlara milletimiz gereken desteği en güzel şekilde verecek' dedi.

'SİZ 4 YIL İÇİNDE İSTANBUL'UMUZA BİR METREKÜP DAHA SU GETİRECEK YENİ BİR YATIRIM YAPTINIZ MI'

İstanbul'un şu an susuzluk çekmemesinin nedeninin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk belediye başkanlığı döneminde başlattığı 2 temel proje olduğunu söyleyen Kabaktepe, 'Istranca ve Sakarya Melen projesidir. O projelere CHP'nin o günkü öncülleri karşı çıkmıştır. Ama bugün İstanbul'da içtiğimiz suyun günlük yüzde 75'i Melen'den geliyor. Yani Melen olmasaydı bugün musluktan su akmayacaktı. Siz 4 yıl içinde İstanbul'umuza bir metreküp daha su getirecek yeni bir yatırım yaptınız mı' İSKİ çalıştı diyoruz; ne yaptı diye soruyoruz, boruyu değiştirdi diyor, güzel; yeni bina yapıldı, su hattı taşıdı diyor, güzel. Orada akacak su için bir şey yaptın mı? Kent yönetmek ufuk meselesidir. CHP'li İBB'nin sayın belediye başkanın artık ufku dar demiyorum, ufukları yok diyorum. Kente dair bir hayalleri de yok. Çıktınız seçimden önce her yıl 20 bin konut yapacağım dediniz. AK Parti olarak sadece belediye yönetimi olarak yılda 3 bin 500'e yakın konut yapmışız. CHP'nin yıllık ortalama performansı ise 300'dür. AK Parti İl Başkanı olarak buradan çağrıda bulunuyorum; ben de sizi alkışlamaya hazırım, lütfen 4 senede söz verdiğiniz 80 bin konutu gezip bize gösterin. Biz de konutların önünde sizi alkışlayalım. Açık yüreklilikle bu çağrıyı yapıyorum, çünkü biliyoruz ve görüyoruz ki İstanbul'da verdikleri sözlerin hiçbirini yerine getirmediler? ifadelerini kullandı.

Esenyurt AK Parti İlçe Başkanlığı önündeki basın açıklamasının ardından eğitim kampüsünün şantiyesi ziyaret edildi. Burada da birtakım açıklamalarda bulunan Kabaktepe, sözlerine şöyle son verdi:

'Türkiye'mizin en büyük okul komplekslerinden birini ziyaret etmek için geldik. 10 binin üzerinde öğrencimize hizmet verecek ve yüzde 80'nin üzerinde tamamlanmış. Önümüzdeki eğitim öğretim dönemi sürecinde de çocuklarımızın cıvıl cıvıl oynayacağı bir kampüsü bugün ziyaret ediyoruz. Bugün tüm milletvekillerimizle Esenyurt'ta ziyaretlerimizi yapıyoruz. Burada kamuya ve çocuklarımıza dönük bir atılım, bir yatırım yapıyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı'mızın çok büyük bir yatırımı ama CHP belediyeciliğinin hizmet yoksunluğunu başkalarına saldırarak algı ve manipülasyonla giderme çabasını bu kampüs üzerinde de Esenyurt belediye başkanının sarf ettiği cümlelerde görüyoruz. Araziyle ilgili ortaya attığı ifadelerin tamamı bir spekülasyondur. Bu kampüsle ilgili satış durdurmuş falan gibi cümlelerin hepsi siyasi hakikatsizlik hastalığına düşen CHP'nin, Esenyurt Belediye Başkanı'nın şecaat arz edecekken sirkat söylemesinden başka bir şey değildir. Esenyurt AK Parti Belediye Meclis Grubu'nun eğitime tahsis ederek belediyeye yeniden tahsis ettiği arazide yapmak için kollarını sıvadığı okulları önce bir tamamlasın, Esenyurt'a güzellikle hizmet etsin diyerek ben sözlerimi tamamlıyorum.'

DHA-Politika - Türkiye-İstanbul / Merkez - Eda ŞAHİN-Hami YEŞİLYURT/İSTANBUL, (DHA)-