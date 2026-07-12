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Bakan Gürlek'in eşine yönelik eylem hazırlığı iddiası! İki kişi tutuklandı

Bakan Gürlek'in eşine yönelik eylem hazırlığı iddiası! İki kişi tutuklandı
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Adalet Bakanı Akın Gürlek'in eşine yönelik eylem hazırlığında oldukları iddiasıyla iki kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in eşine yönelik eylem hazırlığında oldukları iddiasıyla gözaltına alınan iki kişi tutuklandı.

İKİ KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in eşine yönelik eylem hazırlığı iddiası, emniyet güçlerini harekete geçirdi. Savcılığın talimatıyla iki şüpheli için çalışma başlatıldı.

TUTUKLANDILAR

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan iki şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

U.Y. ve Y.C., çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: ANKA
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