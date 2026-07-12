Haluk Levent'ten asistanına skandal talimat iddiası: Kanser olduğuma dair haber yay

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Ahbap Derneğine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında şarkıcı Haluk Levent hakkında, "Dernekler Kanunu'na muhalefet", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "örgüt üyeliği" suçlarından soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda Levent hakkında gözaltı kararı verildi.

HALUK LEVENT İSTANBUL'DA

Haluk Levent, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Bursa'da gözaltına alındı. Levent ardından İstanbul'a Vatan emniyete getirildi.

"MİDE KANSERİ OLDUĞUMU SÖYLE"

Soruşturma dosyasına girdiği iddia edilen WhatsApp yazışmaları ise kamuoyunda şok etkisi yarattı. Söz konusu yazışmalarda, Haluk Levent’in asistanı Yeliz Kaya’ya talimat verdiği öne sürüldü. Levent'in, asistanından bazı kişilere “mide kanseri olduğuna ve tedavi için para aradığına” dair haberler yaymasını istediği iddia edildi. Öte yandan, Levent’in asistanına, kendisine ağlayarak sesli mesaj atmasını istediği öne sürüldü.

Kaynak: Haberler.com