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AK Parti duyurdu: 3 ilin başkanı değişti

AK Parti duyurdu: 3 ilin başkanı değişti
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AK Parti, Teşkilat Başkanlığı, Ağrı, Çanakkale ve Nevşehir il başkanlarının değiştirildiğini açıkladı. Nevşehir İl Başkanlığına Muhammed Feyzi Aygün, Ağrı İl Başkanlığına İlhami Yıldız, Çanakkale İl Başkanlığına Ömer Faruk Göktürk getirildi.

Ak Parti Teşkilat Başkanlığı, görevden affını isteyen 3 ilde, il başkanlarının değiştirildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, "Başkanlığımız, affını isteyen Ağrı, Çanakkale ve Nevşehir il başkanlarımızın yerine atamalar gerçekleştirmiştir" ifadeleri kullanıldı.

ATAMALAR ERDOĞAN'IN TENSİPLERİYLE GERÇEKLEŞTİ

3 ilin, İl Başkanlığına yapılan atamalar, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle gerçekleşti. Teşkilat Başkanlığından yapılan açıklamalarda, görevden affını isteyen AK Parti Nevşehir eski İl Başkanı Ali Kemikkıran, AK Parti Çanakkale eski İl Başkanı Naim Makas ve AK Parti Ağrı eski İl Başkanı Orhan Güngör'e geçmiş hizmetlerinden ötürü teşekkür edildi.

3 ilde il başkanlıklarına yapılan atamalar ise şöyle:

AK Parti duyurdu: 3 ilin başkanı değiştiAK Parti Ağrı İl Başkanı: İlhami Yıldız

AK Parti duyurdu: 3 ilin başkanı değiştiAK Parti Çanakkale İl Başkanı: Ömer Faruk Göktürk

AK Parti duyurdu: 3 ilin başkanı değiştiAK Parti Nevşehir İl Başkanı: Muhammed Feyzi Aygün

Haberler.com / Rabia Dalkılıç - Politika

Çanakkale Nevşehir AK Parti Politika Ağrı

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