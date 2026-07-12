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Sörloth'un başı büyük dertte! Atamadığı pas yüzünden 100 binden fazla küfürlü hakaret aldı

Sörloth'un başı büyük dertte! Atamadığı pas yüzünden 100 binden fazla küfürlü hakaret aldı
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Alexander Sörloth, Norveç’in 2026 Dünya Kupası çeyrek finalinde İngiltere’ye 2-1 yenilmesinin ardından ülkesinde tartışmaların merkezine oturdu. Karşılaşmanın ilk yarısında Erling Haaland'a atamadığı pas nedeniyle tepkilerin odağı olan yıldız ismin sosyal medya hesabındaki gönderilere 15 saatte 100 bini aşkın hakaret içerikli mesaj atıldı.

FIFA 2026 Dünya Kupası çeyrek finalinde İngiltere'ye 2-1 elenerek turnuvaya veda eden Norveç'te faturanın kesildiği isim eski Trabzonsporlu golcü Alexander Sörloth oldu. Karşılaşmanın ilk yarısındaki kırılma anında takım arkadaşı Erling Haaland’a pas vermeyip bencilce davranmakla suçlanan deneyimli forvet, ülkesinde sert eleştirilerin hedefi haline geldi.

ERKEN GELEN AVANTAJ KORUNAMADI

Büyük bir heyecana sahne olan çeyrek final mücadelesine İngiltere baskılı başlasa da Norveç, dakikalar ilerledikçe oyunda dengeyi kurmayı başardı. Karşılaşmanın 35. dakikasında şık bir golle 1-0 öne geçen Norveç, yarı final kapısını aralayacak çok kritik bir fırsat daha yakaladı.

FATURASI AĞIR OLAN BENCİLLİK

Skoru 2-0'a getirip maçı koparma şansı yakalayan Sörloth, müsait pozisyonda bomboş durumdaki dünyaca ünlü yıldız Erling Haaland’a "al da at" dercesine pas çıkarmak yerine kaleyi denemeyi seçti. Sörloth’un bu bencil tercihi sonrası rakip savunma yerleşirken, yıldız oyuncunun vuruşu da çerçeveyi bulmadı. Kaçan mutlak gol pozisyonunun ardından Haaland sahada büyük bir hayal kırıklığı yaşarken, karşılaşmanın geri kalanında geri dönen İngiltere, mücadeleyi 2-1 kazanarak adını yarı finale yazdırdı.

ÜLKEDE HAİN İLAN EDİLDİ

Kulüp kariyerinde Atletico Madrid formasıyla başarılı bir sezonu geride bırakan ancak Dünya Kupası boyunca sessiz kalarak gol katkısı üretemeyen Sörloth, elenmenin ardından adeta günah keçisi ilan edildi. Norveçli futbolseverler ve spor basını, sergilediği kötü performans ve kritik andaki bencilliği nedeniyle deneyimli oyuncuyu adeta yaylım ateşine tutarak elenmenin baş sorumlusu olarak gösterdi.

100 BİNDEN FAZLA HAKARET İÇERLİKLİ MESAJ

 Tüm üllede tepkilerin odağı olan yıldız ismin sosyal medya hesabındaki gönderilere 15 saatte 100 bini aşkın hakaret içerikli mesaj atıldı.

TEPKİLERİN ARDINDAN EŞİNDEN PAYLAŞIM GELDİ

Alexander Sorloth’un eşi Lena, gelen yoğun tepkiler sonrası açıklama yaptı. Eleştirilere tepki gösteren Lena, ''Dünya Kupası ve futbol çok mutluluk getiriyor, ancak aynı zamanda çok nefret de. Aslında buna dikkat etmek istemiyorum, ancak bu tür yorumlardan sonra buna ihtiyacım var. Umarım herkes bu tür yorumlar yapmadan önce biraz daha fazla düşünür.'' dedi. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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