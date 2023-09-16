AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Yerel Yönetimlerde Yenilikçi Sosyal Politikalar Çalıştayı'nda konuştu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, parti genel merkezinde düzenlenen 'Yerel Yönetimlerde Yenilikçi Sosyal Politikalar Çalıştayı'nda yaptığı konuşmada, parti olarak yaz döneminde yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını ve şehirlerin nabzını tutmak için vatandaşlarla buluştuklarını belirtti.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, parti genel merkezinde düzenlenen "Yerel Yönetimlerde Yenilikçi Sosyal Politikalar Çalıştayı"nda yaptığı konuşmada, "Ak Parti olarak yaz döneminde çok yoğun bir çalışma içerisinde olduk. 81 ilimizi tekrar taradık, şehir buluşmalarımızı gerçekleştirdik. Şehirlerimizin nabzını vatandaşlarımızın bizlerden beklentilerini yeniden tespit etmek için yollara düştük" dedi.

Ak Parti Genel Merkez Sosyal Politikalar Başkanlığı, AR-GE ve Eğitim Başkanlığı, Yerel Yönetimler Başkanlığı ile Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) ortaklığında düzenlenen "Yerel Yönetimlerde Yenilikçi Sosyal Politikalar Çalıştayı", parti genel merkezinde başladı.

Vatandaşların beklenti, ihtiyaç ve önerilerinin tespit edilmesi, seçim sonrasında AK Parti Belediyeciliğinin sosyal politika, proje, çalışma ve uygulamalarına temel oluşturulması için gerçekleştirilen "Yerel Yönetimlerde Yenilikçi Sosyal Politikalar Çalıştayı"nın açılış konuşmasını Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sarıeroğlu gerçekleştirdi.

AK Parti'nin başarısının sırrının 'istişare ve birlikte çalışma'ya bağlı olduğuna dikkati çeken Sarıeroğlu, istişare kültürüyle pek çok başarılı çalışmalar yapmaya devam edeceklerini bildirdi.

"AK Parti açısından mahalli idarelerdeki başarı çok önemlidir"

Sarıeroğlu, 31 Mart 2024'te gerçekleştirecek yerel seçimlere ilişkin, "Milletimizin desteğiyle genel seçimler ve cumhurbaşkanlığı seçimlerini büyük bir başarıyla hem AK Parti hem Cumhur İttifakı olarak geride bıraktık. Çalışmalarımıza hiç ara vermedik. AK Parti açısından mahalli idarelerdeki başarı çok önemlidir. Hikayemizin başlangıcı budur. Bugünlere kadar bizi getiren serüvenin ilk adımı yerel seçimlerde elde ettiğimiz başarılardır" değerlendirmesini yaptı.

"Vatandaşlarımızın bizlerden beklentilerini yeniden tespit etmek için yollara düştük"

14 ve 28 Mayıs'ta yapılan seçimlerin hemen ardından yeni çalışmaları sürdürmeye başladıklarını aktaran Sarıeroğlu, şöyle devam etti:

"AK Parti ailemiz içerisinde yaz döneminde, milletvekillerimizle, belediye başkanlarımızla, tüm kadrolarımızla sahalarda çok yoğun bir çalışma içerisinde olduk. 81 ilimizi tekrar taradık, şehir buluşmalarımızı gerçekleştirdik. Bakanlarımız ve Genel Başkan Yardımcıları olarak sahalarda vatandaşlarımızla buluştuk. Şehirlerimizin nabzını ölçtük. Vatandaşlarımızın bizlerden beklentilerini yeniden tespit etmek için yollara düştük. Bunlarla birlikte 7 Ekim tarihinde gerçekleştireceğimiz 4. Olağanüstü Kongremizin de bir yandan çalışmalarını gerçekleştirdik. Tüm kadrolarımızla birlikte koşturmaya, milletimiz için, ülkemiz için var gücümüzle çalışmaya devam ettik" ifadelerini kullandı.

Sarıeroğlu, AK Parti kadroları olarak hedeflerine odakladıklarını vurgulayarak, toplumun tüm kesimlerini kucaklayacaklarını ve sürdürülebilir politikaları devam ettireceklerini ekledi.

Çalıştaya AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Yusuf Ziya Yılmaz ve Mustafa Şen, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile partililer de katıldı.

İki gün sürecek çalıştayda yapılacak çalışmalar, AK Parti seçim beyannamesinde değerlendirilecek. - ANKARA