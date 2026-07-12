Haberler

Görüntüdeki ismi tanıdınız mı? Tek tokatla nakavt oldu

Görüntüdeki ismi tanıdınız mı? Tek tokatla nakavt oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dünya Tokat Şampiyonası'nda mücadele eden eski WWE Dünya Şampiyonu Jack Swagger’ın tek bir tokatla bilincini kaybettiği anlar kısa süre içerisinde gündem oldu.

Profesyonel güreş dünyasının tanınan isimlerinden, eski WWE Dünya Ağır Sıklet Şampiyonu Jack Swagger (Jake Hager), katıldığı Dünya Tokat Şampiyonası'nda hayranlarını şaşkına çeviren anlar yaşadı. 

TEK TOKATLA NAKAVT OLDU

Ringlerdeki sert tarzıyla bilinen dev güreşçi, bu kez oldukça farklı bir platformda podyuma çıktı. Karşılaşma sırasında rakibinden yüzüne çok sert bir tokat yiyen ünlü dövüşçü, darbenin etkisiyle adeta sarsıldı. Tek bir tokatla bir anlık bilincini kaybeden ve ayakta duramayan Swagger, yere yığıldı.

KISA SÜREDE GÜNDEM OLDU

Hızla yayılan ve gündeme oturan o şoke edici anlar, güreş ve dövüş sporu dünyasında geniş yankı uyandırdı. WWE kariyerinde birçok zorlu maça çıkan ve güç gerektiren hareketlere imza atan başarılı sporcunun nakavt olduğu görüntüler, izleyiciler tarafından hayretle karşılandı.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
Savcılık dosyasına girdi! Haluk Levent'ten milyonlarca liralık senet oyunu

Haluk Levent'ten milyonlarca liralık senet oyunu
Haluk Levent'ten depremzedeler için alınan evlerle 60 milyon dolarlık vurgun

Depremzedeler için alınan evleri bakın ne yapmışlar?
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

7 yıl boyunca eşinin parmaklarını ısırdı! Doktorların bile beklemediği mucize gerçek oldu

7 yıl boyunca eşinin ayak parmaklarını ısırdı! Mucize gerçek oldu
Manuel Akanji, Portekizli hakem ve Messi için ağzına geleni saydı

Messi için ağzına geleni saydı!
Okan Buruk, Real Madrid'in yıldızını istiyor: Onu alırsak şampiyonuz başkanım

Real Madrid'in yıldızını istiyor: Onu alırsak şampiyonuz başkanım
Los Angeles'te 8.5 aylık hamile Türk kadın ve eşi, evlerinde ölü bulundu

Los Angeles'ta yaşayan Türk çiftten kahreden haber
Ünlü oyuncular Hazal Kaya ve eşi Ali Atay ülkeyi terk ediyor

Ünlü oyuncu çift ülkeyi terk ediyor: İstikamet Avrupa

Greenwood'un lüks evindeki iki komşusu bile belli! İşte o isimler

Greenwood'un lüks evindeki iki komşusu bile belli! İşte o isimler
Jhon Duran derken... Galatasaray sağ gösterip sol vuruyor

Jhon Duran derken... Galatasaray sağ gösterip sol vuruyor