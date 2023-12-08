AK Parti'den yerel seçim hamlesi! İmamoğlu'na karşı Trabzonlu 2 aday daha listeye dahil edildi

AK Parti'nin yerel seçimde İstanbul ve Ankara için çıkaracağı adaylar merakla beklenirken, kulislere düşen yeni bir iddia ses getirdi. İstanbul'da en çok Karadenizli seçmenin yaşıyor olması nedeniyle, Trabzonlu olan Ekrem İmamoğlu'na karşı Karadenizli aday formülünün de dile getirildiği ve Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan ile Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'in isimlerinin de listeye dahil edildiği öne sürüldü.

Yerel seçimlere "Yeniden İstanbul" sloganıyla hazırlanan Ak Parti'nin İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na karşı 2 Trabzonlu adayı listeye dahil ettiği iddia edildi. Karadenizli aday formülünü masaya yatıran Ak Parti'nin olası aday listesine Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan ile Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'in adını da yazdığı öne sürülüyor.

Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan.

İMAMOĞLU'NA KARŞI 2 TRABZONLU ADAY LİSTEDE

BBC Türkçe'den Ayşe Sayın'ın haberine göre partide belediye ve şehircilik hizmetleriyle öne çıkan isimlerin adaylaştırılması konusunda büyük ölçüde uzlaşı olsa da adayın belediye başkanı kökenli mi, yoksa geçmişteki icraatlarıyla öne çıkan eski bakanlardan biri mi olacağı konusu tartışmalı. Ancak son dönemde parti kulislerinde, TOKİ Başkanlığı dönemindeki hizmetleri anımsatılan Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan ile Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'in ismi ön plana çıkmaya başladı.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen.

MURAT KURUM VE ADİL KARAİSMAİLOĞLU DA GÜNDEMDE

İstanbul'da en çok Karadenizli seçmenin yaşıyor olması nedeniyle, Trabzonlu olan Ekrem İmamoğlu'na karşı Karadenizli aday formülünün de dile getirildiği partide, her iki başkanın da Trabzonlu olmasının avantaj olacağı düşünülüyor. Ancak eski Çevre Şehircilik ve İklim Bakanı Murat Kurum ile eski Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu da AK Parti kulislerinde en çok aday olarak anılan isimler.

Eski Çevre Şehircilik ve İklim Bakanı Murat Kurum.

"İSTANBUL'U KAZANMAK ANKARA'YA GÖRE DAHA KOLAY"

Habere göre parti kurmayları, İstanbul'u yeniden kazanmanın Ankara'ya göre daha kolay olacağı görüşünde. 2019'da Ekrem İmamoğlu üzerinde ittifak sağlayan muhalefetin, bu ittifakı 2024 yerel seçimlerine taşıyamaması avantaj olarak görülüyor. İktidar partisi kurmayları, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayının profilinin ilk tur seçim sonuçları dikkate alınarak şekilleneceğini ifade ediyorlar.