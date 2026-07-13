Katar Eski Emiri Şeyh Hamad Bin Halife Al Sani son yolculuğuna uğurlandı, tabutunu oğlu omuzladı

Katar'ın eski emiri, mevcut Emir Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin babası Şeyh Hamad bin Halife Al Sani, 74 yaşında hayatını kaybetti. "Baba Emir" olarak anılan Şeyh Hamad'ın vefatının ardından ülkede 4 günlük milli yas ilan edildi.

TABUTUNU OĞLU KATAR EMİRİ TAŞIDI

Hayatını kaybeden eski Emir için Doha'da bulunan İmam Muhammed Bin Abdulvahhab Camii'nde yoğun bir katılımla cenaze namazı kılındı. Cenaze töreninde duygusal anlar yaşanırken, "Baba Emir" Şeyh Hamad bin Halife Al Sani’nin tabutunu omuzlayanlar arasında oğlu Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani de yer aldı.

GAZZE KUŞATMASINI DELEN TEK ARAP LİDERDİ

Vefatıyla İslam dünyasını yasa boğan Şeyh Hamad, 1967 yılındaki Altı Gün Savaşı'ndan (Nakse) sonra Gazze Şeridi'ni ziyaret eden ilk ve tek Arap lider olarak tarihe geçmişti. 2012 yılında Gazze Şeridi kuşatmasının en ağır olduğu dönemde bölgeye kritik bir ziyaret gerçekleştiren eski Emir, burada Katar fonlarıyla yürütülen birçok altyapı ve konut projesinin temelini atmıştı.

Katar, Şeyh Hamad'ın attığı bu adımların ardından Gazze'nin yeniden imarında başrolü oynadı. Özellikle Gazze Şeridi'nin kuzeyi ile güneyini birbirine bağlayan en stratejik ana arterlerden Selahaddin Caddesi ve Deniz Caddesi gibi dev projeler, "Baba Emir" Şeyh Hamad'ın başlattığı bu kalkınma hamlesinin en önemli eserleri arasında yer alıyor.