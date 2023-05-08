Ak Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, Şırnak'ta halka hitap etti

ŞIRNAK - Çeşitli programlara katılmak için Şırnak'a gelen AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, AK Parti'nin Sanat Sokağı'ndaki seçim ofisini ziyaret etti.

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Sanat Sokağı'nda halka hitaben yaptığı konuşmada, "Bir zamanlar kuş uçmaz, kervan geçmez, terörün kol gezdiği Cudi Dağı'ndan geçerek geldim. Köprülerden geçtim, tünellerden geçtim. Bunu yapanlardan Allah razı olsun dedim. Cudi'nin yaylarında çiçekler açıyor, göçerler oralarda ekmeğini arıyor. Onun için 2015, 2016'da terör örgütünün bölgede başlattığı çukur eylemleri sonucu Şırnak'a geldim. Şırnak'ta sizlerle 2017'de bir araya geldim. Şehirde gördüğüm manzara beni çok üzdü. Her yer tarumar olmuş, yıkılmış, dökülmüş, viraneye dönmüş. Ama bu günde Şırnak'a gelince bir şey daha gördüm. Ülkem adına sizler adına çok ama çok mutlu oldum. Cudi'den, Nerdüş Deresi'nden geçerken şehre bir baktım burası Şırnak mı acaba? İşte gördünüz. Terör ne kadar zarar verirse versin Şırnaklının azmi, Şırnaklının mücadelesi onun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlılığı burada terörün o yıkıcı izlerini silmiş. Güneydoğu'nun parlayan yıldızı, krom, kömür, petrolün başkenti olacak" dedi.

"Gabar'da, Cudi'de terörün kökünü kazıdık"

Şırnak'ın yeni baştan yapıldığını ifade eden Yıldırım, "11 bin TOKİ konutu ile, millet parkları ile, yolları ile, Şırnak'ı Avrupa'daki şehirlerden daha güzel hale getirdik. Üniversitesi ile, 500 kişilik Şehir Hastanesi ile Şırnak artık gün geçtikçe herkesin ilgi odağı haline geliyor. Cizre'de havalimanı yaptık, 2013'te açtığımız havaalanına kaç yolcu gelmiş biliyor musunuz? 289 bin yolcu gelmiş. 289 bin yolcu bütün Şırnak'ın nüfusunun yarısı. Her yıl da bu artıyor. 289 bin insan Şırnak'ta neler yaptı. Alışveriş yaptı, iş kurdu. Daha önceleri ne vardı akşam oldu mu esnaf kepenkleri kapatıyordu. İnsanlar evlerine kapanıyor, dışarı çıkmıyordu. Neden? Can korkusundan. Terör vardı, gözyaşı vardı. Evladını kaybeden analar vardı. Askerini, polisini şehit veren devlet vardı. Ama bugün Bestler-Dereler'de de terörün kökünü kazıdık, Kato Dağı'nda da kazıdık. Gabar'da da, Cudi'de de terörün kökünü kazıdık. Şimdi artık zaman terör zamanı değil, kardeşlik zamanı" dedi.

Şırnaklı gençlere seslenen Yıldırım, "Sevgili gençler, terörde, terörün yaptıklarında sizlere gelecek yok. Sizi ömrünüzün baharında dağa götürür. Hayatınızı karartan bu terör örgütünün kendi iradesi de yok. Bunların arkasında ipi, elinde tutan ağa babaları var. Bizim mücadelemiz onlarla. Asıl mücadelemiz ülkemizde kardeşi kardeşe düşman eden emperyalist güçlerledir. PKK/PYD/YPG adı ne olursa olsun, FETÖ, DEAŞ bu terör örgütlerinin Kürtler diye bir sorunu yok. Kürtlerin dertleri ile dertlenmek gibi bir sorunu yok. Ancak Kürtlerin de, Türklerin de Anadolu coğrafyasında bir ve beraber yaşamaya yemin etmiş, azmetmiş, bu aziz milletin terör örgütleri gibi bir sorunu var" diye konuştu.

"14 Mayıs'ta yapılacak olan seçim bizden çok Amerika'yı ilgilendiriyor, Avrupa'yı ilgilendiriyor"

Pazar günü vatandaşların sandığa gideceğini hatırlatan Binali Yıldırım, "Biz seçime gidiyoruz. 14 Mayıs'ta yapılacak olan seçim bizden çok Amerika'yı ilgilendiriyor, Avrupa'yı ilgilendiriyor. Bizden çok Orta Doğu'yu ilgilendiriyor. Bütün dünya bu seçimlere bizden daha çok kulak veriyor, daha çok ilgileniyor. Daha iki gün önce Avrupa'daki gazetelerin manşetlerinde ne diyor? Tayyip Erdoğan gitsin. Bunun için herkes sandık başına gelsin. Siz kimsiniz? Bu millet adına konuşuyorsunuz. Bu millet sandığa da gider, size gününüzü de gösterir. Ne zamandan beri siz Türkiye'yi kendi sömürgeleriniz gibi, Afrika'daki gibi, dünyanın diğer bölgelerindeki sömürgeleriniz gibi talimatla yönetmeye çalışıyorsunuz. Bu millet sizin sözünüze itibar eder mi, dikkate alır mı? Şırnak bunlara cevap vermenin zamanı geldi mi? 14 Mayıs'ta sandıkları tıka basa dolduracak mısınız? Terör örgütlerine, onun arkasındaki ağa babalarına hak ettikleri cevabı verecek misiniz?" dedi.

"Burada savaş, terör olmasa buranın geleceği Avrupa'dan da, Amerika'dan da daha aydınlık"

"Terör bu ülkenin kaderi değildir" diyen Yıldırım, "Terör olduğu zaman ne oluyor, her şey bir başka bahara kalıyor. Şuradaki Bestler-Dereler yolunu yaparken 99 sefer makineler yakıldı. Biz bu yolu kimin için yapıyoruz? Şırnaklılar Siirt'e, Van'a daha rahat gitsin, daha konforlu gitsin, daha emniyetli gitsin diye. Kişi bilmediğinin düşmanıdır. Onun için daha çok bir araya geleceğiz, daha çok kaynaşacağız. Ortak yanlarımızı daha çok konuşacağız. Ayrılıklarımızı değil, bizim hangimizin Kürt olduğuna, hangimizin Türk olduğuna, hangimizin Arap olarak doğduğuna biz mi karar veriyoruz. O halde bize düşen bir olmak, beraber olmak, kardeş olmak, gücümüzü birleştirip dünyanın parmakla gösterilen ülkeleri arasına girmek. Onun için gençler özellikle sizlere iş düşüyor. Eğer burada savaş olmasa, terör olmasa, gözyaşı ve kan olmasa buranın geleceği Avrupa'dan da daha aydınlık, Amerika'dan da daha aydınlık. Gelin hep beraber bu oyunu bozalım" dedi.

"Şırnak'ın başına talih kuşu kondu"

Birkaç gün önce Şırnak'ın başına talih kuşu konduğunu belirten Yıldırım, "Cudi'de ve Gabar'da kara elmas bulundu. Petrol bulundu. Allah'a ne kadar şükretsek azdır. 6 Şubat'ta büyük bir deprem yaşadık. 50 binden fazla kardeşimizi toprağa verdik. 100 binden fazla yaralımız oldu. 11 ilin büyük felaketinin bedeli 2 trilyon lira veya 100 milyar dolar. Bu olaydan kısa bir zaman geçti. Şırnak dedi ki, 'hiç merak etmeyin, o zararın tamamını ben karşılıyorum' dedi. Sizler kapatıyorsunuz. Nasıl kapatıyorsunuz biliyor musunuz? 100 milyar dolarlık petrol bulundu. Bundan bize ne diyenler olabilir. Batman'ın adını bilen var mıydı? Petrol çıkınca ne oldu? Türkiye'de, Güneydoğu'da hangi iller var denildiği zaman ilk önce Batman'ı söylüyorlar. Şırnak'ın Cudi'deki, Gabar'daki bulunan petrol miktarı Batman ve bütün Türkiye'de bulunan petrolün 10 katı. Bu ne demektir? İş demektir. Petrolü çıkarmak için adam lazım. Bundan sonra yetmez, burada çalışanlar iş sahibi olacaklar, onlara malzeme verenler olacak, para kazanacaklar, lokantalar daha çok işlek hale gelecek. Buraya gelenlerin sayısı daha da artacak. Taşımacılar, petrol tankerleri daha çok iş bulacak. Bir müddet sonra artık diyecekler ki, buraya taşıma su ile bu iş dönmez, bir rafineri kuralım diyecekler. Bakın hikaye anlatmıyorum. Bunun adımları da atılıyor. Enerji Bakanlığımız Şırnak'a bir bölge müdürlüğü kurma kararı aldı. Bu çok önemli bir karar. Hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

Konuşmaların ardından AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve beraberindekiler Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlar ile bir araya geldiler. Vatandaşlar ile çay içip sohbet eden Yıldırım, daha sonra Siirt'e gitmek üzere Şırnak'tan ayrıldı.