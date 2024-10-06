Üye Girişi
Haberler

AK Parti depremzede 500 çocuğu sünnet ettirdi

AK Parti depremzede 500 çocuğu sünnet ettirdi
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, "AK Parti olarak yola çıktığımız ilk günden beri bu insani ilkeyi düstur edindik. Amasız, fakatsız ve tavizsiz bir şekilde her kesimden vatandaşımızın yanındayız." dedi.

Ak Parti Genel Merkez Sosyal Politikalar Başkanlığı'nca Eğri Çay Parkı'nda düzenlenen sünnet şöleninde 500 çocuk sünnet ettirildi.

Programda konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya, Türkiye'de sünnet şöleni programı düzenlediklerini ve ilk olarak Adıyaman'da başladıklarını söyledi.

Devlet ve millet olarak deprem bölgesindeki vatandaşların yanında olduklarını aktaran Kaya, şöyle konuştu:

AK Parti depremzede 500 çocuğu sünnet ettirdi

"TEŞKİLATLARIMIZ EMRİNİZDE"

"Kardeşlerim, her ne sıkıntınız, probleminiz ya da çözüm önerisi olarak sunmak ve paylaşmak istediğiniz varsa bilin ki belediyelerimiz, teşkilatlarımız ve bütün birimlerimiz sizlerin emrindedir. Biz varsak hiçbir vatandaşımız kendini kimsesiz, çaresiz ve yalnız hissetmeyecektir. AK Partimiz yerelden genele tüm birimleriyle alışveriş içinde çalışarak iyiliği çoğaltmaya, vatandaşın yardımına koşmaya daima hazırdır."

Sosyal Politikalar Birimi olarak Türkiye'de binlerce çocuğu sünnet ettireceklerini belirten Kaya, AK Parti olarak ilk günden bu yana her kesimden vatandaşın yanında olduklarını ifade etti.

Sünnet düğünlerinin dayanışma biçimi olduğunu ifade eden Kaya, şöyle devam etti:

AK Parti depremzede 500 çocuğu sünnet ettirdi

"EN MÜSTESNA BİRLİKTELİK GÜNLERİMİZDENDİR"

"Sünnet törenlerimiz de bağlarımızı güçlendiren en müstesna birliktelik günlerimizdendir. Hem dini vecibemiz hem de yavrularımızın bir mürüvvetidir. Ayrıca bu sünnet merasimimizle sevgililer sevgilisi Peygamber Efendimizin bir sünnetini icra etmiş olmanın heyecanı içerisindeyiz. Sünnet düğünleri de bir yönüyle dayanışma biçimidir. Sosyal Politikalar Başkanlığı olarak böyle anlamlı ve dayanışma yüklü bir programa ev sahipliği yapmaktan, böyle bir sevince ortak olmaktan mutluluk duyuyorum. Burada nasıl bir araya geldiysek evlatlarımızın mürüvvetini ve mutluluğunu görmek de bizlere nasip olsun. Sünnet olan evlatlarımızı ve ailelerini tebrik ediyor, sağlıklı ve huzurlu bir hayat diliyorum."

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın da partisinde emek verenlere teşekkür etti.

AK Parti depremzede 500 çocuğu sünnet ettirdi

"TÜM İHTİYAÇLARLA İLGİLENİYORUZ"

Her zaman afetzedelerin yanında olduklarını dile getiren Aydın, "6 Şubat depremlerinde büyük bir afetle karşılaştık. O günden bu güne bir taraftan inşaat işlerinin devamı ama öbür taraftan da ihya ile ilgili çalışmaları çözmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Tüm afetzedelerin 2025 yılında kalıcı konutlarına yerleşeceğini vurgulayan Aydın, önce çadırlardan konteynerlere sonra ise vatandaşların evlerine geçişinin başladığını aktardı.

Afetzedelerin tüm ihtiyaçlarıyla ilgilendiklerini ifade eden Aydın, "AK Parti Genel Merkezi bu anlamda bugün burada 500 çocuğumuzun sünnetine vesile oldu. Bütün ihtiyaçlarını imkanlarıyla yaptı. Ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

Programa, Vali Osman Varol, AK Parti Adıyaman milletvekilleri, Resul Kurt, İshan Şan, Mustafa Alkayış, Hüseyin Özhan, AK Parti il yönetimi ve sünnet olan çocukların aileleri katıldı.

Oluşturulan oyun parkurlarında eğlenen çocuklara, çeşitli hediyeler verildi.

Haberler.com / Rabia Dalkılıç - Politika

Fatma Betül Sayan Kaya AK Parti Politika 3-sayfa Deprem Sünnet Yaşam

Anne babalar bu uygulamaya dikkat: Birbirinden rezil yayınlarda Sur canisine destek verdiler

Birbirinden rezil yayınlarda Sur canisine destek verdiler

 İzmir'deki parçalanmış kadın vücudu maketlerine polis müdahale etti

Parçalanmış kadın vücudu maketlerine polis müdalesi

 İzmir'deki korkunç görüntüler sonrası valilikten gelen açıklama 'Bugüne kadar neredeydiniz' dedirtti

Korkunç görüntü sonrası İzmir Valiliği'nden açıklama geldi
İran'dan dikkat çeken karar: Tüm uçuşlar durduruldu

İran'dan dikkat çeken karar: Tüm uçuşlar durduruldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MasterChef eleme adayları kimler? Bu hafta MasterChef'te kim elenecek, son bölüm neler oldu? Gabriel Paulista sakatlandı mı, neden yok? BJK-Gaziantep maçında Gabriel Paulista neden oynamıyor? Ciro Immobile kimdir, kaç yaşında ve nereli? Ciro Immobile hangi takımda oynuyor? Beşiktaş-Gaziantep FK maçı kaç kaç bitti? Beşiktaş-Gaziantep FK maç sonucu! Galatasaray- Alanyaspor maçı kaç kaç? Galatasaray- Alanyaspor maç özeti! CANLI ANLATIM | Beşiktaş-Gaziantep FK maç özeti! Beşiktaş-Gaziantep FK maçı kaç kaç? Beşiktaş-Gaziantep FK CANLI izle! CANLI ANLATIM | Galatasaray-Alanyaspor maç özeti! Galatasaray-Alanyaspor maçı kaç kaç? Galatasaray-Alanyaspor CANLI izle! CANLI MAÇ İZLE! Beşiktaş-Gaziantep FK Bein Sports 2 canlı izle! Beşiktaş-Gaziantep FK 6 Ekim canlı izle! CANLI MAÇ İZLE! Galatasaray-Alanyaspor Bein Sports 1 canlı izle! GS-Alanyaspor 6 Ekim canlı yayın bilgileri... Beşiktaş ilk 11'ler! Beşiktaş-Gaziantep FK maçının ilk 11'i açıklandı mı? Beşiktaş-Gaziantep FK maçı saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray ilk 11'ler! Galatasaray-Alanyaspor maçının ilk 11'i açıklandı mı?
title