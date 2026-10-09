AK Parti Genel Başkan Yardımcısı İleri, partisinin Ankara İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu:

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, Yeni Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale'nin fon soruşturmasına yönelik iddialarına ilişkin, "Eğer bu iftirayı bilinçli olarak attıysanız kimse kusura bakmasın, yalancısınız. Eğer burada bir hataya kurban gittiyseniz, bir iftiraya alet olduysanız kendi ekibinizdeki, meclisinizdeki bazı durumlardan ötürü ve buna rağmen hala çıkıp özür dilemiyorsanız o zaman yine kimse kusura bakmasın, utanmazsınız." dedi.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı İleri, partisinin Ankara İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı.

Burada konuşan İleri, AK Parti ailesine katılan belediye başkanlarını, belediye meclis üyelerini tebrik ederek, bugüne kadar hiçbir siyasi kadronun elini taşın altına koyamadığı, çözmek noktasında enerji sarf edemediği kronik problemleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde AK Parti kadrolarının çözdüğünü söyledi.

Türkiye'nin son 25 yılda katettiği mesafe ortadayken fon meselesini araçsallaştırmaya çalışanların AK Parti'yi karalamaya çalıştığını söyleyen İleri, "Fon meselesiyle ilgili olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın mesajları daha ilk günden itibaren son derece nettir. Sayın Cumhurbaşkanımız bu süreci yönetmek noktasında idari tedbirleri almıştır." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, bu gelişmelerde payı, sorumluluğu olan aktörlerin tespit edilmesi ve bunlardan hesap sorulması noktasında da bütün tedbirleri aldığını belirten İleri, "Milletin hakkına uzanan ellerin kırılacağını vurgulamıştır. Bütün bunlar olurken, yargı süreçleri devam ederken, idari tedbirler alınırken, partimiz de bütün mekanizmalarıyla çalışmış ve yanlışa düşenlerle arasına mesafe koymayı her zaman yaptığı gibi yine bilmiştir." diye konuştu.

"Bu millet, sizin faturanızı sandıkta keser"

İleri, ortada bu kadar net mesajlar, bu kadar etkili çalışmalar varken, tedbirler alınırken, birilerinin bu gelişmeler üzerinden AK Parti'yi töhmet altında bırakmaya çalıştığını vurguladı.

Yeni Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale'nin fon soruşturmasıyla ilgili iddialarına dikkati çeken Ömer İleri, şöyle konuştu:

"Kürsüde konuşurken, 'Tekrar soruyorum.' diyordu. Biz de buradan tekrar ve tekrar sormak istiyoruz. Bir iftira attınız. İftiranızın yalan olduğu ortaya çıktı. Eğer bu iftirayı bilinçli olarak attıysanız kimse kusura bakmasın, yalancısınız. Eğer burada bir hataya kurban gittiyseniz, bir iftiraya alet olduysanız kendi ekibinizdeki, meclisinizdeki bazı durumlardan ötürü ve buna rağmen hala çıkıp özür dilemiyorsanız o zaman yine kimse kusura bakmasın, utanmazsınız. ya yalancısınız ya utanmazsınız. Bu millet, yalancılığı da utanmazlığı da siyaset yerine koymaz. Bu milletin, ucuz siyaset peşinde koşanlara, yalan üretenlere, utanmazca bu yalanları sahiplenmeye çalışanlara tahammülü olamaz. Bu iftirayı attıktan sonra 'İstifa edecek misiniz?' diye sordunuz. Biz de buradan soralım. Bu iftirayı attınız, yalanınız ortaya çıktı. Ortaya çıkıp özür dilemek yerine, 'Bizim oluşturduğumuz mağduriyet, genel mağduriyetin yanında hiç sayılır.' dediniz. İstifa edecek misiniz?"

"Siyaset yapacaksak, hodri meydan." diyen İleri, "Eğer bu konuda söyleyecek tek bir kelimeniz yoksa bunun yerine sadece yalan üretiyorsanız, dedikodulardan kaynaklı iftira üretiyorsanız, bir de üstüne üstlük bundan dolayı hiçbir pişmanlık duymuyorsanız diyecek bir şey bulamıyoruz. Bu millet, sizin faturanızı sandıkta keser." şeklinde konuştu.

Dürüst ve ahlaklı siyaset yapmanın Türkiye'deki bütün siyasetçilerin birinci derecede görevi ve sorumluluğu olduğunu vurgulayan İleri, mücadelelerinin sadece kalkınma, ilerleme, üretim, milli güvenlik mücadelesi olmadığını, bunun da ötesinde yeni siyaset anlayışını bütün Türkiye'de geçerli kılma mücadelesi olduğunu söyledi.

"Bu memleketi dünyanın en güçlü devletinden biri haline getireceğiz"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılmasına ilişkin oyuncu Berna Laçin'in "İzmir daha önce de işgal edildi, korkma." paylaşımı yaptığını hatırlatan İleri, "İzmir daha önce de işgale uğramıştı derken ne demek istiyorsunuz tam olarak? AK Parti'yi kime benzetme cüretinde bulunuyorsunuz siz?" dedi.

Türkiye'de "yalan siyasetinin", "kutuplaştırma üzerinden ilerletilmeye çalışılan cephe siyasetinin" devrinin bittiğini vurgulayan İleri, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye Yüzyılı hedeflerine yeni siyaset anlayışıyla, ötekileştirmeden, kutuplaştırmadan, düşmanlaştırmadan, kucaklayarak, kuşatarak, birbirimize sarılarak koşmaya devam edeceğiz. İnşallah biz AK Parti kadroları olarak bu memleketi her alanda dünyanın en güçlü devletinden biri haline getireceğiz." ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı İleri, konuşmasının ardından Ankara'da partisine en çok üye kazandıran ilçe teşkilatlarına ödüllerini verdi.

"Kapımız, millete hizmet etmek isteyen herkese açıktır"

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan da AK Parti'nin çeyrek asırdır aynı inançla, aynı kararlılıkla yürüdüğünü belirterek, bu 25 yılın hatırasıyla gurur duyduklarını, sorumluluğuyla daha çok çalıştıklarını söyledi.

Özcan, şunları kaydetti:

"Bizim reisimize sevgimiz, birlikte yürüdüğümüz yollardan, birlikte verdiğimiz mücadelelerden gelir. Ona desteğimiz büyük ve güçlü Türkiye'ye olan inancımızdan gelir. ve biz bu sevgiyi, bu bağlılığı her gün emeğimizle göstereceğiz. Reisimizin yükünü paylaşmak, daha çok çalışmak, daha çok gönüle ulaşmak, milletimizin derdine daha çok koşmaktır. Ankara teşkilatı olarak sorumluluğumuzu biliyoruz. Liderimizin yanında Ankara Kalesi gibi sapasağlam, milletimizin hizmetinde dimdik duracağız."

AK Parti ailesine katılan belediye başkanları ve belediye meclis üyelerine "Hoş geldiniz" diyen Özcan, "Sizlerle omuz omuza çalışacak, ilçelerimizin ihtiyaçlarını birlikte takip edeceğiz. Attığımız bu adımı vatandaşlarımızın hayatına dokunan hizmetlerle büyüteceğiz. Bizim kapımız, millete hizmet etmek isteyen herkese açıktır. Soframızda yer vardır. Birlikte de yapacak çok ama çok işimiz var. Çünkü Ankara'mızın kaybedecek bir an bile vakti yok." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti'ye katılan Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu da toplantıda birer konuşma yaptı.

AK Parti Ankara milletvekilleri ise partilerine katılan Keçiören, Gölbaşı, Haymana ve Kahramankazan Belediye Meclis üyelerine rozetlerini taktı.

Kaynak: AA