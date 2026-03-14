AK Parti Genel Sekreteri İnan: CHP içinde Silivri diktatörlüğü kurulmuştur

Ak Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, Aydın Vefa İftarı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

"CHP İÇİNDE SİLİVRİ DİKTATÖRLÜĞÜ KURULMUŞTUR"

"CHP içinde Silivri diktatörlüğü kurulmuştur" diyen İnan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e seslenerek, "Bugün CHP'nin içinde kurulan o Silivri diktatörlüğünü temizleyemezseniz, Kılıçdaroğlu'na yaptıklarının aynısını sana yapacaklar" ifadelerini kullandı.

"KUTLU YOLDA ASLA YALNIZ YÜRÜMEYECEK"

Konuşmasında birlik ve beraberlik vurgusu yapan İnan, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun yeni dönemdeki siyasi mücadelesine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: "Özlem Çerçioğlu başkanımız, bu kutlu yolda asla yalnız yürümeyecektir! Onun sağında bu şehrin vefalı insanları, solunda Aydın'ın yiğit efeleri vardır. Arkasında dağ gibi duran, kapı gibi dimdik duran mert AK Parti kadroları vardır."