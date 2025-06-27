AK Parti Genel Sekreteri İnan: İzmirli Hemşehrilerimiz Hizmet Alamamaktan Yoruldu

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, "İzmirli hemşehrilerimiz hizmet alamamaktan çok yoruldular çünkü, bugün Cumhuriyet Halk Partisi kendi içine düşmüş olduğu kriz düzeninden çıkamıyor. İzmir'in sorunları onların aklına gelmiyor." dedi.

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar'ı makamında ziyaret eden İnan, çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

İnan, ziyaretin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Foça ve Aliağa ilçelerinde meydana gelen yangınlardan etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Bölgedeki yangının ilgili kurumlar ve orman kahramanlarının yoğun desteğiyle kontrol altına alındığını dile getiren İnan, "Yaşanan tahribatla ilgili Valilik, Tarım ve Orman Bakanlığı'mız gereken desteği fazlasıyla gerçekleştirecek." diye konuştu.

İnan, İzmir'deki Aliağa ve Menemen belediyelerinin Cumhur İttifakı başkanları tarafından yönetildiğini anımsattı.

Aliağa ve Menemen belediyelerinin hizmet noktasında yükselen yıldız olduklarını vurgulayan İnan, şunları kaydetti:

"İzmirli hemşehrilerimiz hizmet alamamaktan çok yoruldular çünkü bugün Cumhuriyet Halk Partisi kendi içine düşmüş olduğu kriz düzeninden çıkamıyorlar. İzmir'in sorunları onların aklına gelmiyor. Aliağa'nın sorunları onların aklına gelmiyor. Öte yandan, İzmir'de yaşayan gençlerin, esnafların her gün yaşadığı ulaşım çilesi, trafik çilesi ve diğer sıkıntılar onların aklına gelmiyor.

Merkezi hükümet olarak İzmir'in diğer ilçelerine de yoğun hizmet üretmek için milletvekillerimizle, meclis üyelerimizle, bakanlarımızla çok çalışıyoruz. Aliağa'da önümüzdeki dönem yapacağımız projeleri de değerlendiriyoruz. Sağlıktan eğitime tüm projeleri konuşarak buradaki çalışmalarımızı hızlandıracağız ve 2028'e giden süreçte Cumhur İttifakı olarak İzmir'de yeni bir destan yazacağız."

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar da ziyaretinden dolayı İnan'a teşekkür ederek, "Önümüzdeki süreçte yine hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz." dedi.