AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: Türkiye her şeyi ile yepyeni bir Türkiye

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, The Economist'in kapağına tepki göstererek, Türkiye'nin yepyeni bir Türkiye olduğunu söyledi. Ayrıca, seçim kampanyaları hakkında açıklamalarda bulundu.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, The Economist'in kapağına tepki göstererek, " Türkiye'yi eski Türkiye zannediyorlar. Türkiye her şeyi ile yepyeni bir Türkiye. Seçmeni, iktidarı, yönetimiyle yeni bir Türkiye. Eskide kalan bir tek muhalefet. Ne yazık ki, onun değişim ve dönüşümünü başaramadık. Onun için The Economist'in ne dediğinin veya Londra'daki, Washington'dakilerin ne dediğinin bir önemi yok. Vatandaşlarımız sözünü 14 Mayıs'ta gayet gür bir şekilde söyleyecek" dedi.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir milletvekili Hamza Dağ, Kütahya'da partisinin il teşkilatı tarafından düzenlenen basın toplantısına katıldı. Burada açıklamalarda bulunan Dağ, 2007 yılından beri siyasetin içinde olduğunu belirterek, "Bizim bugüne kadar milletle kurmuş olduğumuz gönül bağı, son dönemde savunma sanayinde yapmış olduğumuz önemli icraatlar, teknolojideki ilerlemeler, dış politikadaki Ak Parti'nin, Tayyip Erdoğan'ın gür çıkan sesi ve Rusya-Ukrayna savaşındaki istikrarlı politika, inşallah 14 Mayıs'ta partimizi, Cumhur İttifakı'nı iktidara taşıyacak en büyük güç olacaktır" dedi.

Dağ, basın toplantısının ardından tarihi Saman Pazarı'nda esnafı ve partisinin seçim standını ziyaret ederek, kentten ayrıldı.