Haberler

Ahbap soruşturmasında avukat Ece Güner hakkında gözaltı kararı

Ahbap soruşturmasında avukat Ece Güner hakkında gözaltı kararı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada, avukat Ece Güner hakkında gözaltı kararı verildi. Güner hakkında çok sayıda yüksek tutarlı para transferi tespit edildiği öne sürülürken, Güner ise iddiaları yalanladı. Ece Güner, hiçbir zaman Ahbap'ın veya Haluk Levent'in avukatlığını yapmadığını, sadece Ahbap'a bağışta bulunduğunu söyledi. Güner, Haluk Levent'e borç para verdiğini, ünlü şarkıcıdan parasını 1 yıl uğraştıktan sonra aldığını belirtti.

Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturmada, avukat Ece Güner hakkında gözaltı kararı verildi. Güner hakkında çok sayıda yüksek tutarlı para transferi tespit edildiği öne sürülürken, ünlü avukat hakkındaki bu iddiaları kesin bir dille yalanladı.

AVUKAT ECE GÜNER'DEN SUÇLAMALARA YALANLAMA

Ece Güner yaptığı açıklamada, hiçbir zaman Ahbap'ın veya Haluk Levent'in avukatlığını yapmadığını, derneğe sadece bağışta bulunduğunu söyledi. Haluk Levent'e borç para verdiğini belirten Güner, ünlü şarkıcıdan parasını ancak 1 yıl uğraştıktan sonra geri alabildiğini ifade etti.

Güner açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Ahbap Derneğinin veya Haluk Levent’in hiçbir zaman avukatı olmadım; asla da vekâlet ücreti vb. almadım. Yıllardır on binlerce vatandaş gibi Ahbap’a onlarca bağış yaptım. İnsanlar ameliyat ettirdim, depremde en büyük bağışlardan birini yaptım! Bu kayıtlarda var, hatta o dönem açıklandı bile.

"HALUK LEVENT ZOR DURUMDA OLDUĞUNU SÖYLEYİP BORÇ İSTEDİ"

Hep (Allah’a şükür) hayırsever bir insan oldum. Bunu etrafımdaki herkes bilir. Onun dışında depreme yüklü bağış yapmamdan sonra: Haluk Levent; herhalde büyük bağışlar yaptığımı görünce; bana yanaşarak, geçici olarak bir kişisel borç istedi. Çok zor durumda olduğunu söyledi. Hayati bir mesele olduğunu ve 1 ay içinde geri ödeyeceğini söyledi.

"1 YIL UĞRAŞTIKTAN SONRA PARAMI GERİ ALABİLDİM"

“Türkiye’nin en güvenilir insanıyım, insanlar bana milyonlarını emanet ediyor; hemen geri öderim” dedi. Güvendim. Sonra maalesef yaklaşık 1 yıl uğraştıktan sonra verdiğim borcu zar zor geri alabildim. [Bağış ayrı borç ayrı; elbette sadece verdiğim borcu geri aldım. Bağışlarım Ahbap’a yapılmıştı ve geri almadım elbette].

Beni tanıyan herkes şahittir; belki aşırı yardım sever bir insanım. Pek çok derneğe ve insana yardım ederim.. Haluk Levent suçlu mu suçsuz mu bilmiyorum: Ama şunu biliyorum ben verdiğim borcu geri almak için çok mücadele verdim ve o olaydan sonra bir daha asla ne Haluk Levent’e ne Ahbap’a bağış yapmadım. 1 yıl boyunca; verdiğim borcu geri almak için uğraşırken hem ben hem ailem son derece üzüldük. Saygılarımla."

Kaynak: Haberler.com
Haluk Levent'ten asistanına skandal talimat iddiası: Kanser olduğuma dair haber yay

Asistanı herkese aynı yalanı söyleyip paraları toplamış
Haluk Levent'ten depremzedeler için alınan evlerle 60 milyon dolarlık vurgun

Depremzedeler için alınan evleri bakın ne yapmışlar?
Tayland'da barda çıkan yangında ilk belirlemelere göre 27 kişi öldü

Başkentteki barda korkunç yangın! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Bakan Gürlek'in eşine yönelik eylem hazırlığı iddiası! İki kişi tutuklandı

En yakınındaki isme eylem planı! Yakalanıp tutuklandılar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ünlü oyuncular Hazal Kaya ve eşi Ali Atay ülkeyi terk ediyor

Ünlü oyuncu çift ülkeyi terk ediyor: İstikamet Avrupa

Görüntüdeki ismi tanıdınız mı? Tek tokatla nakavt oldu

Görüntüdeki ismi tanıdınız mı? Tek tokatla nakavt oldu
Konyaspor'un rakibi Hull City

Hull City'nin rakibi Süper Lig'in köklü ekibi olacak
Haluk Levent ile ilgili iddialar bitmiyor! İş insanını da Hüseyin Başaran'ı da öğrenci yurdu yalanıyla dolandırmış

İddialar bitmiyor! İş insanını da öğrenci yurdu yalanıyla dolandırmış
Narin Güran'ın ailesi yeniden yargılama talep etti, anneanne acıya dayanamadı

Narin'in anneannesinin feryadı Ankara'yı yıktı: Ağıt yakarken bayıldı
Jhon Duran derken... Galatasaray sağ gösterip sol vuruyor

Jhon Duran derken... Galatasaray sağ gösterip sol vuruyor
Down sendromlu oğlunun vücudundaki izleri görünce soluğu önce hastanede ardından adliyede aldı

Çocuğunu emanet ettiği yerde bu hale getirdiler