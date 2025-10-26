Haberler

AK Parti'den PKK'nın Türkiye'den çekilmesine ilk yorum

AK Parti'den PKK'nın Türkiye'den çekilmesine ilk yorum
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AK Parti'den PKK'nın Türkiye'den tamamen çekildiğine yönelik açıklamasına ilk yorum geldi. Parti Sözcüsü Ömer Çelik "Bu adım Terörsüz Türkiye yol haritasındaki ilerlemenin somut sonucudur. Silah bırakma ve fesih sürecinin kesintisiz devam etmesine dönük adımların atılması, hedeflere ulaşılmasını sağlayacaktır. Sürecin her türlü provokasyondan korunması için azami dikkat gösterilmelidir" dedi.

  • PKK, 11 Temmuz'da Kuzey Irak'ta silahları yaktığını açıkladı.
  • PKK, Türkiye'den tamamen çekildiğini duyurdu.
  • AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, bu adımın 'Terörsüz Türkiye' yol haritasındaki ilerlemenin somut sonucu olduğunu belirtti.
  • Ömer Çelik, silah bırakma ve fesih sürecinin kesintisiz devam etmesi gerektiğini vurguladı.
  • PKK'nın silah bırakma sürecine dönük yeni adımlar atılacağı açıklandı.

11 Temmuz'da Kuzey Irak'ta silahları yakan terör örgütü PKK bugün tarihi bir açıklama yaparak Türkiye'den tamamen çekildiğini duyurdu.

PKK'nın bu hamlesi kamuoyunda geniş yankı uyandırırken AK Parti'den de bu karara ilişkin ilk yorum geldi. Parti Sözcüsü Ömer Çelik, X hesabından konuya ilişkin bir açıklama yaparak "Bu adım Terörsüz Türkiye yol haritasındaki ilerlemenin somut sonucudur. Silah bırakma ve fesih sürecinin kesintisiz devam etmesine dönük adımların atılması, hedeflere ulaşılmasını sağlayacaktır" dedi.

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK'TEN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamasında şu ifadeler yer aldı; "PKK'nın Türkiye'nin içindeki unsurları ile Irak ve Suriye başta olmak üzere tüm bölgedeki silahlı ve illegal yapılarının feshi ve silah bırakmasının devam etmesi, "terörsüz Türkiye" sürecinin asli gündemidir. PKK'nın silah bırakmaya kesintisiz devam etmesi "terörsüz Türkiye" hedefinin yol haritasının ana başlığıdır.

Bugünkü gelişmelerle beraber, PKK'nın Türkiye'den çekilme kararı alması ve silah bırakma sürecine dönük yeni adımların atılacağının açıklanması, "terörsüz Türkiye" yol haritasındaki ilerlemenin somut sonuçlarıdır. Terör unsurlarının Türkiye'den çekilmesi ve silah bırakmaya dair yeni adımların açıklanması ana hedefe uygun ilerlemelerdir.

AK Parti'den PKK'nın Türkiye'den çekilmesine ilk yorumAK Parti Sözcüsü Ömer Çelik.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ TARİHİ BİR ADIMDIR"

Yol haritası "terörsüz Türkiye" hedefi için olumlu sonuçlar üretmeye devam etmektedir. "Terörsüz Türkiye" süreci demokrasimizin tüm tehditlerden arındırılması için atılmış stratejik ve tarihi bir adımdır. Bunun doğal ve ayrılmaz sonucu olan "terörsüz bölge" hedefi, komşu ülkeler başta olmak üzere yakın bölgemizde, terör örgütleri üzerinden emperyalist vesayet kurulmasına karşı bir duruştur. Sayın Bahçeli'nin tarihi çağrısı ile oluşan stratejik-politik zemin ve Sayın Cumhurbaşkanımızın yüksek iradesiyle sürecin bir devlet politikasına dönüşmesi, zamanın ruhuna uygun ve etrafımızdaki meydan okumalara cevap niteliğinde büyük bir çerçeve inşa etti.

Yüce Meclis'in farklı partilerden oluşan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun çalışmalarıyla olgunlaşan desteği ve yol göstericiliği, sürecin yegane "siyasal özne"sinin milli irade olduğunu net şekilde ortaya koydu. Bundan sonrasında, silah bırakma ve fesih sürecinin kesintisiz devam etmesine dönük adımların atılması, hedeflere ulaşılmasını sağlayacaktır. Fesih ve silah bırakma sürecinin devam etmesiyle, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun çizeceği pozitif çerçeve netleşecektir.

"PROVOKASYONLARA DİKKAT EDİLMELİDİR"

Sürecin her türlü provokasyondan korunması için azami dikkat gösterilmelidir. Yakın bölgemizde gelişen kaos siyasetlerinin arkasındaki odakların, siyasi, istihbari ve fiili sabotaj girişimlerinin farkındayız. Bunlara karşılık kararlılıkla yol haritasını işletiyoruz. Farklı siyasi görüşten partilerin varlığı ve desteği siyasi zenginliktir, tüm bu sürecin gücüne güç katmaktadır.Bu siyasin zenginliğin "devletimizin nitelikleri"ne ve "milletimizin değerleri"ne uygun biçimde korunması ve ana hedefe ilerlemesi yol açıcı olacaktır.

Süreci ana odağından uzaklaştıran haksız isnatlar ve iftiralarla, marjinal ve maksimalist yaklaşımların yol haritasını zehirleyen yan etkiler oluşturmasına müsaade etmeyeceğiz. Her bir vatandaşımızın desteğiyle ve kardeşliğimiz, tarih ve kader birliğimizle hedeflerimize ilerliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın yüksek devlet iradesiyle devletimizin tüm kurumları "terörsüz Türkiye" hedefi için çalışmaya kararlılıkla devam etmektedir. Türkiye Cumhuriyeti gündemine hakimdir."

AK Parti'den PKK'nın Türkiye'den çekilmesine ilk yorum

AK Parti'den PKK'nın Türkiye'den çekilmesine ilk yorum

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıMustafa Akgül:

Bunlara asla güvenilmemeli. Daha önceli eylemi gerçekleştirip Suriye’ye Irak’a kaçıyorlardı. Suriye’de 25000 silahlı pkk lı örgüt var. onlarda feshedilse ok

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme13
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıErhan sancak:

madem silah bırakmak bu kadar basitti. 15-20 yıldır niye bırakmadılar. söyleselerdi bıraksalardı. arka planda yapılan bir sürü gizli planlar vardır.

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHalil null:

turk halkını kandırıyorlar

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail, Gazze'de ateşkesi ihlal etti! Hava saldırısı düzenlediler

İsrail, o bahanenin arkasına sığınıp Gazze'yi vurdu
Akaryakıta gece yarısı tarihin en büyük zammı! Tabela değişti

Gece yarısı tarihin en büyük zammı! Tabela değişti
Flaş iddia: Jose Mourinho, Süper Lig devinin yıldızını istiyor

Flaş iddia: Mourinho, Süper Lig devinin yıldızını istiyor
İrlanda'da yeni cumhurbaşkanı Catherine Connolly oldu

Ülkeye kadın cumhurbaşkanı! Kuzeyle birleşmek istiyor
Deniz Undav'a ağzına geleni sayan Serkan Balcı: Çocuklarımın annesi Kürt, Kürtleri çok seviyorum

"Çocuklarımın annesi Kürt, Kürtleri çok seviyorum"
İsrail, Gazze'de ateşkesi ihlal etti! Hava saldırısı düzenlediler

İsrail, o bahanenin arkasına sığınıp Gazze'yi vurdu
Akaryakıta gece yarısı tarihin en büyük zammı! Tabela değişti

Gece yarısı tarihin en büyük zammı! Tabela değişti
Serikspor'da istifa sinyali: Ayrılmak zorunda kalacağım

Maç sonunda istifa sinyali: Ayrılmak zorunda kalacağım
Mahşeri kalabalık! Koma Amed, 30 yıl sonra Diyarbakır'da

Meydandaki kalabalığa bakın! Ünlü grup, 30 yıl sonra Diyarbakır'da
Kayıplara karışan küçük kızlardan biri öldü, diğerinin durumu ağır

Kayıplara karışan küçük kızlardan biri öldü, diğerinin durumu ağır
Ameliyat oldu, günlerdir kabusu yaşıyor! Ünlü şarkıcıdan korkutan itiraf

Ameliyat oldu, günlerdir kabusu yaşıyor
Arjantin sandık başında

Arjantin'de halk sandık başında
29 Ekim afişlerinde 'Cumhuriyet' yanlış yazıldı, valilik anında yenisini astı

29 Ekim afişlerinde ilginç hata! Fark eder etmez yenisini astılar
Hapis cezası alan Ozan Güven sessizliğini bozdu

Hapis cezası kesinleşen Ozan Güven'den tepki çeken savunma
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.