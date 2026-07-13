Savaş yeniden başladı! ABD ve İran'dan karşılıklı saldırılar

ABD ordusu, İran'ın güney kıyı şeritlerinde yer alan pek çok şehre geniş çaplı hava saldırıları düzenledi. Özellikle stratejik öneme sahip Bender Abbas ve Sirik kentleri yakınlarında şiddetli patlamalar meydana gelirken, saldırılarda ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

İRAN DA MİSİLLEME SALDIRISI GERÇEKLEŞTİRDİ

ABD yönetimi, operasyonun Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiğini koruma amacıyla yapıldığını açıklarken; İran tarafı, altyapı tesislerinin de zarar gördüğü bu saldırılara karşı balistik füze misillemesi başlattı.

CENTCOM'DAN AÇIKLAMA GELDİ

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığından açıklama geldi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bugün saat 17.00 ET itibarıyla, ABD Merkez Komutanlığı güçleri, İran'a karşı daha fazla saldırı başlatmaya başladı; bu saldırılar, sivil denizcilerin ve Basra Körfezi'nden serbestçe geçen ticari gemilere yönelik saldırı kabiliyetlerini zayıflatmaya devam etmeyi amaçlıyor. Başkomutan, İran güçlerini sorumlu tutmak için bu saldırıları emretmiştir."

KÖRFEZ ÜLKELERİNE İHA SALDIRISI

Kuveyt, Bahreyn, Ürdün, Katar, Umman ve Birleşik Arap Emirlikleri İran'ın füze ve kamikaze İHA'larla topraklarına saldırı düzenlediğini duyurmuştu.

İran'ın son misilleme saldırısında ise Kuveyt kara sularında Kuveyt Petrol Şirketine (KOC) ait bir deniz sondaj platformuna İHA saldırısı yapılmış, saldırıda maddi hasar meydana gelirken platform çalışanlarından bir işçi yaralanmıştı.