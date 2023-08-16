AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Yerel Seçim Çalışmalarına Başladıklarını Belirtti

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, sahaya inerek, yerel seçim maratonuna başladıklarını belirterek, Ankara ve İstanbul gibi daha önce AK Parti'nin olduğu illeri almayı hedeflediklerini söyledi. Aksal, Edirne'de belediyecilik hizmetlerinin yetersiz olduğunu ifade etti ve mevcut belediyeleri korumak ve yeni belediyeler eklemek istediklerini belirtti.

1)AK PARTİ'Lİ AKSAL: BİZ 'HİZMET YERELDE BAŞLAR' DİYEN BİR PARTİYİZ

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, sahaya inerek, yerel seçim maratonuna başladıklarını belirterek, "AK Parti olarak biz her zaman şunu söylüyoruz, AK Parti'de bir seçimin bittiği günün ertesi günü diğer seçimin çalışmaları başlar. Onun için genel seçimin bittiği gün biz yerel seçim çalışmalarına başladık. Burada öncelikli hedefimiz Ankara, İstanbul gibi daha önce bizde olan illeri almak. Büyükşehirleri geri almak. Mevcut belediyelerimizi korumak ve üzerine yenilerini eklemek" dedi.

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, partisinin Keşan ilçe başkanlığında düzenlenen 'Hemşehrilerimizle buluşuyoruz' programı kapsamında vatandaşlarla bir araya gelerek, sorunlarını dinledi. Meclisin tatile girmesiyle sahaya indiklerini ifade eden Aksal, "Hemşehrilerimizle, seçmenlerimizle, vatandaşlarımızla buluşuyoruz, dertlerini dinliyoruz, taleplerini alıyoruz. Meclis açıldığında da çalışmalara başlıyoruz. Bir seçimi geride bıraktık. Tüm vatandaşlarımıza ve sayın cumhurbaşkanımızı yeniden cumhurbaşkanı seçtikleri için, Edirneli hemşehrilerimize de beni tekrar iktidar partisi milletvekili seçtikleri için çok teşekkür ederim. Sürekli sahadayız, hemşehrilerimizle, vatandaşlarımızla konuşuyoruz ama dönem dönem bizimle görüşmek isteyenler oluyor. Biz de dedik ki, 'Biz partide duralım, görüşmek isteyen hemşehrilerimiz gelsin, onlarla görüşelim, taleplerini alalım' Bugün Keşan'dayız. Keşanlı hemşehrilerimiz geliyorlar" diye konuştu.

'MAALESEF EDİRNE HİZMET ALMIYOR'

Fatma Aksal, yerel seçim maratonunun başladığını dile getirerek, "AK Parti olarak biz her zaman şunu söylüyoruz, AK Parti'de bir seçimin bittiği günün ertesi günü diğer seçimin çalışmaları başlar. Onun için genel seçimin bittiği gün biz yerel seçim çalışmalarına başladık. Burada öncelikli hedefimiz Ankara, İstanbul gibi daha önce bizde olan illeri almak. Büyükşehirleri geri almak. Mevcut belediyelerimizi korumak ve üzerine yenilerini eklemek. Edirne'de de öyle. Şu an 3 belediyemiz var. Lalapaşa, Havsa ve Keşan. 4'te belde belediyemiz var. Gönlümüz istiyor ki, mevcut belediyelerimizi koruyalım üzerine de yeni belediyeler ekleyelim. Edirne, Osmanlı'ya 1 asır başkentlik yapmış, Türkiye'nin Avrupa'ya açılan kapısı. Bugün baktığınızda belediye hizmetleri anlamında maalesef Edirne hizmet almıyor. Uzunköprü ona keza. Belediyecilik anlamında bizin en az hizmet alan ilçemiz. İnşallah önümüzdeki süreçte mevcut belediyeleri korur, Edirne ve diğer ilçelerin de belediyelerini alırız, milletimize hizmet ederiz. Çünkü biz 'hizmet yerelde başlar' diyen bir partiyiz. Hemşehrilerimiz belediyecilik anlamında da daha iyi şehirlerde, daha iyi kasabalarda yaşar" ifadelerini kullandı.