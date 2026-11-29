Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı, Teşkilat Başkanı ve Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin, "Savunma birimlerimiz, istihbarat birimlerimiz anbean hain terör örgütü Pkk'nın kendini tasfiye edip etmediğini, araç gereçlerini ilgili birimlere teslim edip etmediğini takip ediyor." dedi.

Büyükgümüş, Kocaeli Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Kocaeli İl Başkanlığının 117. Genişletilmiş Danışma Meclisi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, teşkilat mensuplarının önemli bir dönemde görev üstlendiğini, geçmişten bugüne emek, gayret ve fedakarlıkla sürdürülen mücadelenin temsilcileri olmaları dolayısıyla üzerlerinde ayrı bir sorumluluk bulunduğunu söyledi.

Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adalet çağrısına ve daha adil bir dünya hedefini ortaya koyan siyasetine her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulduğunu belirten Büyükgümüş, siyasi mücadelelerinin temel amacının yeryüzünde adaleti tesis etmek olduğunu ifade etti.

Büyükgümüş, Türkiye'nin insansız hava araçlarını artık kendisinin ürettiğine ve savunma sanayisinde dünya teknolojisine yön veren ülkeler arasında yer aldığına dikkati çekerek, bu gücün Libya ve Karabağ'daki gelişmelerde etkili olduğunu dile getirdi.

Sınır ötesi harekatlarla bölgede huzur ve barışın sağlanmasına, Suriye'deki halkın özgürlüğüne kapı aralayan önemli adımlar attıklarını belirten Büyükgümüş, şöyle devam etti:

"Bugün geldiğimiz noktada hain terör örgütü PKK varlığını tasfiye etmek mecburiyetinde kaldı. Bunu da tüm dünyaya ilan etti. Özellikle geçen ağustos ayında Türkiye Büyük Millet Meclisinde çıkardığımız yasayla önemli bir süreci takip ediyoruz. Çıkardığımız yasaya ilişkin, asla ve asla Mehmetçiğimizi, polisimizi, herhangi bir vatandaşımızı şehit eden hiç kimse bu yasadan faydalanamıyor. Hain terör örgütü PKK'da yönetici konumunda olanlar asla bu yasadan yararlanamıyor. Açık yüreklilikle ifade ediyorum ki bizim yürüteceğimiz çalışmalar, çıkardığımız yasa askerimizi, polisimizi, vatandaşımızı şehit edenleri, örgütte yönetici olanları kapsam dışında bırakıyor.

Savunma birimlerimiz, istihbarat birimlerimiz anbean hain terör örgütü PKK'nın kendini tasfiye edip etmediğini, araç gereçlerini ilgili birimlere teslim edip etmediğini takip ediyor. Ya dünyaya ilan ettikleri gibi varlıklarını tasfiye ederler, silahlarını da bırakırlar ya da bırakırlar. Aksi halde terörle mücadelemize ne ara vermiş durumdayız ne de Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak mücadele ettiğimiz, karşı durduğumuz tek terör örgütü PKK. Onun için bölgemizde kimden kime gelirse gelsin, neyi hedeflerse hedeflesin terörle mücadelemiz sonuna kadar devam edecek. Biz bölgemizdeki tüm devletlerin, bölgemizdeki tüm toplumların refahını, esenliğini, barışını kendisinin temin edeceği bir gelecek için çalışıyoruz."

"Kim yanlışa düşmüşse 'hukuka ve milletimize hesap versin' diyen bir liderimiz var"

Yürütülen fon soruşturmalarına da değinen Büyükgümüş, "Allah'a şükürler olsun, ilk andan itibaren 'bu olayların üzerine gidilsin, makamına, mevkisine, rütbesine, konumuna bakılmadan yargı önünde, millet huzurunda kim kem bir iş işlemişse, kim yanlışa düşmüşse hukuka ve milletimize hesap versin' diyen bir liderimiz var. Allah'a şükürler olsun. Bu ilkeyi, bu esası biz çalışmalarımızın her aşamasında, her kademesinde kendimize her zaman rehber bildik. Rehber bilmeye de devam edeceğiz." dedi.

Büyükgümüş, sözlerini şöyle tamamladı:

"Kendi belediyelerinde yaşanan ahlaksızlıkların üzerine gidemeyenler... İşte Uşak'ta olanları gördünüz. 'Ben milletten rüşvet aldım. Genel başkanıma bununla makam arabası aldım.' diyor. Çıt yok. 'Ben aday olmak için genel merkezdeki şu yöneticilere şu kadar rüşvet verdim.' diyor. Mahkemenin huzurunda da tekrarlıyor. Beylerden çıt yok. Dönüp baktığınızda İstanbul'undan Anadolu'daki diğer yerlerine kadar mahkeme salonlarında adamların yüzüne 'Ben sana makamında şu rüşveti verdim.' diyor. Cevap yok. Ne buna cevap vermeye ne bu meselenin üstüne gitmeye ne bunları aydınlatmaya zerre miktar cesaretleri yok.

Bunların ahlaksız, yalana dayalı, iftira atma esaslı siyasetine karşı bizim sapasağlam durmamız lazım. Sahip olduğumuz değerleri, buradaki istikametimizi, attığımız adımları, eğer bir yanlışa düşen varsa bunun üzerine nasıl cesaretle, kararlılıkla gittiğimizi önce biz kalbimizde hissedip sonra da tüm vatandaşlarımıza, kardeşlerimize bunları anlatmalıyız. Kendi belediyelerindeki yolsuzlukların üzerine bir an olsun gidemeyen, herhangi bir soruşturmayı parti içerisinde gerçekleştirmeyenlerden alacak bir tek ahlak dersimiz yok."

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan da Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde Kocaeli teşkilatının 25 yıldır birlik ve beraberlik içerisinde önemli başarılara imza attığını belirterek, bu birlikteliğin sürmesi temennisinde bulundu.

Toplantıya, AK Parti Kocaeli milletvekilleri Sadettin Hülagü, Mehmet Akif Yılmaz, Radiye Sezer Katırcıoğlu, Sami Çakır, Veysal Tipioğlu ve Cemil Yaman, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanvekili Berna Abiş, AK Parti İl Başkanı Şahin Talus, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Yasemin Özdemir ve AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Doğan Orak, ilçe belediye başkanları, parti yöneticileri ve partililer katıldı.

Kaynak: AA