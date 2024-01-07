Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayını açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ak Parti'nin 26 ildeki Belediye Başkan Adayını açıkladı. Ak Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen aday tanıtım toplantısına katıldı. "Yeniden İstanbul, yeniden Ak Parti" sloganıyla düzenlenen törende konuşan Erdoğan, "El ele vererek İstanbul'u son 5 yıllık fetret devrinden mutlaka çıkartacağız. Geride bıraktığımız 5 senede şunu gördük. Yarı zamanlı belediye başkanlığı yapılmaz. İstanbul asla ihmale gelmeyen, sorunlarına çözüm üretilmesi gereken bir şehirdir. İstanbul'a hizmet için önce bu şehre aşık olacaksınız. Sonra kendinizi İstanbullulara adayacaksınız. Diğer türlü geri gitme, durma, duraklama ve çökme kaçınılmazdır. İstanbul'un bir 5 yıl daha kaybetmeye artık tahammülünün kalmadığını tüm İstanbullular gibi biz de çok net görebiliyoruz. Biraz sonra ismini paylaşacağımız adayımızla layık olduğu şehreminine yeniden kavuşmasını sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

"Rekabet olmadan siyasetin tadı tuzu olmaz" diyen Erdoğan, "Biz siyaseti hayırda ve hizmette bir yarış olarak gördük. Hangi konumda bulunursak bulunalım birer AK Parti neferi olarak hepimiz gayesi ülkemize, şehrimize aşkla hizmet etmektir. Bizim siyasetimizde ve geleneğimizde rekabet isimler netleşince biter ve yerini kolektif dayanışmaya bırakır. Bugünden itibaren hepimizin yegane görevi ismi açıklanan arkadaşımızın için çalışmak, koşturmak, başarısı için tüm samimiyetimizle mücadele etmektir. Şimdiye kadar daima bu bilinçle hareket ettik. İnşallah bundan sonra da aynı şekilde hareket edeceğiz. Partimizin adayları ile Cumhur İttifakı olarak çıkardığımız ortak adayların başarısı için çalışacağız" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra AK Parti'nin 11'i Büyükşehir 26 ildeki Belediye Başkan Adaylarını açıkladı.

Buna göre AK Parti'nin 26 ildeki adayları şöyle sıralandı:

"Artvin Belediye Başkan Adayı Mehmet Kocatepe, Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yücel Yılmaz, Bingöl Belediye Başkan Adayı Erdal Arıkan, Bitlis Belediye Başkan Adayı Nesrullah Tanğlay, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Alinur Aktaş, Çanakkale Belediye Başkan Adayı Jülide İskenderoğlu, Çankırı Belediye Başkan Adayı Hüseyin Filiz, Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Osman Zolan, Düzce Belediye Başkan Adayı Faruk Özlü, Edirne Belediye Başkan Adayı Belgin İba, Elazığ Belediye Başkan Adayı Şahin Şerifoğulları, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Sekmen, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nebi Hatipoğlu, Giresun Belediye Başkan Adayı Aytekin Şenlikoğlu, Isparta Belediye Başkan Adayı Şükrü Başdeğirmen, Kastamonu Belediye Başkan Adayı Tahsin Babaş, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tahir Büyükakın, Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Aydın Ayaydın, Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Hilmi Güler, Rize Belediye Başkan Adayı Rahmi Metin, Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Halit Doğan, Sinop Belediye Başkan Adayı Yakup Üçüncüoğlu, Tokat Belediye Başkan Adayı Eyüp Eroğlu, Yalova Belediye Başkan Adayı Mustafa Tutuk."

Cumhurbaşkanı Erdoğan aday açıklamalarında en sonu İstanbul'a bıraktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı'nın Murat Kurum olduğunu açıkladı. - İSTANBUL