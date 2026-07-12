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TFF'nin istediği parayı duyar duymaz ligden çekildiklerini açıkladılar

TFF'nin istediği parayı duyar duymaz ligden çekildiklerini açıkladılar
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Bölgesel Amatör Lig (BAL) ekiplerinden Rize Atletik Spor Kulübü, TFF'nin lige 2 milyon lira katılım bedeli talep etmesi üzerine çekilme kararı aldı.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) takımlarından Rize Atletik Spor Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) 2026-2027 sezonu için belirlediği 2 milyon TL katılım bedeli nedeniyle radikal bir karar aldı. 

RİZE ATLETİK SPOR KULÜBÜ LİGDEN ÇEKİLDİ

Rize Atletik Spor Kulübü, TFF'nin lige 2 milyon lira katılım bedeli talep etmesi üzerine ligden çekilme kararı aldığını duyurdu. Karadeniz temsilcisinin yaptığı resmi açıklamada, TFF'nin bu yüksek bedelinin amatör kulüpleri zaten var olan maddi zorluklar içinde daha da zor bir duruma soktuğu vurgulandı. Kulüp, Türk futbolunun temel taşlarından biri olan BAL'ın mevcut ekonomik şartlarını büyük endişeyle izlediklerini belirtti. 

İşte yapılan o açıklama:

Rize Atletik Spor Kulübü olarak, Türk futbolunun önemli yapı taşlarından biri olan Bölgesel Amatör Lig’in mevcut şartlarını ve kulüplerimizin karşı karşıya bırakıldığı ekonomik yükleri büyük bir endişeyle takip etmekteyiz. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 2026-2027 sezonu Bölgesel Amatör Lig katılım bedelinin 2.000.000 TL olarak belirlenmesi, zaten ciddi maddi imkânsızlıklarla mücadele eden BAL kulüplerini desteklemek yerine daha da zor bir sürecin içine sürüklemiştir. Amatör sporun gelişmesi, kulüplerin ayakta kalması ve bölgesel futbolun güçlenmesi adına sorumluluk alması gereken bir yapının, kulüpler üzerindeki ekonomik baskıyı artırmasını kabul edilemez buluyoruz. Rize Atletik Spor Kulübü olarak; kulüplerin yaşadığı gerçeklerden uzak, sürdürülebilir olmayan bu anlayışın bir parçası olmak istemediğimizi kamuoyuna bildiriyoruz. Bu sebeple 2026-2027 sezonunda Bölgesel Amatör Lig organizasyonuna katılmama kararı aldığımızı kamuoyunun bilgisine sunarız.''

ALTINORDU DA LİGDEN ÇEKİLMİŞTİ

Daha önce TFF 2. Lig ekibi Altınordu da ligden çekilme kararını açıklamıştı. Bu gelişmeyle birlikte son 1 haftada ligden çekilen takım sayısı 2'ye yükseldi. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSiyah&Beyaz null:

düşünün bir amatör takımdan istenen para 2 milyon ve binlerce belki onbinlerce amatör takım var bu ülkede, yani dönen parayı hayal edin, 4 bin villa... daha fazla yazmaya gerek yok

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