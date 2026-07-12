Brad Pitt, kendisinden 29 yaş küçük sevgilisiyle maç oynanırken aşka geldi

Dünyaca ünlü aktör Brad Pitt (62), kendisinden 29 yaş küçük sevgilisi Ines de Ramon (33) ile FIFA 2026 Dünya Kupası heyecanını tribünden takip etti.

MAÇ OYNANIRKEN ROMANTİZM DOLU ANLAR

Turnuvanın coşkusuna ortak olan ünlü çift, maçı büyük bir heyecanla izlerken kameraların odağı haline geldi. Saha içindeki nefes kesen mücadelenin yanı sıra, tribündeki romantik anlar da geceye damga vurdu. Etraftaki meraklı bakışlara aldırış etmeyen ikilinin, maçın en heyecanlı anlarında dudak dudağa yakalanması objektiflere yansıdı.

KISA SÜREDE DİKKAT ÇEKTİ

Tribünde aşk tazeleyen gözde çiftin o samimi ve mutlu halleri, kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi görerek günün en çok konuşulan magazin olayı oldu.