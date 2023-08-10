AK Parti Edirne İl Başkanı İş İnsanlarını Ziyaret Etti

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, iş insanlarını ziyaret etti. İba, inşaat sektörü hakkında fikir alışverişinde bulundu ve yerli otomobil Togg'la hatıra fotoğrafı çektirdi. Ayrıca İba, Edirne'nin sorunları hakkında vatandaşları dinledi ve birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhunun önemini vurguladı. AK Parti Edirne İl Gençlik Kolları Başkanı Burak Cambaz ise görevinden ayrıldığını duyurdu.

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, iş insanlarını ziyaret etti.

İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, İba, inşaat firması sahibi Bülent Polat'ı ofisinde ziyaret ederek, hayırlı işler diledi.

Kentteki inşaat sektörü hakkında fikir alışverişinde bulunan İba, Polat'a ait yerli otomobil Togg'la hatıra fotoğrafı da çektirdi.

İba ve beraberindekiler, iş insanları Orhan Yazgan, Olcay Özakıncı, Kıvanç Özakıncı, Zekayi Algur, Özgür Dinç, Gizem Dinç Berk ile Edirne Tatlıcı Büfeci Kebap ve Lokantacılar Esnaf Odası Başkanı Harun Özen'i ziyaret etti.

İba, "Edirne için hep birlikte" sloganıyla iş insanlarını ziyaret etmeye devam edeceklerini kaydetti.

İba, vatandaşlarla bir araya geldi

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Nişancıpaşa Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi.

İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, vatandaşlardan Fatma Şen'in daveti üzerine mahalle sakinleriyle bir araya gelerek sohbet eden İba, kentin sorunları hakkında vatandaşları dinledi.

İba, burada yaptığı konuşmada, birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhunun Edirne'nin geleceğini şekillendireceğini belirtti.

Bir olmanın, birlik olmanın gücüyle hak edilen Edirne'ye ulaşacaklarını aktaran İba, şunları kaydetti:

"Davetten dolayı mutluluk ve gurur duydum. Dört yıldan beri canla başla Edirne için mücadele ediyoruz. Siyaset gözetmeden Edirne'nin kazanması için mücadele ediyoruz. Edirne'ye proje getirmek ve katma değer sağlamak için gece gündüz tüm ekibimizle çalışıyoruz. Önümüzde yerel seçimler var. Yerel seçimlerde de Edirne'ye hizmet belediyeciliğini getirmek istiyoruz. Ben de sizler gibi Edirne'de yaşıyorum. Edirne'de hizmet anlamında çok ciddi sıkıntılar var. Her gün onlarca esnafla, iş insanıyla görüşüyor, sohbet ediyoruz. Edirne'nin yerel yönetimler anlamında çok ciddi eksiklikleri var. Evlerimizin camlarını tozdan açamıyoruz. Araçlarımız her ay sanayide tamir görüyor."

İstenilen ve hak edilen Edirne'nin bu olmadığını ifade eden İba, bu anlamda Edirne Belediyesi'nin AK Parti belediyeciliği ile tanışması gerektiğini aktardı.

Gençlik Kolları Başkanı Cambaz görevini bıraktı

AK Parti Edirne İl Gençlik Kolları Başkanı Burak Cambaz, görevini bıraktığını duyurdu.

AK Parti Edirne İl Başkanlığından yapılan açıklamada, görüşlerine yer verilen Cambaz, AK Parti'nin yeniliğin, değişimin, gençlerin ve geleceğin partisi olduğunu belirtti.

Görevini üç yıldır severek yaptığını aktaran Cambaz, "Çok şükrediyorum ki Rabbim bizlere böyle bir dünya lideriyle yol yürüme fırsatı sundu, zaferler nasip etti. Bu genç yaşta omuzlarımıza yüklenen sorumluluklarla bu davanın bayraktarlığını, sancaktarlığını, hizmetkarlığını yapmak bize de nasip oldu." ifadelerini kullandı.

AK Parti teşkilatına daha iyi hizmet edebilmek için görevinden af talebinde bulunduğunu belirten Cambaz, şunları kaydetti:

"Bu bir Fatiha'dır. Bir başlangıçtır. 'Bu şarkı burada bitmez' diyerek çalışmalarımıza devam edeceğiz. Türkiye Yüzyılı'nı hep birlikte inşa edeceğiz. Bu vesile ile bizlere genç yaşta milletvekili adaylığı, il başkanlığı gibi görevlere uygun gören, gençleri yedek kulübesinde değil ilk 11'de sahaya süren, gençliğe abilik, şehrimize hizmetkarlık yapma imkanı sağlayan dünya liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum. Görev sürem boyunca uyum içerisinde çalıştığım teşkilat mensuplarına da teşekkür ederim."